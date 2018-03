Teinin vinkit poliitikolle: Kerro mielipiteesi selvästi ja hymyile joskus – 400 nuorta kokeilee tänään työtä eduskunnassa

Mustat farkut ja siisti paita on katsottu jo valmiiksi. Perjantai on iso päivä. Silloin Julietta Nylund, 15, kävelee eduskunnan rappusia ja valmistautuu esittämään kysymyksen ministerille.

Kysymystä on pyöritelty koko alkuvuosi koulun parlamenttikerhossa. Siellä on puhuttu asumisesta, köyhyydestä ja tietysti presidentinvaaleista.

Helsinkiläisen Porolahden peruskoulun parlamenttikerhossa on käynyt myös Olavi Seppälä. Hän lähtee eduskuntaan harjoittelemaan toimittajan työtä.

Julietta ja Olavi seuraavat tiiviisti politiikkaa, katsovat puoli yhdeksän uutisia ja lukevat Hesaria. He tietävät itsekin kuuluvansa harvalukuiseen joukkoon.

Ruokalassa kyllä jauhetaan maailman ja Suomen asioista, mutta melko pinnallisesti.

– En laskisi äänestysikää. Monilla meidän ikäisillä on aika suppea käsitys politiikasta, sanoo Julietta.

– Järkevämmät mielipiteet tulevat ehkä myöhemmin, pohtii Olavi.

Poliitikoilta nämä nuoret toivovat ennen kaikkea suoruutta.

– He ovat hyviä puhumaan, se on selvä. Kaipaisin kuitenkin sitä, että he kertoisivat oman mielipiteensä selvemmin, sanoo Olavi.

Julietta puolestaan kannustaa kansanedustajia hymyilemään enemmän.

– Poliitikot ovat totisen näköisiä. Monilla kavereillani on sellainen kuva, että poliitikot eivät naura ja he ovat tylyjä, hän sanoo.

Jytky sähköisti historiantunnit

Hymyilyä poliitikot voivat harjoitella tänään, sillä eduskunnassa on edessä kunnon selfiepäivä.

Nuorten parlamentti kokoontuu eduskunnassa nyt yhdettätoista kertaa. Tapahtumaan osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä kouluja ja noin 400 yläkouluikäistä oppilasta.

– Uusi opetussuunnitelma kannustaa vaikuttamiseen ja se näkyy, kertoo erityisasiantuntija Tiina Karhuvirta Nuorten parlamenttia järjestävästä Kehittämiskeskus Opinkirjosta.

Politiikan ja koulun suhde on ollut vanhastaan traumaattinen. Takavuosien ylilyönnit johtivat äärimmäisen varovaisuuden aikaan. Nyt politiikka on ainakin jossain määrin palannut kouluihin, mutta demokratiakasvattajat joutuvat silti olemaan varpaillaan.

– Aihe on edelleen arka. Esimerkiksi oman alueen kansanedustajan pyytäminen vieraaksi kouluun voi olla joillekin vielä liikaa, sanoo Karhuvirta.

Toisaalta moni uuden sukupolven opettajista suhtautuu asiaan kevyemmin, kuten Porolahden koulussa yhteiskuntaoppia opettava Laura Parikka.

– En koe, että vanhat traumat vaikeuttaisivat työtäni. Yhteiskuntaoppi on mitä hedelmällisin oppiaine. Todellisen maailman ilmiöitähän kouluissa tutkitaan, hän toteaa.

Yhteiskuntaopin opettamista sivusta seurannut Tiina Karhuvirta on huomannut myös, että poliittisen tilanteen sähköistyminen on näkynyt kouluissa. Se on jopa helpottanut opettajan työtä.

–“Jytky” toi esiin poliittisia eroja ja sen, että puolueilla todellakin on arvoihin liittyviä eroja.

Haaveena tavata Laura Huhtasaari ja Päivi Räsänen

Arvot ovat 16-vuotiaalle Mikael Mikkoselle kaikki kaikessa. Hän käy Vesalan peruskoulua Helsingissä ja liittyi heti parlamenttikerhoon, kun siitä ilmoitettiin.

Mikael tietää olevansa koulun outolintu voimakkaine poliittisine mielipiteineen.

– Konservatiiviset ja kristilliset arvot ovat sydäntäni lähellä. Koti, uskonto ja isänmaa, ja niiden säilyminen ovat minulle tärkeitä.

Eniten hän on seurannut maahanmuutto- ja talouspolitiikkaa. Toki myös esimerkiksi sote mietityttää.

– Se kyllä vaikuttaa sellaiselta sokkelolta, etten itsekään pysy kärryillä, mutta silti se kiinnostaa, Mikael naurahtaa.

Mikael itse on yhteiskunnallisesti valveutunut, mutta miten poliitikkojen kannattaisi toimia, jotta muutkin kiinnostuisivat?

– Poliitikkojen kannattaisi mennä paikkoihin, missä nuoret ovat ja katsella millaista meno on. Eli olla muuallakin kuin vaaliteltoilla täysi-ikäisten äänestäjien keskuudessa.

Perjantai jännittää. Kauluspaitalinjalla mennään. Kysymys ministerille kumpuaa vahvasti omista arvoista.

– Tarkoitus on kysyä kristillisistä perinteistä koulussa ja päiväkodeissa. Tämä ei ole mikään hyökkäys vähemmistöjä kohtaan. Onhan se maahanmuuttajiakin kohtaan karhunpalvelus, jos me koko ajan siivotaan omia perinteitämme. Silloin integroituminenkin on hankalampaa, Mikael sanoo.

Kyselytunnin jälkeen Mikael aikoo verkostoitua ja toivoo, että hän pääsisi juttusille kansanedustajien kanssa.

– Odotan, että saisin tavata Laura Huhtasaaren ja Päivi Räsäsen. Heidän työtään ihailen.

