Zuckerberg käyttäjätietokohusta: "Todistan mielelläni kongressissa"

Mark Zuckerberg antoi eilen ensimmäisen kommenttinsa Facebook-sivunsa kautta käyttäjätietoja koskevasta skandaalista. Hän myönsi yhtiönsä tehneen virheitä, ja lupasi Facebookin tekevän parannuksia.

Varhain torstaina Suomen aikaa uutiskanava CNN:n Anderson Cooper 360 –ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) Zuckerberg pyysi anteeksi Facebookin käyttäjiltä.

– Kyseessä on valtava luottamuksen rikkominen ja olen todella pahoillani, että tämä tapahtui. Meillä on velvollisuus suojella käyttäjien tietoja, hän sanoi.

Zuckerberg totesi, ettei Facebookin olisi pitänyt vuonna 2015 luottaa analytiikkayhtiö Cambridge Analyticaan, joka lupasi tuhota keräämänsä Facebook-datan.

Valmis kongressin eteen

Kohun myötä useat yhdysvaltalaiset poliitikot ovat vaatineet, että Zuckerberg tulee itse selittämään kongressille, miten Cambridge Analytica käytti väärin Facebookin tietoja.

Aiemmin Facebookia on kongressin kuulemisissa edustanut joku muu kuin Zuckerberg, mutta nyt yhteisöpalvelun perustaja kertoo olevansa valmis todistamaan kongressissa.

– Yritämme Facebookissa lähettää (todistamaan) ihmisen, jolla on paras tietämys. Jos se olen minä, lähden mielelläni, Zuckerberg sanoi CNN:lle.

Kohu puhkesi viime viikonloppuna, kun The New York Times ja The Observer -lehdet kertoivat, että Facebook-sovellus This is your digital life keräsi tietoja myös testikäyttäjien Facebook-kavereiden profiileista heidän tietämättään. Kerätyt tiedot luovutettiin analytiikka- ja sosiaalisen median profilointiyritykselle Cambridge Analyticalle.

Cambridge Analytica keräsi noin 50 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot luvatta. Niitä hyödynnettiin muun muassa täsmämainosten kohdistamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa vuonna 2016.

Ei massaboikottia

Facebook joutui jo aiemmin kiusallisen julkisuuden kohteeksi, kun paljastui, että Venäjä oli pyrkinyt vaikuttamaan Yhdysvaltain politiikkaan kymmenillä tuhansilla Facebook-viesteillä.

Zuckerberg sanoo Wired-aikakauslehdelle (siirryt toiseen palveluun), ettei Facebook ole löytänyt yhteyksiä Cambridge Analytican ja venäläisen Internet Research Agency -organisaation välillä.

Käyttäjätietoskandaalin mainingeissa Facebookin on uhattu joutuvan boikotin kohteeksi, kun käyttäjien keskuudessa on ollut halukkuutta lähteä palvelusta ja sulkea Facebook-tili kokonaan. Jotkut ovat näin tehneetkin, mutta Zuckerbergin mukaan havaittavissa ei ole ollut mitenkään merkittävästi tilien sulkemisia.

Facebook-perustaja on antanut haastatteluja ainakin CNN:lle, The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) ja Wired-lehdelle.

