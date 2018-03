Vanhempien huutoon vastattiin: Espoo peruu koulujen siirtoja ja lakkauttamisia

Espoon Pakankylän koulu on yksi kyläkouluista, joiden lakkauttamissuunnitelmista luovuttiin. Yhtenä vaikuttavana tekijänä olivat alueen vanhempien ja asukkaiden vetoomukset koulun puolesta.

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on talven mittaan viilaillut kouluverkkosuunnitelmaansa siihen suuntaan, että useita suunniteltuja koulujen lakkauttamisia ja siirtoja on peruttu.

Eilen lautakunta päätyi pyörtämään Espoon yhteislyseon lukion siirtämisen Nihtisiltaan. Koulu jää Kauklahteen ja sitä laajennetaan.

Yhteislyseon säilyttämisessä Kauklahdessa nousi kansanliike, ja päätöksen perumiseksi kerättiin nimiä adressiin.

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Sanna Lauslahti sanoo, että koululaisten vanhempien aktiivisuudella on ollut erittäin suuri merkitys, kun suunnitelmia on tarkistettu.

– Meidän tehtävä on luoda pedagogisesti hyviä oppimisympäristöjä. Mutta ennen kaikkea tärkeää on myös, minkälainen lapsen ja nuoren kouluarki on ja millaiset matkat siihen arkeen muodostuvat. Kyllä koululaisten vanhemmat ovat lastensa arjen parhaita asiantuntijoita.

Myös koulujen lakkauttamisia on peruttu yksi toisensa jälkeen, ja niihinkin liittyy koululaisten vanhempien ja paikallisten asukkaiden vastalausemyrskyjä. Tuoreimmassa päätöksessä Hösmärinpuiston koulun lakkauttaminen peruttiin.

Myös Nuuksion ja Pakankylän kyläkoulut olivat aiemmin lakkautuslistalla, mutta molemmat lakkautuspäätökset on sittemmin peruttu.

Lautakunnan päätettäväksi on vielä jäänyt koko Otaniemen alueen kouluratkaisut, joissa on muun muassa kyse kahden lukion muutosta. Myös Leppävaaran lukion kuntoon liittyvistä kysymyksistä on haluttu lisäselvityksiä.

Nämä viimeiset kouluverkkokysymykset ratkaistaan lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa huhtikuun 9. päivänä.

Lue myös:

Kasvava Espoo haluaa lakkauttaa kyläkouluja: "Nuuksion kouluun ei tule edes vettä"