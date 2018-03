Kaisa ja Christoffer Leka polkivat huiman matkan Amerikan halki ja yöpyivät teltassa – Teos voitti Sarjakuva-Finlandian

Kaisa ja Christoffer Leka pyöräilivät New Yorkista San Franciscoon ja lähettivät matkalta postikortteja sarjakuvapiirroksineen. Matkasta kertova teos voitti Sarjakuva-Finlandian. Reissulla tuli monta yllätystä.

Vuoden 2018 Sarjakuva-Finlandian on voittanut Kaisa ja Christoffer Lekan sarjakuva-albumi Imperfect.

Tunnustuspalkinnon saajan valitsi tähtitieteilijä, emeritusprofessori Esko Valtaoja kymmenen finalistin joukosta.

– Imperfect on sarjakuvakirja, joka on hyvin kaukana perinteisestä sarjakuvasta, mutta joka samalla rakentuu hyvin pitkälle perinteelle. Kirja, joka on yhtä outo ja vaikeasti määriteltävä kokonaisuus kuin elämä itse, Valtaoja perustelee valintaa.

Kaisa ja Christoffer Leka

Sarjakuva-Finlandia on Tampere Kuplii ry:n vuonna 2007 perustama palkinto. Palkintosumma on 5 000 euroa.

Palkitussa sarjakuva-albumissa on hyvin poikkeuksellinen toteutus. Se on laatikon sisällä, ja lukija saa avata mukana tulevalla kirjeveitsellä sivut itse. Albumissa on tekstiä, valokuvia ja sarjakuvia.

Lekat ovat olleet ehdokkaina kaksi kertaa, joten kolmas kerta toden sanoi.

– Olen todella iloinen palkinnosta. Tämä tuntuu tarinankertojasta hyvältä. Olen tehnyt 20 vuotta sarjakuvia, ja tämä kirja oli riskinotto taiteilijana. On mukava kuulla, että se kannatti, Kaisa Leka kertoo.

6 300 kilometrin pyöräily

Palkittu teos syntyi Kaisa ja Christoffer Lekan Amerikan matkan aikana toissa vuonna. Pariskunta on jo kymmenen vuotta pyöräillyt pitkiä matkoja.

Pyöräily Yhdysvaltain halki on pariskunnan reissuista tähän asti pisin.

– Olimme matkalla yhteensä 86 päivää. Pyöräilimme New Yorkista San Franciscoon. Näimme suurkaupungit, aavikot, vuoret, punapuumetsät ja kalliot. Luonto oli upeaa.

Lekat pyöräilivät 69 päivää ja yhteensä 6 300 kilometriä.

– Aikamoista pyöräilyä siis, Kaisa Leka kertoo.

Lekat pyöräilivät yli 6000 kilometriä. Christoffer Leka

Lekat lähettivät matkalta postikortteja, joissa on sarjakuvapiirroksia, vanhoja valokuvia ja tekstejä. Teos koostuu yhteensä yli sadasta postikortista. Joinakin päivinä Suomeen lähti useita kortteja.

Ennen matkaa Kaisa Leka mietti, miten reissulta jaksaa lähettää kortteja ja miten ne päätyvät perille. Lopputulos oli yllättävän hyvä.

– Vain kuusi korttia hävisi matkan varrelle.

Ennakkoluulot murtuivat

Teos esittelee taiteilijapariskunnan kokemuksia matkalta: iloja ja haasteita. Kaisa Leka kertoo, että matka haastoi ennakkoluulot. Hän oli esimerkiksi ajatellut, etteivät amerikkalaiset ymmärrä pyöräileviä suomalaisia.

Kaisa Leka on 38-vuotias porvoolainen sarjakuvapiirtäjä, joka on palkittu mm. arvostetulla Puupäähattu-palkinnolla. Vesa Marttinen / Yle

Lekat yöpyivät teltassa. Kaisa Lekan pyörälaukussa oli retkikeitin, Christoffer Leka pyöräili pieni peräkärry perässä.

– Ajattelin, että joku farmari tulee pyssyn kanssa, kun yövymme teltassa. Omat ennakkoluulot olivat koetuksella. Ihmiset olivat todella vieraanvaraisia ja ystävällisiä.

Yksi pariskunta jopa sponsoroi motelliyön.

– Näytimme varmaan niin rähjäisiltä teltassa nukuttujen öiden jälkeen, Kaisa Leka naurahtaa.

Luultiin sotaveteraaniksi

Kaisa Lekan molemmat jalat on amputoitu nuorena pahan nivelrikon takia, joten hän polki proteeseilla. Tämä herätti jonkin verran huomiota Yhdysvalloissa, mutta yllättävästä syystä.

– Pyöräily sopii proteesien käyttäjälle tosi hyvin, koska painoa ei ole paljon jaloilla. Moni halusi jutella matkan aikana, mitä jaloilleni on käynyt. Moni odotti, että olen sotaveteraani, mikä oli yllättävää, koska Suomessa sotaveteraanit ovat vanhoja. Yhdysvalloissa moni nuori on kuitenkin menettänyt sodassa raajojaan.

Kaisa Leka yllättyi myös siitä, että Yhdysvalloissa on niin paljon pyöräteitä. Lekat olivat valmistautuneita pyöräilemään autojen seassa.

– Siellä oli mielettömän hienoja pyöräteitä. Vanhoista rautateiden pohjista oli tehty pyöräteitä.

Lekat välttyivät vaaroilta matkalla. Jonkin kerran autoilija ajoi liian läheltä, mutta mitään ei sattunut.

– Meillä oli ehkä hyvää tuuria. Pidimme myös siitä kiinni, että pyöräilemme päivällä, emmekä pimeässä.