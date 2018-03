Vanhuksia huijataan entistä röyhkeämmin – Valepoliiseja, valehoitajia, valetaksinkuljettajia ja valehuoltomiehiä tulee vanhuksen ovelle tai lyöttäytyy mukaan kauppakeskuksessa

Siinä, että vanhuksilta huijataan rahaa ja koruja, ei ole mitään uutta. Sen sijaan uutta on se, millä tavalla rötökset nykyään tehdään.

On syntynyt kokonainen valeammattien ryhmä: vanhusten ovelle voi ilmaantua aiemmasta tutun valepoliisin lisäksi valesosiaalityöntekijä, valetaksinkuljettaja, valepankkivirkailija, valehoitaja tai valehuoltomies.

Viime viikolla Itä-Uudenmaan poliisi varoitti vanhuksiin kohdistuvista huijauksista. Tänään Helsingin poliisi antaa vastaavan varoituksen.

– Tapauksia on vajaat parikymmentä, ja niitä tutkitaan lukuisilla eri rikosnimikkeillä muun muassa varkautena, törkeän varkauden yrityksenä, petoksena, maksuvälinepetoksena, lievänä petoksena ja petoksen yrityksenä, kertoo rikoskomisario Kari Martikainen Helsingin poliisilaitokselta.

Kauppakeskuksessa lyöttäydytään vanhuksen seuraan

Uusi trendi on myös se, että vanhusten seuraan hakeudutaan esimerkiksi kauppakeskuksessa erilaisilla verukkeilla ja seurataan vanhusta kotiin.

Itse rikostilanteessa vanhuksen kotona voidaan esittää erilaisia peitetarinoita, joiden turvin huijari pääsee tonkimaan vanhuksen asuntoa. Kerran rikoksista epäilty nainen väitti välittävänsä ilmaiseksi virtsankarkailutuotteita, toisella kerralla hän esitti tarkistavansa turvapuhelimen toimintaa ja kolmannella nainen pyysi rahaa turvaranneketta varten.

– He ovat olleet hyväkäytöksisiä koko tilanteen ajan, eikä kukaan vanhuksista ole sanonut, että heitä olisi painostettu, Martikainen sanoo.

Martikaisen mukaan tekijät ovat olleen sujuvaa suomea tai joissain tapauksissa sujuvaa ruotsia puhuvia.

Tekijöiden saaliina on lähtenyt mukaan pankkikortteja, rahaa, koruja ja verkkopankkitunnuksia, joiden avulla vanhuksen tili voidaan tyhjentää.

Poliisi on ottanut viime kuukausien aikana kiinni kaksi naista kyseisiin huijaustapauksiin epäiltyinä. Naiset ovat myöntäneet osan teoista. Toinen heistä on määrätty matkustuskieltoon, sillä poliisilla on syytä epäillä, että nainen jatkaa rikollista toimintaa.

Kari Martikainen antaa ohjeita myös vanhusten kanssa työskenteleville huijausten välttämiseksi.

– Kehotamme vanhusten parissa työskentelevien ammattilaisten sekä vapaaehtoisten olemaan valppaana ja kertomaan senioreille hujauksen kohteeksi joutumisen vaarasta. Vanhuksille ja heidän läheisilleen on tärkeää kertoa tarkasti, miten esimerkiksi oikean kotihoitajan tunnistaa, rikoskomisario Kari Martikainen neuvoo.