Mystinen hotellikuolema ja israelilaisia hakkereita – näin Cambridge Analytica vaikutti Kenian ja Nigerian vaaleihin

Nairobi

NAIROBI Nairobilaisesta hotellista löytyi syyskussa 2012 kuollut mies. Sen jälkeen Camebridge Analytica -yhtiöön aukesi työpaikka, jonka sai muuan Christopher Wylie. Hän tulisi myöhemmin paljastamaan, miten yhtiö käytti kymmenien miljoonien amerikkalaisten tietoja yhteisöpalvelu Facebookista Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kampanjan hyväksi.

Mutta palataan vielä siihen nairobilaiseen hotellihuoneeseen. Siellä kuolleena makasi Dan Mureşan, Romanian entisen maatalousministerin poika. Hän työskenteli Cambridge Analyticalle Kenian presidenttiehdokas Uhuru Kenyattan kampanjan hyväksi.

Nyt, lähes kuusi vuotta myöhemmin, Kenian oppositio vaatii, että datayhtiön rooli Kenian presidentinvaaleissa 2013 ja 2017 tutkitaan perin pohjin.

"Lavastimme koko homman"

Brittiläisen Channel 4-kanavan salaisella kameralla kuvatulla tallenteella, Camebridge Analytican Mark Turnbull kehuu, miten yhtiö vaikutti vaaleihin sekä 2013 että 2017. Uhuru Kenyatta voitti molemmat.

– Brändäsimme puolueen uudestaan kahdesti, kirjoitimme puolueohjelman, teimme kaksi kierrosta kyselyjä 50 000 ihmisen kanssa. Kirjoitimme kaikki puheet, lavastimme koko homman. Jokaisen osan kampanjasta, Turnbull sanoo tallenteella.

Valtaa pitävä puolue Jubilee kiisti ensin jyrkästi väitteet, mutta myönsi myöhemmin maksaneensa "brändäyksestä" vuonna 2017. Brändäyksen hoiti SCL ELections, Cambridge Analytican emoyhtiö.

– He periaatteessa brändäsivät ja kaikkea sellaista, mutta ei suoraan, Jubilee-puolueenvarapuheenjohtaja David Murathe sanoi välttelevästi uutistoimisto Reutersille.

Cambridge Analytican mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhtiö käytti Kenian vaaleja 2013 eräänlaisena kokeena ennen Yhdysvaltojen vaaleja 2016. Noin 47 000 kenialaista osallistui tutkimukseen, ja heidät profiloitiin muun muassa sen mukaan, mitkä poliittiset aiheet olivat heidän mielestään tärkeitä, kuinka paljon he luottivat poliitikkoihin, aikoivatko he äänestää ja mistä he saivat tietonsa.

Kenian vuoden 2013 presidentinvaaleissa silloinen varapääministeru Uhuru Kenyatta kävi antamassa äänensä Gatundussa. Kabir Dhanji / EPA

Sen jälkeen yhtiö "masinoi kampanjan sosiaalisessa mediassa saadakseen erittäin aktiivisen seuraajakunnan". Minkä puolueen hyväksi he tämän tekivät ei mainita verkkosivuilla.

Afrikassa skandaali on eri asia kuin länismaissa

Kirjailija Nanjala Nyabola sanoo, että koko skandaalilla on kaksi puolta. Ensinnäkin on se puoli, joka on kuohuttanut länsimaita – eli miten yhtiö on imuroinut tietoja Facebook-käyttäjiltä.

Toinen puoli on se, miten yhtiö on suoraan vaikuttanut vaaleihin.

Kirjailija Nanjala Nyabola seuraa tiiviisti myös Afrikan poliittisia tapahtumia. Nanjala Nyabola

– He kerskuivat, miten olivat rakentaneet Kenian valtaapitävän puolueen uudelleen Lontoossa. Se on merkki ulkovaltojen sekaantumisesta Kenian politiikkaan, ja sillä voi olla todella vakavat seuraukset, Nyabola toteaa.

