Vakava vaaratilanne Kokkola–Pietarsaaren kentällä: lentokone laskeutui kiitoradalle ilman lupaa

Kokkola–Pietarsaaren lentokentällä tapahtui torstaiaamuna vakava vaaratilanne, kun liikelentokone laskeutui kiitoradalle ilman lupaa. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tapauksen tutkinnan.

– Meillä on sellainen käsitys, että lennonjohto on käskenyt koneelle ylösvedon, mutta silti kone on laskeutunut, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi vahvistaa.

Yhteentörmäyksestä olisi ollut vakavat seuraukset

Kyseessä oli ruotsalainen yksityiskäytössä oleva liikelentokone, jonka kyydissä oli neljä matkustajaa ja miehistö. Lentokone laskeutui kiitoradalla työskennelleen työkoneen viereen. Lähistöllä oli myös toinen työkone.

Onnettomuustutkintakeskuksen tämänhetkisten tietojen mukaan molemmissa työkoneissa oli kyydissä yksi kuljettaja.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi luonnehtii tilannetta erittäin vakavaksi. Lentokoneen törmäys suuriin työkoneisiin olisi aiheuttanut suurta vahinkoa.

Tapahtumahetkenä kentällä oli huono sää ja näkyvyyttä vain 600 metriä.

Tutkinta valmistuu puolessa vuodessa

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan kiitoradoilla sattuu silloin tällöin vastaavia vaaratilanteita. Esimerkiksi Helsinki–Vantaan kentällä sattui tammikuun lopussa kaksi vaaratilannetta, joista Onnettomuustutkintakeskus käynnisti tutkinnan.

Maailman vakavimmat lento-onnettomuudet ovat olleet tällaisia kiitotietapahtumia. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi

– Maailman vakavimmat lento-onnettomuudet ovat olleet tällaisia kiitotietapahtumia, ja siksi täytyy tehdä töitä sen eteen, että vastaavat vältetään, Veli-Pekka Nurmi toteaa.

Onnettomuustutkintakeskus saa Kokkola–Pietarsaaren vaaratilanteen tutkinnan valmiiksi todennäköisesti puolen vuoden kuluttua.