Will Oliver / EPA

Britannian ja Venäjän ankara sanasota Salisburyn myrkytystapauksesta jatkui kiivaana Venäjän suurlähettilään tiedotustilaisuudessa Lontoossa.

Britannia pitää todennäköisenä, että entisen venäläisen agentin Sergei Skripalin, tämän tyttären ja brittipoliisin myrkytyksen takana on Venäjä.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson on sanonut, että Venäjän väitteet myrkytystapauksessa muuttuvat koko ajan mielikuvituksellisemmiksi.

Sergei ja Julia Skripal ovat edelleen sairaalassa kriittisessä tilassa.

Venäjän suurlähettiläs Aleksandr Jakovenko arvosteli Lontoossa jyrkkäsanaisesti Britannian hallituksen toimia tapauksessa.

Jakovenko sanoi, että Britannia ei ole esittänyt julkisuuteen mitään todisteita Venäjän syyllisyydestä.

– Britannia on ilman mitään todisteita syyttänyt Venäjää kolmen ihmisen myrkyttämisestä ja kieltäytyy tekemästä yhteistyötä, Jakovenko sanoi.

Jakovenko arvosteli, että Britannia ei ole toimittanut Venäjälle näytettä myrkystä. Jakovenko sanoi, että Britannian hallituksen sanaan ei voi luottaa sellaisenaan.

– Britannialla on historia, paha historia kansainvälisen lain rikkomisia ja kansainvälisen yhteisön harhaanjohtamisia, joihin kuuluu hyökkäys Jugoslaviaan, 79 päivää pommitusta, Irak ja Libya valheellisilla perusteilla ja Ukrainan vallankaappauksen tukeminen, suurlähettiläs sanoi.

– Historia osoittaa, että Britannian lausunnot pitää todentaa.

Poirot'sta Porton Downiin

Jakovenko puolusti lähetystön taannoista Twitter-viestiä, että Salisburyssa tarvittaisiin Hercule Poirot'ta, Agatha Christien salapoliisikertomusten etsivää.

– Tämä tutkinta on salattu. Emme tiedä, mikä on brittihallituksen motivaatio ja siksi siinä sanottiin: Tapaus on niin mutkikas, että tarvitsemme, sanokaamme, Poirot'n kaltaisen henkilön viisautta tutkintaan.

Jakovenko ihmetteli epäillyn hermomyrkyn nopeaa tunnistamista.

– Merkitseekö se, että brittiviranomaisilla oli jo tätä myrkkyä laboratoriossaan Porton Downissa? Jakovenko sanoi ja vihjasi lisäksi, että Britannian kemiallisten aseiden tutkimuslaitos Porton Down sijaitsee lähellä myrkkyiskun tapahtumapaikkaa Salisburya.

Syytöksiä salailusta

Jakovenko syytti Britannian viranomaisia salailusta myös muissa Britanniassa asuneiden venäläisten kuolemantapauksissa.

Suurlähettiläs luetteli entisen FSB-agentin Aleksandr Litvinenkon, oligarkki Boris Berezovskin, liikemies Aleksandr Perepilitšnyin ja liikemies Nikolai Gluškovin kuolemat.

– Mikä oli yhteinen tekijä noissa tapauksissa? suurlähettiläs kysyi.

– He olivat kaikki Putinin kriitikkoja, BBC:n toimittaja vastasi.

– Ja kaikki tutkinnat julistettiin salaisiksi. Emme saaneet pääsyä mihinkään tutkintaan, asiakirjoihin, materiaaleihin, suurlähettiläs ehätti vastaamaan.

– Joku täällä yrittää salata jotain meiltä eikä vain meiltä vaan myös brittiläiseltä yleiseltä mielipiteeltä.

Riitelyä natsirinnastuksesta

Jakovenko vastasi myös Britannian ulkoministerin Boris Johnsonin toteamukseen, että Venäjällä järjestettäviä jalkapallon maailmanmestaruuskisoja voidaan verrata Berliinin olympialaisiin 1936.

Suurlähettiläs vetosi Neuvostoliiton taisteluun natsi-Saksaa vastaan toisessa maailmansodassa.

– Kenelläkään ei ole oikeutta loukata Venäjän kansaa, joka päihitti natsismin ja menetti yli 25 miljoonaa ihmistä, vertaamalla maatamme natsi-Saksaan, Jakovenko sanoi.

– Se ylittää terveen järjen, emmekä usko, että brittiläiset sotaveteraanit, mukaan lukien arktisten saattueiden veteraanit, jakavat tämän mielipiteen.

