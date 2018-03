Soivia meikkipurkkeja, kevyitä auton osia ja klarinetteja, joiden sointi ei väsy – suomalaiset kehittävät sellusta ja muovista vientihittejä

Klarinetti, jossa on käytetty biokomposiittia.

Suomalainen metsäteollisuus kehittelee kuumeisesti selluloosaa ja muovia yhdistäviä tuotteita. Niille on maailmalla kova kysyntä.

Rauma

Aasialaiset haluaisivat saada käsiinsä soivan meikkipurkin. Idean kehittänyt yritys otti yhteyttä raumalaiseen biokomposiittitehtaaseen, joka tarttui haasteeseen empimättä. Soiva meikkipurkki on nyt yksi Aqvacompin erikoisimmista innovaatioista.

– Aasialaiset haluaisivat saada purkin, joka antaa tietyn äänen. Kun avaat tai suljet meikkipurkin naistenhuoneessa, vieressä oleva tietää, mikä meikki sinulla siinä on, kertoo toimitusjohtaja Jari Haapanen.

Komposiitti- eli yhdistelmämateriaalit ovat tehneet tuloaan teollisuuteen jo vuosia. Aqvacomp on saanut aiemmin kansainvälistä tunnustusta muun muassa biokomposiiteista valmistetuista soittimista.

Puu voi jäädä soittimissa jalkoihin

Sellusta ja muovista valmistetun biokomposiitin ominaisuuksista soittimien raaka-aineena on kerätty kokemuksia jo pitkään. Esimerkiksi kitaroissa materiaali on todettu toimivaksi.

Aqvacomp testauttaa parhaillaan klarinettejaan kovassa käytössä suomalaisilla opiskelijoilla.

Soittimessa ei tapahdu muutoksia esimerkiksi konsertin aikana, kun biokomposiitti altistuu lämmölle ja kosteudelle. Jari Haapanen

– Opiskelijat soittavat biokomposiitista tehtyjä klarinetteja mahdollisimman pitkään. Tavoite on selvittää, muuttuuko niiden sointi, kun materiaali väsyy, Jari Haapanen kertoo.

Jo nyt on huomattu, että soittimien materiaalina biokomposiitti voisi päihittää puun.

– Soittimessa ei tapahdu muutoksia esimerkiksi konsertin aikana, kun biokomposiitti altistuu lämmölle ja kosteudelle, Haapanen kertoo.

Tuotteiden kehitystyötä on tehty noin kymmenen vuoden ajan. Kaikki Rauman tehtaan tuotanto menee vientiin. Esimerkiksi klarinetit valmistetaan Itävallassa.

Haapasella on käsissään myös raumalaisille tuttu käsityötarvike eli knypylä, jota käytetään nypläyksessä..

– Tämän teimme siitä syystä, että voidaan tunnustella, onko tämä muovia vai puuta.

Eroa on vaikea sanoa. Sitä pitäisi melkein testauttaa raumalaisilla nyplääjillä.

Kevyempiä osia autoihin

Biokomposiitti tehdään märkärainausprosessissa. Siinä sekoitetaan sellua ja muovia. Materiaali on pieniä rakeita. Se on kevyttä, joten autoteollisuus on myös kiinnostunut siitä.

– Tätä voi käyttää materiaalina esimerkiksi autojen ovissa. Siis siellä, missä nyt on muovia. Noin 25 prosenttia ajoneuvon muoviosien painosta saadaan pois. Tämä vähentää energiankulutusta, Jari Haapanen kertoo.

Biokomposiittia syntyy sellutehtaan yhteydessä

Biokomposiittituotteita valmistava Aqvacompin tehdas on ensimmäinen biokomposiittitehdas maailmassa, joka toimii sellutehtaan yhteydessä. Etuna on se, että selluloosaa ei tarvitse välillä kuivattaa ja raaka-aineen kuljetusmatka on lyhyt.

Metsäteollisuus on ottanut uudet tuotteet hyvin vastaan. Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylän mielestä uudet innovaatiot ovat positiivinen asia.

– Ne lisäävät puunkäyttöä ja monipuolistavat sitä. Suomalainen raaka-aine on niin arvokas, että se kannattaa käyttää niihin tuotteisiin, joista me saamme maailmanmarkkinoilla kilpailullisesti parhaat hinnat, pohtii Mäntylä.