Cambridge Analytican tarkka rooli Kenian vaaleissa on vielä hämärän peitossa. Kenian lainsäädäntö antaa hyvän alustan sen kaltaisille yhtiöille – tietojen louhiminen ei nimittäin ole kielletty laissa täällä kuten Euroopassa. Kansainvälisellä yhtiöllä on myös täysi oikeus tarjota PR-palveluja Keniassa.

Vihapuhetta oppositiopuolueesta

Vuoden 2017 vaalit Keniassa olivat loanheiton ja väärien tietojen juhlaa. KTN-kanavan kyselyssä jopa 90 prosenttia vastanneista kertoi nähneensä valheellisia uutisia kampanjan aikana.

Oppositiopuolueen Raila Odingaa vastaan masinoitiin esimerkiksi "Real Raila"-kampanja.

Siinä Odingaa kutsuttiin sotaherraksi. Jos hän voittaisi vaalit Kenia jakautuisi ja joutuisi kaaokseen. Naiset synnyttäisivät kaduilla ja ihmiset joutuisivat juomaan jätevettä. Pelasta Kenia. Pysäytä Raila.

Uudelleen presidentiksi valittu Uhuru Kenyatta saapuu vannomaan virkavalansa 28. marraskuuta 2017. Dai Kurokawa / EPA

Kuka sen takana oli ei tiedetä, mutta se oli kuin huono Hollywood-elokuva. Ja siinä oli paljon samaa kuin Nigerian vaaleissa 2015.

– Tulossa Nigeriaan 15. helmikuuta 2015. Tumma. Pelottava. Ja erittäin arvaamaton. Sharia kaikille. Miltä Nigeria näyttäisi, jos Buhari pakottaisi kaikkia seuraamaan Shariaa? dramaattinen ääni kysyi vaalimainoksessa.

Hakkeroituja tietoja?

Nigeria on siis toinen Afrikan maa, jonka vaaleissa Cambridge Analyticalla näyttää olleen suuri rooli.

Brittilehti the Guardian paljasti, (siirryt toiseen palveluun) että nimettömyyttä toivonut öljymiljonääri oli ottanut yhtiöön yhteyttä. Hän pelkäsi, että suosittu oppositiojohtaja Muhammadu Buhari voittaisi istuvan presidentin Goodluck Jonathanin.

Se oli heille täydellinen tehtävä, sanoo yksi Cambridge Analytican työntekijöistä.

Seitsemän Nigeria-projektin lähellä työskennellyttä Cambridge Analytican työntekijää kertovat the Guardianille, että yhtiö vaikutti tekevän yhteistyötä israelilaisten hakkereiden kanssa.

Työntekijöille näytettiin sähköposteja ja arkaluontoista tietoa Buharin terveydentilasta. Heidän mukaansa tietoihin olisi voinut päästä vain hakkeroimalla Buharin tietokoneen.

Heidän kertomuksensa rakentaa pelottavan kuvan siitä, miten pitkälle länsimainen yhtiö näyttää olevan valmis menemään vaikeuttaakseen demokraattisia vaaleja maassa, jolla jo valmiiksi on ongelmia järjestää vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit.

Uutta kautta Nigeriassa hakeneen presidentti Goodluck Jonathanin juliste oli joutunut ilkivallan kohteeksi vuonna 2015. Ahmed Jallanzo / EPA

Mutta Goodluck Jonathanin uudellenvalitsemista toivonut öljypohatta ei saanut toivottua tulosta Camebridge Analyticalta. Muhammadu Buhari voitti vaalit muutaman prosenttiyksikön marginaalilla.

Cambridge Analytican emoyhtiö SLC vahvistaa, että yhtiötä palkattiin tukemaan istuvan presidentin Goodluck Jonathanin kampanjaa. Se kuitenkin kieltää käyttäneensä hakkeroituja tietoja opposition Muhammadu Buharia vastaan.

Sosiaalinen media tärkeä Afrikassa

Keniassa ei ole tullut ilmi yhtä kiusallisia todisteita kuin Nigeriassa.

Kenian valtaapitävän puolueen mukaan ei myöskään pidä pelätä, että Keniassa tapahtuisi samaa kuin Yhdysvalloissa Facebookin suhteen.

– Radio on paljon suurempi tiedonvälittäjä kuin sosiaalinen media, puolue rauhoitteli.

