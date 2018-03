Iines-koiran kohtalon seuraukset: koirasumutteen myynti räjähti – omistajat avautuvat koirahuolistaan

Koirien aggressiivisten kohtaamisten jälkipuinti on aina herkkä asia. Turvasumutteiden myyjän yllätti tuotemenekin räjähdyksen lisäksi ihmisten halu avautua vaaratilanteista.

Yle teki jutun viikko sitten Iines-koiran kuolemasta. Isomman koiran hyökkäys pikkukoiran kimppuun oli yllättänyt lemmikkejään ulkoiluttavat omistajat.

Maaliskuun alkupuolella tapahtuneen kahakan surullinen lopputulos oli, että pieni Iines-koira kuoli vammoihinsa. Tapauksesta nousseen keskustelun vaikutukset näkyvät parhaillaan euralaisen turvasumutteita myyvän yrityksen tilauskannassa. Puhelin soi jatkuvasti.

– Yllättävintä on se, että soittajat eivät ole kiinnostuneita vain yrityksen tuotteista, vaan heillä on valtava tarve avautua koirilleen sattuneista vaaratilanteista.

Turvakerroin Oy:n toimitusjohtaja Tomi Viren kertoo jopa sadoista puheluista. Hän on häkeltynyt puhelutulvasta ja niiden sisällöstä.

– En osaa edes antaa selitystä sille, miksi ihmisillä on niin kova tarve kertoa tarinansa minulle, vieraalle ihmiselle, hän ihmettelee.

Ihmiset pelkäävät naapuririitoja

Siitä huolimatta Tomi Viren on kulkenut viime päivät kännykkä korvallaan ja kuunnellut tarinoita. Aihe on ilmeisen herkkä. Kun koirat ottavat yllättäen yhteen ja satuttavat toisiaan, on se aina omistajillekin hankala tilanne.

– Joku pelkää esimerkiksi aiheuttavansa naapuririitoja, jos alkaa kauheasti ottamaan kantaa alueen koirien käyttäytymiseen.

Turvasumutinkauppa on kuitenkin räjähtänyt. Yrittäjä kertoo, että tuotteita menee nyt tuhannen sumuttimen päivävauhdilla, kun aiemmin myyntiä laskettiin muutamissa kymmenissä sumuttimissa viikossa.

– Onkin aika erikoista, että kun pitäisi tilata uutta materiaalia ja järjestää työntekijöitä paikalle, kuuntelenkin asiakkaiden koiratarinoita, Viren kertoo.

Hyödyllinen – kunhan ei vahingoita

Koirien käyttäytymistä tutkinut tutkija ja yrittäjä Katriina Tiira ei myöskään osaa antaa selitystä, miksi ihmiset haluavat avautua ahdistavista tilanteista. Hänellä ei ole tuntumaa, että ongelmat koirien kanssa olisivat lisääntyneet.

– Tällaisten tilanteiden ehkäisyssä ensiarvoista on oikea rodunvalinta ja koiran kouluttaminen. En oikein usko, että vain sumutin olisi ratkaisu aggressiivisiin tilanteisiin, Katriina Tiira arvioi.

Hänelle sumutin on vieras tuote.

– Mutta jos sumutin pelastaa koiran hengen eikä vahingoita sumutettua koiraa, voi se jossain tilanteessa olla ihan hyödyllinen, Tiira pohtii varovaisesti.

Mentolintuoksuista ainetta suihkutetaan koiran kuonolle.

– Vähän tulee myös mieleen, että toivottavasti tuotteen käyttäjällä ei ole niin sanotusti liipaisinsormi liian herkässä. Ettei vaan sumutetta käytetä varmuuden vuoksi, kun ylitulkitaan vieraan koiran käytöstä.

Tiira on aktiivinen ollut koiraihminen jo 30 vuotta.

– Pari kertaa minulle on sattunut koiran kanssa aggressiivinen tilanne, joten kovin yleisiä ne eivät ainakaan minun näkökulmastani ole.