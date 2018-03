Suomalaisnaiselle luettiin syytteet Filippiineillä huumeoikeudenkäynnissä

Huumeratsiassa pidätetty suomalaisnainen on odottanut oikeudenkäynnin alkua vankilassa jo yhdeksän kuukautta.

Manila

Filippiineillä huumeratsiassa pidätetty suomalaisnainen ja hänen filippiiniläinen ystävänsä tuotiin torstaiaamuna tuomarin eteen käsiraudoissa ja keltaisissa vankipaidoissa vastaamaan syytteisiin Taguigin oikeustalolle pääkaupungissa Manilassa.

He ovat olleet tutkintavankeudessa jo yli yhdeksän kuukautta epäiltyinä huumausaineiden ja laittomien aseiden hallussapidosta.

Huumepoliisi pidätti heidät ratsiassa Manilan vauraassa lähiössä viime kesäkuussa. Poliisin mukaan kerrostaloasunnosta löytyi muun muassa metamfetamiinia, kokaiinia, ekstaasitabletteja ja aseita.

Tänään torstaina suomalaisnaista ja filippiiniläismiestä pyydettiin vastaamaan syytteisiin. Asianajajiensa välityksellä filippiiniläismies vastasi olevansa syytön.

Suomalaisnainen kieltäytyi vastaamasta syytteisiin, koska naisen nimeä ei ollut kodin etsintäluvassa. Nainen katsoo olevansa sivullinen, koska hän oli vain vierailemassa asunnossa huumeratsian alkaessa.

Tuomioistuimelta odotetaan kymmenen päivän kuluessa päätöstä siitä, eteneekö syyte oikeuteen. Jutun oikeuskäsittely on siirtynyt kuukaudesta toiseen tuomaripulan takia.

Filippiineillä tuomioistuinten resurssit ovat huonot ja oikeudenkäynnit saattavat kestää jopa vuosia. Suomalaisnaisen lakimies ei halunnut kommentoida tilannetta.

“Todisteet tekaistuja”

Filippiiniläismiehen asianajaja Jose Velez Jr. kertoi Ylelle, että puolustuksen mukaan kodin etsintälupa oli laiton, koska se ei perustu tosiasioihin.

Myös huumetodisteet on puolustuksen mukaan tekaistu.

– Huoneistossa ei ollut alunperin huumeita, vain pariskunta. Huumeet tuotiin sinne. Huumeiden määrä on hämmästyttävän suuri, Velez Jr. kertoi istunnon jälkeen.

Suomalaisnainen on odottanut oikeudenkäyntiä pidätettynä jo yli yhdeksän kuukautta Camp Bagong Diwan vankilassa Manilassa. Kirsi Crowley / Yle

Velezillä on parinkymmenen vuoden kokemus huumesyytettyjen asianajajana. Hän sanoo, että todisteiden tuominen rikospaikalle ei ole Filippiineillä uutta, mutta huumeiden vastaisen sodan myötä tilanne on vain pahentunut ja pidätyksistä on tullut huumeiden vastaisen sodan näyttäviä mainoksia.

– Tätä tapausta mainostettiin. Jopa huumepoliisin johtaja kehui televisiossa, että nyt pidätettiin iso huumevälittäjä, hän kertoo.

Huumeiden vastainen sota taustalla

Asianajaja uskoo nuorten vangitsemisen liittyvän presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastaiseen sotaan, jossa on surmattu jopa yli 12000 ihmistä 20 kuukauden aikana. Kymmeniä tuhansia on pidätetty.

Velez uskoo, että suomalaisnainen oli väärässä paikassa väärään aikaan.

Suomalaisnaisen tapaus on kuvaavaa Filippiinien huumeiden vastaisessa sodassa. Pidätysten tai surmien oikeellisuus ja läpinäkyvyys herättää suurta epäilyä. Uutistoimisto Reuters on esimerkiksi paljastanut, että poliisi saa palkkioita surmista ja pidätyksistä.

Poliisi väittää yleensä surmanneensa epäiltyjä, koska nämä vastustivat pidätystä väkivalloin. Surmapaikoilla turvallisuuskamerat ovat osoittaneet, että epäillyt eivät ole vastustaneet pidätystä.

Syytetyt sanovat voivansa hyvin

Tuomioistuimessa alle kolmikymppiset pidätetyt vakuuttivat hymyillen voivansa hyvin.

Heidät on sijoitettu oikeustaloa vastapäätä olevan vankilan uusimpaan ja siisteimpään rakennukseen, jossa on muun muassa toimiva ilmastointi.

Samassa vankilassa lukuisat vangit asuvat ahtaissa selleissä kymmenien muiden vankien kanssa. Telkien takana on myös terrorismista syytettyjä ja tuomittuja.

– He näyttävät voivan nyt paremmin kuin alussa. Silloin he näyttivät vihaisilta, koska joutuminen mukavista oloista vankilaan ei ole helppoa, asianajaja Velez kertoo.

Velez uumoilee, että oikeudenkäynti kestää kauan, jos syyte etenee oikeuteen.

– Syyttäjällä on paljon todistajia ja huumetodisteita näytettävänä. Se vie aikaa. Tässä tuomioistuimessa ei ole vakituista tuomaria. Jos sellainen saadaan, käsittely nopeutuu, asianajaja arvioi.