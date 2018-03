Petturi-isiä, perinnöllisiä sairauksia, amerikanserkkuja – geneettisen sukututkimuksen keinoin menneet salaisuudet aukeavat

Perinteisen sukututkimuksen rinnalle on tullut geneettinen, ihmisen dna:sta tehtävä sukututkimus. Suomessa alan harrastajia on jo tuhansia ja määrä lisääntyy koko ajan.

Suomalaiset ovat tunnetusti innokkaita sukututkijoita. Kirkonkirjojen ja vanhojen kirjallisten lähteiden rinnalle on tullut uusi villitys: geneettinen sukututkimus.

Jo tuhannet suomalaiset ovat innostuneet tutkituttamaan dna:nsa sukunsa kaukaisille juurille hamutakseen tai sairausriskejään tutkiakseen.

Geneettinen tutkimus tehdään dna-näytteistä, joita jokainen ihminen saa soluistaan.

– Ihminen kantaa itsessään, dna:ssaan, tietoa esi-isistään maailman tappiin asti, filosofian tohtori Marja Pirttivaara sanoo.

Pirttivaara on innokas geneettisen sukututkimuksen harrastaja. Hänen kirjansa Juuresi näkyvät - Geneettisen sukututkimuksen ABC ilmestyi viime vuonna.

Hän on myös vapaaehtoisena mukana Suomi DNA-projektissa (siirryt toiseen palveluun). Se on sivusto, joka auttaa suomalaisia geneettisen sukututkimuksen toteuttamisessa ja dna-testien käytännön asioissa.

Pirttivaaran mukaan suomalaisten edellytykset löytää muinaista tietoa ovat maailmanluokkaa.

– Meillä on syrjäisen sijaintimme vuoksi uniikit geenit sekä maailman parhaiden tiedossa olevat suvut. Siitä on kiittäminen 1600-luvun lopulle asti ulottuvia kirkonkirjoja, jotka nyt on digitoitu ja ilmaisesti kaikkien saatavilla.

Miehet idästä, naiset lännestä

Vuodesta 1999 alkaen kuluttajat ovat voineet teettää dna-tutkimuksen itsestään lähettämällä näytteensä tutkittavaksi palveluntarjoajalle ja vertaamalla sitten omia testituloksiaan muiden testattujen tuloksiin.

Näytteenä käytetään poskisolunäytettä tai sylkinäytettä.

Marja Pirttivaara varoittaa, että dna:mme on lahjomaton. Sen tuoma tieto voi lisätä myös tuskaa.

– Sukujuuristaan voi löytää kadonneita isiä, vaiettuja adoptioita ja lehtolapsia.

Pirttivaara muistuttaakin, että tutkimuksiin on saatava lupa suvulta. Ihmisillä on oikeus olla tietämättäkin.

Geneettinen sukututkimuksen suosiota kasvattavat myös hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

– Suvuissa on sairauksia, jotka periytyvät, niistä voi saada tietoa geneettisellä tutkimuksella.

Dna-testit kertovat myös kansojen alkuperästä ja vaellusreitistä nykyisille asuinsijoilleen.

Suomalaisten alkuperä on geneettisissä tutkimuksissa osoittautunut mielenkiintoiseksi, Pirttivaara sanoo.

– Miehet ovat tulleet tänne idästä, Uralin länsipuolelle Aasiasta asti, aina nykyisen Pekingin tienoilta ja naiset taas lännestä, Iberian niemimaalta.