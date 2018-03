Älykkäästä opiskelijapojasta tuli vallan ruhtinas – Onko Facebookin johtaja siirtynyt pahisten puolelle?

Viime päivinä skandaali sosiaalisen median yhteisöpalvelun Facebookin ja sen johtajan Mark Zuckerbergin ympärillä on vain tiivistynyt.

Eilen keskiviikkona yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Zuckerberg myönsi uutiskanava CNN:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Facebook on tehnyt virheitä sen käyttäjätietoja hyödyntäneen analytiikkayhtiö Cambridge Analytican tapauksessa.

Tapaus liittyy The Observerin ja The New York Timesin paljastuksiin, joiden mukaan miljoonien ihmisten käyttäytymiseen on vaikutettu kohdentamalla heille mainoksia esimerkiksi Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Mitä tiedetään Zuckerbergin elämästä, imagosta ja motiiveista?

Koodaaja taivutti ideasta miljardibisneksen

Mark Zuckerbergin, 33, tarina on menestyskertomus älykkäästä nuoresta, joka perusti opiskelijaboksissaan yhtiön, jolla sai rahaa ja valtaa itselleen.

Zuckerberg perusti ystäviensä tuella vuonna 2004 mainosrahoitteisen yhteisöpalvelun Facebookin. Yhtiön suosio räjähti lyhyessä ajassa ja kahdeksan vuoden päästä, toukokuussa 2012, Facebook listautui pörssiin.

Nyt 14-vuotiaan yhtiön markkina-arvon katsotaan olevan noin 388 miljardia euroa.

Mark Zuckerberg puhui Sveitsin Davosissa 2009. Peter Klaunzer / EPA

Zuckerbergin tarina on monille tuttu senkin takia, että sitä on kuvailtu elokuvan verran. The Social Network -elokuva julkaistiin vuonna 2010.

Tosin Zuckerberg (siirryt toiseen palveluun)on kommentoinut elokuvan olleen osittain virheellinen. Facebookia ei hänen mukaansa esimerkiksi perustettu naisseuran vuoksi ja todellisuudessa koodaava Harvardin opiskelijapoika vaihtoi paitaa useammin kuin elokuvassa väitettiin.

Sen sijaan riitely kahden entisen opiskelutoverin kanssa yhtiön ideasta ja lopullisesta korvauskiistasta olivat totta. Erimielisyydet sovittiin (siirryt toiseen palveluun) kymmenillä miljoonilla vuonna 2009.

The Independent (siirryt toiseen palveluun)on kertonut, että Zuckerberg on sijoittanut rahojaan useisiin kiinteistöihin. Myös huolettoman näköiset, mutta kalliit t-paidat ja hupparit ovat Zuckerbergin mielivaatteita.

Siitä, millainen Zuckerberg oikeasti on, voi vain arvailla. Julkinen imago on vahvasti Zuckerbergin käsissä.

Yleensä, kun jotain miehen elämässä tapahtuu, Zuckerberg on kertonut itse siitä kuvalla Facebookissa. Viime aikoina kuvissa ovat usein esiintyneet vaimo ja tyttäret.

Hyvää tekevä perheenisä

Kun Facebook listautui pörssiin, Zuckerbergin viikko huipentui siihen, että hän meni naimisiin lastenlääkäri Priscilla Chanin kanssa.

He saivat ensimmäisen tyttärensä vuonna 2015. Tuolloin pariskunta ilmoitti alkavansa tehdä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen ajan mittaan.

Facebookissa julkaistussa kirjeessään vanhemmat lupaavat lahjoittaa 99 prosenttia Facebook-osakkeistaan elämänsä aikana, jotta maailmasta saadaan tasa-arvoisempi kaikille lapsille.

Priscilla Chan ja Zuckerberg kuvattiin konferenssissa Yhdysvalloissa kesällä 2013. Pian sen jälkeen pari ilmoitti odottavansa lasta. EPA/ANDREW GOMBERT

Myöhemmin sama raide on pitänyt ja lahjoituksia hyväntekeväisyyskohteisiin on ilmoitettu tasaiseen tahtiin.

Esimerkiksi vuonna 2016 pariskunta lupasi lahjoittaa noin 2,7 miljardia euroa perustutkimukseen ja uusien tutkimusvälineiden kehittämiseen, jotta kaikki sairaudet häviäisivät tämän vuosisadan aikana.

Toisen tyttärensä syntymän jälkeen viime elokuussa Zuckerberg piti kuukauden mittaisen isyysloman joulukuussa ja jäi kotiin hoitamaan kahta tytärtään Maxia ja Augustia.

