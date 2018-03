Trump jatkaa Kiinan ryöpyttämistä: Lisää tulleja tulossa kiinalaisille vaatteille ja elektroniikalle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan tänään kertovan uusista Kiinan-vastaisista tulleista ja sakoista. Ne voisivat maksaa Kiinalle jopa 40 miljardia euroa vuodessa.

Trumpin kaavailut lisäävät pelkoja, että kaksi maailman mahtavinta taloutta päätyvät kauppasotaan.

Syynä toimiin on Trumpin mukaan Kiinan epäreilu kauppapolitiikka. Trump syyttää Kiinaa teknologian ja liikesalaisuuksien varastamisesta, mikä on viranomaisten mukaan vienyt amerikkalaisyhtiöiltä miljardien dollarien tuotot ja vienyt tuhansia työpaikkoja.

New York Times kertoo, että sanktiot koskisivat (siirryt toiseen palveluun)sataa tuoteryhmää kengistä ja vaatteista kulutuselektroniikkaan. Myös kiinalaisten Yhdysvaltoihin suuntautuviin investointeihin tulisi rajoituksia.

Trumpin odotetaan määräävän rajoituksia myös Kiinan kunnianhimoisimpia teollisuudenaloja kuten tekoälyä ja mobiiliteknologiaa vastaan.

Trump on nimennyt Kiinan taloudelliseksi viholliseksi, joka on käyttänyt Yhdysvaltoja hyväksi enemmän kuin kukaa muu historiassa. Presidentinvaalikampanjassaan hän lupasi kovia toimia Kiinaa vastaan, jonka kaupataseen ylijäämä Yhdysvaltoihin on huikea .

Teknologiaan kohdistuvien tullien odotetaan saavan laajan tuen toisin kuin terästullien, joita on vastustettu Trumpin omassakin puolueessa.

Kiina vastaiskuun Trumpille tärkeillä alueilla

Kiina lupaa vastata tulleihin. Kiinan kauppaministeriö totesi lausunnossaan, että Kiina ei seuraa toimettomana vierestä kun maan laillisia oikeuksia ja intressejä vahingoitetaan.

Wall Street Journal -lehden mukaan Peking varautuu iskemään tulleilla takaisin Trumpin vahvoilla kannatusalueilla. Se tarkoittaisi muun muassa amerikkalaisten maataloustuoteiden verotusta.

Kiina toivoo rakentavia neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa kauppakiistojen ratkaisemiseksi kahden maailman suurimman talouden välillä, ulkoministeirön tiedottaja Hua Chunying sanoi tiedotustilaisuudessa Pekingissä.

Kiina on pitkään koettanut todistella, että molemmat hyötyvät kiinalaisen rahan virtaamisesta Yhdysvaltoihin. Kiina korostaa, ettei se halua kauppasotaa ja että taloudelliset sidokset maiden välillä ovat alentaneet hintoja amerikkalaiskuluttajille.

Kiinan talous ei ole enää yhtä riippuvainen viennistä kuin kymmenen vuotta sitten. Kotimaan kuutus on noussut. Kiinalaisyhtiöt ovat varsin kestäviä, arvioi ekonomisti Alicia Garcia Herrero Natixis-pankista Reutersille. Informaatiotekonologia olisi kuitenkin haavoittuva ala.

Yhdysvalloissa kuluttajat kärsivät enemmän uusista Kiinan tulleista kuin laajemmista teräs- ja alumiinitulleista, arvioi Joseph Parilla Brookings-instituutista.

Kauppasodat ovat hyviä ja helppoja voittaa, arvioi Trump tviitissään aiemmin.

Edessä voi olla monen rintaman kauppasota. Teräs- ja alumiinitullien on määrä tulla voimaan huomenna perjantaina.

EU pyrkii vielä saamaan vapautusta tulleista.

