Ajatus kaupunkilaisten aikuispartiosta räjäytti potin – "jotkut ovat luulleet, että mahdollisuus partioon on heiltä ohi"

Partiolaisten tunnus on osmonsolmu

Kalliolaisen kahvilan ovi avautuu ja hyytävän ilman saattelemana sisään astuu leveästi hymyilevä, punaposkinen, nuori nainen silmät loistaen.

– Mie oon Jenni. Oot sie Yleltä?

Joensuusta Helsinkiin muuttanut Jenni Huovinen on päättänyt perustaa Suomen hipsterkeskittymään eli Kallio-Vallila-Alppiharju-Sörnäinen-Hermanni -alueelle Suomen ensimmäisen aikuisille tarkoitetun partioryhmän. Kyllä, sellaisen, jossa voisi harjoitella solmuja ja ensiaputaitoja, hiihdellä metsissä ja tutkia eläinten jälkiä kirjasta. Mistään leikkipartiosta ei ole kyse, vaan ryhmä toimii pitkät juuret omaavan Kulman kiertäjät -lippukunnan alaisuudessa. Selkeimmät erot perinteiseen partioon ovat, että kaikki jäsenet ovat yli 25-vuotiaita eikä toiminnan sisältöä ole määritelty etukäteen.

– Nuorille on olemassa partio-ohjelma, jonka mukaan he etenevät taitojen kartuttamisessa. Lippukunnasta ei asetettu toiminnallemme minkäänlaisia ehtoja, vaan saamme itse määritellä mitä haluamme tehdä, Huovinen selventää.

Kallio-Vallila-Alppiharju-Sörnäinen-Hermanni -alueelle aikuisten partioryhmän perustanut Jenni Huovinen Justus Laitinen/Yle

Partiolaisten keskusjärjestössä keskitytään nuoriin

Tilanne on uusi Suomen partiolaisten keskusjärjestölle, sillä vaikka partiolla on ollut hyvin pitkään aikuistoimintaa, sen tarkoitus on aina ollut tukea nuoria partiolaisia.

– Mukana oleville aikuisille vapaaehtoisille on toki jo vuosia järjestetty erilaisia tapahtumia ja retkiä, joita kutsutaan johtajahuolloksi. Tällöin aikuiset ovat päässeet keskenään kehittämään taitojaan ja esimerkiksi liikkumaan luonnossa. Jotkut partiotoimintaan mukaan lähtevät aikuiset saattavat myös harjoitella erätaitoja keskenään, ennen kuin he alkavat johtaa nuoria, Suomen partiolaisten lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk kertoo.

Partiolle nuorten kasvattaminen vastuullisiksi ja itsenäisiksi yhteiskunnan jäseniksi on kuitenkin edelleen se pääasia.

Partio on perustajansa Baden-Powellin ihanteen mukaisesti nuorisoliike, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia kansalaisia YLE

Lippukunnassa aikuispartio nähdään mahdollisuutena

Jenni Huoviselle ajatus aikuisten partiosta lähti siitä, että se on sellaista toimintaa, missä hän itse haluaisi olla mukana.

– En kuitenkaan löytänyt sellaista ryhmää. Niinpä lopulta otin yhteyttä Kulman kiertäjät lippukuntaan ja esittelin ideani. He olivat heti erittäin myötämielisiä ja ilahtuneita siitä, että joku lähtisi järjestämään tällaista toimintaa, Huovinen avaa ryhmän taustoja.

Nyt asiat ovat edenneet niin, että Huovinen on perehdytetty lippukunnan toimesta ja toukokuussa hän menee partiojohtajan kurssille.

Vuonna 1983 perustettu Kulman kiertäjät -lippukunta toimii Paavalin kirkon tiloissa. Jaani Lampinen / Yle

Se, että miksi Kulman kiertäjissä oltiin ajatukselle heti avoimia johtuu siitä, että heillä oli ollut samantyyppistä, vain aikuisille suunnattua toimintaa jo aikaisemminkin. Lippukunnanjohtaja Eeva Blomberg kertoo itse järjestäneensä muutamia tapaamisia aikuisille, joissa tehtiin sushia, leivottiin tai eräjormailtiin, jos siltä tuntui. Kulman kiertäjissä oltiin nimittäin tuskallisen tietoisia kaikkia lippukuntia vaivaavasta aikuispulasta ja yhtenä ajatuksena oli, että jotkut partion makuun päässeistä aikuisista saattaisivat olla kiinnostunut olemaan mukana myös nuorten toiminnassa. Se ei ollut kuitenkaan mikään osallistumisen edellytys.

– Aikuiset ansaitsevat ihan samalla tavalla päästä osaksi partiotoimintaa ja kehittämään omia taitojaan, Blomberg tiivistää.

Aikuistoiminta tyrehtyi Kulman kiertäjissä, kun Blombergista tuli lippukunnanjohtaja eikä hän vaan enää ehtinyt pyörittää myös aikuisryhmää. Sitten lippukunnan ovelle tuli Jenni Huovinen haaveineen aikuispartiosta.

Palaute yllätti täysin

Koko ajan määrätietoisesti suunnitelmista puhunut Huovinen mittailee hetken aikaa pöytää hiljaa ja katselee sormiaan. Hetken jälkeen hän tunnustaa ujosti alunperin pelänneen jäävänsä idean kanssa yksin. Toisin kävi: sen jälkeen, kun Huovinen laittoi ilmoituksen Kallio Facebook-ryhmään, hakemuksia on tullut päälle sata ja itse postauksesta tykännyt yli 200 henkilöä.

– Olen todella iloinen ja yllättynyt kaikista yhteydenotoista! Jotkut hakijat kertovat viesteissään, että aivan kuten minäkin, he ovat ennen olleet partiossa ja haluaisivat jälleen olla mukana samankaltaisessa toiminnassa. Jotkut taas ovat luulleet, että mahdollisuus partioon on mennyt heiltä jo ohi. Nyt he odottavat malttamattomina, että milloin tämä lähtee käyntiin.

Jenni Huovisen ilmoitus aikuisten partioryhmästä Justus Laitinen/YLE

Suuresta suosiosta huolimatta haku on edelleen voimassa maaliskuun viimeiseen päivään saakka.

– Toivon, että asiasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä ja katsotaan sen jälkeen, että tarvitseeko ryhmiä perustaa lisää. Uskon aikuisten partion sopivan parhaiten ihmisille, jotka haluavat liikkua luonnossa, tutustua uusiin ihmisiin ja oppia uutta. Yläikärajaa ei ole. Kokoontumisia olisi näillä näkymin kerran kuussa. Mukaan vaan kaikki, jotka haluavat tulla, sillä partio on kaikille avoin!