Zuckerberg on myös puhunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja asettunut vastustamaan esimerkiksi predentti Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa.

Zuckerberg puhui viime syyskuussa Facebook-videolähetyksessä (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltojen DACA-ohjelman säilyttämisen puolesta. Presidentti Barack Obama antoi ohjelmalla laittomasti lapsena maahantuoduille lapsille määräaikaisen oleskeluoikeuden.

Tosin niin ovat tehneet useat suuret suuret teknologiayritykset sekä monet poliitikot Yhdysvalloissa sen jälkeen kun Trump oli ilmottanut lakkauttavansa ohjelman.

Sittenkin kiemurteleva vallan ruhtinas?

Mark Zuckerberg on Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) maailman viidenneksi rikkain ihminen. Tänä vuonna hänen omaisuutensa on kerrottu olevan noin 56 miljardia euroa. Rahan myötä on tullut vastuu, sillä on Facebookilla on noin 2 miljardia rekisteröitynyttä käyttäjää.

Zuckerbergia on kritisoitu niin vastuuttomuudesta, vallankäytöstä kuin faktatiedon laimentamisesta.

Esimerkiksi yhtiötä ei tunnu haittaavan se, että sille alihankkijana työskentelevien yritysten työntekijät ansaitsevat niin vähän, että arkipäivä on selviytymistä. Asiasta ovat kirjoittaneet The New York Times (siirryt toiseen palveluun) sekä The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Havaijilla Zuckerberg (siirryt toiseen palveluun)oli hetken napit vastakkain paikallisten kanssa, jotka syyttivät häntä uuskolonialismista. Zuckerberg oli ostanut kiinteistön ja yritti saada oikeusjutun turvin naapureita myymään maataan pakkokaupalla hänelle. Lopulta Zuckerberg vetäytyi jutusta.

Kiinalaistaiteilija Zhu Jian teoksessa Zuckerbergin kasvot muodostuvat lukuisista tavallisten kiinalaisten kasvokuvista. Teos oli esillä näyttelyssä "The Face of Facebook" 2013. How Hwee Young / EPA

Ennen viime päivien analytiikkayhtiö-kohua Zuckerbergia on aiemmin vaadittu puuttumaan yhtiönsä levittämiin valeuutisiin. Paineen alla Facebookin johtaja on aina lupaillut lisäpanostuksia.

Zuckerberg ei kuitenkaan vaikuta innostuneelta laajamittaiseen faktantarkastukseen sitoutumisesta, koska tuolloin Facebookin katsottaisiin herkemmin muuttuneen teknologiayrityksestä julkaisijaksi julkaisijan vastuilla.

Vuonna 2009 Zuckerberg vakuutti BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), ettei Facebook luovuta käyttäjien tietoja eteenpäin. Nyt julkitulleiden tietojen mukaan tästä ei ole pidetty kiinni, ja kaiken lisäksi yhtiö on tiennyt analytiikkayhtiön toimista ja ollut pitkään reagoimatta asiaan.

Edessä saattaa siis olla Zuckerbergin kuuleminen Yhdysvaltojen kongressissa. Jos kohu laajenee myös Eurooppassa, Zuckerberg joutuu todennäköisesti kohtaamaan myös Euroopan päättäjät.

Torstain aikana Zuckerbergin lausuntoa (siirryt toiseen palveluun) on pidetty liian ympäripyöreänä. Esimerkiksi Britanniassa Facebookin johdolta on vaadittu lisätoimia ja Euroopan komissio ja parlamentti haluaisivat kuulla Zuckerbergia.

Jos vaatimuksiin liittyy kovin moni taho, Facebookille kasaantuu paineita alkaa tulevaisuudessa rajoittaa nykyistä enemmän toimintaansa.

Zuckerberg puhui Facebookin pääkonttorissa Kaliforniassa 2013. Pedra Dasilva / EPA

Mitä tekee tuolloin usein paineen alla suuntaansa muuttanut ja imagoaan varjeleva Zuckerberg?

Ainakin torstaina CNN:llä Zuckerberg oli taipuvainen teknologiayhtiöiden sääntelyn lisäämiseen, kunhan se suunnitellaan yhdessä yhtiöiden kanssa.

Markkinoita Facebookin johtajan sanat eivät vakuuttaneet, yhtiön osake laski torstaina 1,5 prosenttia Yhdysvalloissa.

Lähteet: AFP, AP