Elinkeinoelämän nokkamies tyrmistyi digiverosta: "Kuin löisi halolla päähän"

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on tyrmistynyt EU:n digiverokaavailuista. Hänen mielestään uusi digivero tekisi suomalaiseen yritysveropohjaan merkittävän loven.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, minkälaisiin yrityksiin tämä vero iskisi pahiten?

– Pidemmällä tähtäimellä vero koskisi laajalti suomalaista yrityskenttää, ja muuttaisi kansainvälisen verotuksen pelisääntöjä. Alkuvaiheessa uusi vero koskisi lähinnä näitä suuria amerikkalaisyhtiöitä, ja kosketus suomalaisiin yrityksiin olisi vähäisempi. Jos tämän kaavaillun veron seuraava vaihe toteutuu käyttäjämäärän tai markkinan mukaan, se jäädyttää koko digikehitystä.

Väliaikainen digivero ulottuisi jäsenvaltioon, jossa yritys luo liiketoimintaa esimerkiksi digitaalisilla mainoksilla ja digitaalisilla alustoilla. Se koskisi yrityksiä joiden liikevaihto on maailmanlaajuisesti yli 750 miljoonaa euroa ja EU:n alueella vähintään 50 miljoonaa euroa.

Komission esitys uudesta digiverosta on jo etukäteen herättänyt arvostelua jäsenmaissa ja teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:ssä.

Jyri Häkämies. Mikko Stig / Lehtikuva

Mitä digivero merkitsisi toteutuessaan suomalaisille yrityksille?

– Suomi on pieni ja innovaatiovetoinen maa. Meillä on paljon digialan yrityksiä, jotka ammentavat kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. Jos verotusta siirretään pois Suomesta suuriin ja väkirikkaisiin jäsenmaihin, se rokottaa meidän veropohjaamme. Samalla firmojen digikehitys häiriintyisi. Tämä on huolestuttava kehitys, ja löisi päähän meidän ajatustamme panostaa innovaatioihin.

EK:n mukaan uusi digivero tarkoittaisi muun muassa kohtuutonta veroastetta ja kilpailukykyhaittaa EU:lle. Siitä seuraisi myös tulkintavaikeuksia eri jäsenvaltioiden välillä, veroriitoja ja yleisesti epävarmuutta. Lisäksi saatettaisiin joutua tilanteeseen, jossa verotettaisiin ehkä tappiota tuottavia yrityksiä.

Miten tämä digiverotus pitäisi elinkeinoelämän mielestä hoitaa?

– Meidän keskeinen viesti on se, että EU:n ei tulisi lähteä yksipuolisiin toimiin. Tällaiset asiat pitäisi hoitaa laajemmalla. globaalilla tasolla. OECD:n piirissähän tätä työtä tehdään jo. Digiliiketoiminnassa on vaikea määritellä, missä se arvo oikeasti syntyy.

Kerätäänkö tässä samalla rahaa isojen jäsenmaiden taloutta paikkaamaan? Komissaari Pierre Moscovici sanoi suoraan, että tällä halutaan myös kerätä jäsenmaille verotuloja?

– Luonnollisesti verotuksen painopisteen siirtyessä maan koon ja käyttäjämäärien mukaan isot maat voittavat eli tältä ajatukselta ei voi välttyä.

EU:n on tarkoitus luoda yhteinen pysyvä verodirektiivi, joka verottaisi digitaalista läsnäoloa, jolloin yrityksellä ei tarvitse olla fyysistä toimipaikkaa jäsenmaassa. Komission digiverotusta koskeva esitys vaatii jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän Euroopan Neuvostossa.