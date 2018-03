Viranomaiset vahvistavat – Dubaissa kadonnut suomalaisnainen löytynyt

Dubaissa kadonneeksi ilmoitettu Suomen kansalainen on löytynyt, vahvistavat ulkoministeriö ja poliisi. Viranomaiset saivat asiasta vahvistuksen tänään iltapäivällä.

He ovat keskustelleet naisen kanssa, ja tämä on ollut yhteydessä myös läheisiinsä. Jo aikaisemmin kansalaisjärjestö Detained in Dubai, kertoi Arabiemiraattien vapauttaneen suomalaisnaisen ja tämän seurassa olleen miehen.

Suomen viranomaiset saivat tänään vahvistuksen siitä, että Dubaissa kadonneeksi ilmoitettu Suomen kansalainen on löytynyt. Tilannetta selvitettiin tiiviissä yhteistyössä @Ulkoministerio'n kanssa, ja tutkinta on nyt päättynyt. https://t.co/ZoX0TPb3Vz — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 22. maaliskuuta 2018

Nelikymppinen suomalaisnainen katosi parisen viikkoa sitten merillä lähdettyään oletettavasti huvijahdilla kohti Intiaa.

