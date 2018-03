Uutisointi koulukiusaamisesta tyrmistytti Halsualla – vanhat tilastot eivät kerro nykytilanteesta

Yle julkaisi torstaina nettisivuillaan uutisen, jossa vertailtiin koulukiusaamista eri kunnissa. Sen pohjana olivat Me-säätiön kokoamat THL:n kouluterveyskyselyn tiedot.

Uutisen mukaan Halsualla lähes joka kolmannes 8.-9.-luokkalainen joutuu koulukiusatuksi viikottain, kun todellinen määrä on alle viisi prosenttia. Virhe johtui siitä, että uutisessa käytetyt luvut ovat Halsuan osalta 10 vuotta vanhoja.

Me-säätiön tiedot oli koottu kunnista eri vuosilta, eivätkä ne siten ole THL:n mukaan vertailukelpoisia keskenään.

Ylen uutisointi koulukiusaamisesta sai Halsualla aikaan kohun.

Halsuan yhtenäiskoulun rehtorin Taina Simpasen mukaan opettajat ja oppilaat ovat tuohtuneita uutisesta ja kokevat, että heidät on leimattu.

– Kyllähän se tieto hätkähdytti ja pysähdytti, koska koemme, etteivät asiat ole meillä kovin huonosti. Kun asiaa selvitettiin, ilmeni, että Halsuan tiedot julkisella puolella olivat kymmenen vuoden takaisia.

– Eli kun oikeat tiedot ovat alle 5 prosenttia, niin käytännössä se tarkoittaa, että parin viime vuoden aikana yhtä oppilasta 28:sta on kiusattu viikottain.

Pienessä koulussa helpompaa puuttua kiusaamiseen

Simpasen mukaan kiusaamista on yritetty tunnistaa ja vähentää Halsualla.

– Teemme parhaamme, että kaikki oppilaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi koulupäivän aikana.

Simpasen mukaan pienessä koulussa on suurempaa koulua helpompi puuttua kiusaamiseen, kun oppilaat tunnetaan ja ryhmäkoko on pieni. Halsualla myös uusi yhtenäiskoulu on mahdollistanut aiempaa rauhallisemmat työskentelyolot.

– Sekä pienessä että suuressa koulussa kiusaaminen voi olla piilevää ja hankalasti havaittavaa. Siihen voi olla vaikeaa puuttua, jos kiusatuksi tullut ei kerro siitä. Ihmiset myös kokevat asiat eri tavoin, joten koulukiusaamisluvut voivat vaihdella vuosittain.

Halsualla työ kiusaamisen estämiseksi on aktiivista. Kiusaamista ja somekäyttäytymistä käsitellään koulussa seuraavan kerran perjantaina.