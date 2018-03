Trumpin Venäjä-yhteyksien tutkinnan päälakimies erosi

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia Venäjä-yhteyksien tutkinnassa edustanut päälakimies John Dowd eroaa tehtävästään.

Dowd aloitti Trumpin Venäjä-yhteyksien lakitiimin johtajana viime kesänä. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan hän oli harkinnut eroa useaan kertaan viime kuukausina huomattuaan, että Trump ei noudata hänen neuvojaan.

Trump on New York Timesin mukaan halunnut suostua erikoissyyttäjä Robert Muellerin edustajien kuultavaksi, mikä on Dowdin mielestä huono ajatus.

Sähköpostissaan uutistoimisto AP:lle Dowd sanoo, että rakastaa presidenttiä ja toivoo tälle hyvää.

Aiemmin Trumpin hallinnosta lähteneitä. Yle Uutisgrafiikka

Lähteet: AP