Kenialaisista noin viisi miljoonaa käyttää Facebookia.

Mutta Nanjala Nyabola on eri mieltä.

– Vaikka vain osa käyttää Facebookia, tiedot ja sisällöt sieltä leviävät paljon laajemmalle. Moni Facebook-käyttäjä myös uskoo kirjoittavansa suojatussa yhteisössä, hän sanoo.

Uhuru Kenyattan kannattajia 9. maaliskuuta 2013. Felix Dlangamandla / EPA

Kenialaiset ovat Afrikan innokkaimpia sosiaalisen median käyttäjiä, ja 88 prosenttia väestöstä pääsee kännykkänsä kautta nettiin. Monelle sosiaalinen media on tärkein tai ainoa uutislähde.

Keniassa on jopa TV-ohjelma, jonka ainoa tehtävä on kertoa, mistä puhutaan sosiaalisessa mediassa.

"Ilman sosiaalista mediaa suurin osa meistä ei tietäisi, että togolaiset ovat protestoineet maan diktaattoria vastaan lähes vuoden. kirjailija Nanjala Nyabola

– Viime syksyn vaaleissa käytettiin paljon viestipalvelu WhatsAppia, jonka kautta meemit ja väärät tiedot levisivät laajalle. Erityisesti presidentin omistama radiokanava levitteli meemejä, jotka sisälsivät vihapuhetta, Nyabola sanoo.

Nanjala Nyabola haluaa kuitenkin muistuttaa, että sosiaalinen media ei ole vain paha.

– Ilman sosiaalista mediaa suurin osa meistä ei tietäisi, että togolaiset ovat protestoineet maan diktaattoria vastaan lähes vuoden. Emme myöskään viime Kenian vaaleissa olisi saaneet selville, että virallisilla verkkosivuilla ilmoitetut kannatusluvut olivat eri kuin äänestyspaikoissa ilmoitetut.

Sen jälkeen vaalit mitätöitiin ja järjestettiin uudestaan.

Kenian presidentinvaalit 2013. Felix Dlangamandla / EPA

"He eivät välitä Afrikasta"

Twitter tai Facebook eivät suunnitelleet olevansa mukana etiopialaisessa kansannousussa tai togolaisten protestien järjestelyissä.

– Oikeastaan toisin päin, hallitsijat yleensä pyrkivät kontrolloimaan niitä. Suuret sosiaalisen median yhtiöt eivät välitä Afrikan tapahtumista. Heille niillä ei ole väliä. Mutta meille on väliä.

Suljetuissa yhteiskunnissa sosiaalisella medialla voi kuitenkin olla erittäin tärkeä rooli. Nyabola toivoisi, että tämä voisi olla osa keskustelua seuraavasta askeleesta paljastusten jälkeen. Kaikille Facebookista eroaminen ja sosiaalisen median paasto eivät ole vaihtoehtoja.

Ehkä Dan Mureşan oli saanut saman oivalluksen silloin viisi ja puoli vuotta sitten nairobilaisessa hotellissa. Sitä emme voi tietää. Hänen kuolemansa on hämärän peitossa.

– En voi sanoa, murhattiinko hänet. Hän kuoli hotellihuoneessaan, Christopher Wylie sanoi edeltäjästään.

Mutta Mureşanin traaginen kuolema palveli kuitenkin jotain suurempaa. Ilman Christopher Wylien paljastuksia, kaikki tämä saattaisi edelleen olla sisäpiiritietoa.

Lisää aiheesta:

Lehdet: Trumpin kampanjaan liitetty yhtiö keräsi tietoa salaa Facebookissa – kohteena 50 miljoonaa somekäyttäjää Yhdysvalloissa

Suomalaistoimittaja paljasti, miten Facebookin käyttäjätietoja voitaisiin käyttää Trumpin kampanjassa – nyt tietovuotaja vahvisti profiloinnin tapahtuneen

Trumpin vaalivoiton taustalla toiminut analytiikkayhtiö tarjosi myös prostituoituja ja lahjusideoita – mistä Facebook-kohussa on kysymys?

Huolestuttaako Facebookin tiedonkeruu? Asiantuntija: tee nämä neljä säätöä heti omalle tilillesi