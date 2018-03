Lukiolaiset pääsivät kauhan varteen – nuoria innostetaan luonnontieteilijöiksi Suomen ensimmäisessä ruokalukiossa Loimaalla

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu ruokalukiolle virallista lupaa ja rahoitusta.

Loimaa

Novida-lukion tiloissa Loimaalla valmistaudutaan innolla hampurilaisten valmistamiseen. Lukiossa on voinut valita ruoka-aiheisen kurssin jo nyt, vaikka viralliseen ruokalukioon vasta valmistaudutaan.

Jere Järvinen osallistuu Olipa kerran hampurilainen -kurssille mielellään.

– Halusin kokeilla jotain erilaista. Tämä on jotain muuta kuin pelkkää koulussa istumista. Tämän kurssin jälkeen tietää varmasti mistä ruoka tulee, Järvinen sanoo.

Santeri Hakala halusi myös vaihtelua koulupäivään.

Lukiolaiset leipovat sämpylöitä. Minna Rosvall / Yle

– Tämä vaikutti mielenkiintoiselta kokeilulta. Opettaja suositteli kokeilemaan.

Mikä sitten on ollut kaikkein mukavinta?

– Varmaankin syöminen, naurahtaa Santeri Hakala.

Talousopettaja Pirkko Seppälä opastaa nuorukaisia jokaisessa vaiheessa. Hampurilaisten sämpylät tehdään alusta alkaen itse. Pojat tarttuvat myös innokkaasti paistinlastaan, kun hampurilaispihvien paistaminen alkaa.

Hampurilaisen tie tilalta lautaselle

Hampurilaisten tekeminen on aloitettu kaupassa. Talousopettaja Pirkko Seppälä kertoo, että siellä pohdittiin raaka-aineita tarkasti. Jauhelihapihvien lisäksi ryhmä valmistaa myös vegaanisen vaihtoehdon.

– Kaikkien on hyvä tietää se, että mistä ruoka tulee. Vaikka tulevaisuuden ammattihaaveet olisivat muualla, niin ruuan alkuperä on kaikille tärkeää. Pohdimme myös, miten tuotteita kierrätetään. On hyvä ymmärtää, ettei kaikki ole kertakäyttöistä, Seppälä sanoo.

Minna Rosvall / Yle

Ryhmä on käynyt tutustumassa lihantuotantoon sikalassa. Lisäksi käynnit Elintarviketurvallisuusviraston Loimaan toimipaikassa ja Turun yliopiston biokemian laitoksella kuuluvat kokonaisuuteen.

– Opiskelijat saavat tehdä havaintoja ja muodostaa mielipiteensä, että onko tämä sellaista ruokaa mitä haluan syödä. Nuorethan syövät paljon pikaruokaa, Seppälä sanoo.

Hampurilaisten tekoa ihastelee luokassa myös kemian opettaja Kristiné Isomäki.

– Tekeminen täällä kotitalousluokassa on ihan erilaista kuin kemian opiskelu luokassa, Isomäki sanoo.

Saako Loimaa ensimmäisenä virallisen ruokalukion?

Opiskelijat ovat jo aloittamassa hampurilaisten täyttämistä. Apuna käytetään suodatinpapereita, sillä niissä hampurilaiset pysyvät ojennuksessa. Kohta siirrytäänkin jo ruokapöytään ja hyviltä maistuivat.

Minna Rosvall / Yle

Ruokalukion puuhamies, kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen kertoo, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on hakenut varsinaisen ruokalukion perustamiseen lupaa ja rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Sitra on osallistunut Olipa kerran hampurilainen -kurssin rahoitukseen.

– Sosiaalisessa mediassa moni muukin on jo ilmaissut halunsa ruokalukion saamiseen. Tämä on jo toinen kerta, kun me haemme asiaa. Tällä kertaa olemme esitelleet aiempaa tarkemmin yhteistyökumppanimme ja suunnitelmamme.

Virtanen uskoo ilmiöoppimisen voimaan. Sitä on esimerkiksi hampurilaisen tekeminen.

– Nuori omaksuu paremmin asian ja osaa yhdistää sen suoraan johonkin käytäntöön. Tällä tavalla opittu asia ei jää vain irralliseksi akateemiseksi tiedoksi, Virtanen sanoo.

Loimaalla halutaan kouluttaa tulevaisuuden elintarviketutkijoita ja luonnontieteilijöitä.

Elintarvikeala tai mikä tahansa yhteiskunnallinen ala tarvitsee nuoria. Matti Puolimatka

– Suomi tarvitsee luonnontieteen osaajia. On kuulunut jo uutisia, että luonnontieteiden osaaminen on vähentynyt. Haluamme, että osaaminen säilyy ja se kehittyy, sanoo Novida-lukion rehtori Hannu Lahti.

Eviran kasvintuotannon johtaja Matti Puolimatka odottaa ruokalukiolta hyvää yhteistyötä.

– Elintarvikeala tai mikä tahansa yhteiskunnallinen ala tarvitsee nuoria. Heidät pitää saada innostumaan. Suomalainen talous on nousussa ja haluamme tietenkin, että suomalainen ruoka on mukana nousussa, Puolimatka sanoo.

Ruokalukion koulutustehtävä sopisi Loimaan seudulle

Loimaan ruokalukiolla on yhteistyökumppaneinaan Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Hanketta tukevat muun muassa Evira, MTK, MELA, maa- ja metsätalousministeriö, Raisioagro ja Loimaan kaupunki.

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Marleena Tanhuanpää ja Raisioagron tutkimus- ja kehitysjohtaja, dosentti Ilmo Aronen pitävät Loimaalle haettavan lukion erityistehtävää tärkeänä.

Minna Rosvall / Yle

Marleena Tanhuanpää painottaa, että elintarvikeala on kasvuala.

– Suomessa ruoka-ala työllistää Luken mukaan 340 000 henkeä. On hienoa, että jo lukiosta lähtien voidaan tuoda esille elintarvikealan laaja-alaisia mahdollisuuksia opiskelijoille.

Uskon, että Loimaan lukiohanke heijastuu myös valtakunnallisesti ruoka-alan hyväksi. Marleena Tanhuanpää

Tanhuanpään mielestä ruoka-alan menestys tarvitsee huippuosaajia myös tulevaisuudessa.

– Osaamista tarvitaan tuotekehityksessä, digitalisaatiossa, pakkausten suunnittelussa, tuotantoteknologiassa, ympäristönäkökohdissa, lainsäädännön hallinnassa, markkinoinnissa, kansainvälistymisessä ja viennissä. Loimaalla ja lähialueilla on paljon elintarviketuotantoa. Uskon, että Loimaan lukiohanke heijastuu myös valtakunnallisesti ruoka-alan hyväksi, pohtii Tanhuanpää.

Ilmo Arosen mielestä on hyvä, että ruoka-alaan perehtyminen aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa.

– Maamme korkein elintarvike- ja maatalousalan yliopistotasoinen opetus tapahtuu Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Ruokalukio olisi hyvä lähtökohta pätevien ja motivoituneiden Viikin opiskelijoiden varmistamiseksi, kertoo Ilmonen.

Ruokalukio antaisi Ilmosen mukaan hyvän lähtökohdan niin alkutuotannon, ravitsemuksen kuin kuluttajakäyttäytymisenkin ymmärtämiseen.