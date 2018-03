Suomalainen pörssiyhtiö ostaa Tanskasta useita ravintoloita ja baareja

Tamperelaislähtöinen ravintolakonserni Restamax Oyj laajentaa Tanskaan. Yhtiö ostaa yli 90 prosenttia tanskalaisista yhtiöistä, joilla on tällä hetkellä Kööpenhaminassa yhteensä 11 ravintolaa ja baaria.

Restamaxin tanskalainen tytäryhtiö ostaa tanskalaisisista Cock’s & Cows- sekä The Bird -yhtiöistä enemmistöt.

Molemmat ravintolakonseptit avaavat uudet yksiköt Kööpenhaminan kansainväliselle lentokentälle. Ravintoloilla on ennestään toimintaa esimerkiksi Tivolissa.

Cock’s & Cows on hampurilais- ja party bar -konsepti, ja The Bird puolestaan on gin- ja craft-olut-baari.

Restamaxin pörssitiedotteen mukaan alustava arvio yhtiöiden velattomasta arvosta on 22 miljoonaa euroa, josta Restamaxin osuus on 75 prosenttia. Kaupantekohetkellä Restamax maksaa 10 miljoonaa euroa.

Restamaxin tavoitteena on ollut ravintolatoiminnan laajentaminen ulkomaille tämän vuoden aikana..

– Nyt yhtiömme ottaa ensimmäisen askeleen strategian toteuttamiseksi. Tämän kaupan myötä tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä asema Tanskan ravintolamarkkinassa, kommentoi Restamaxin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine pörssitiedotteessa.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Konsernin liikevaihto viime vuonna oli yli 185 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa.

