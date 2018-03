Suomalaisohjaaja jäljitti ja tapasi nimeä vaihtaneen hypnoosimurhaajan elokuvaansa varten

Tanskassa tapahtui hypnoosimurhiksi kutsuttu kaksoismurha vuonna 1951. Kolmikymppinen mies Palle Hardrup ryösti pankin ampuen samalla kaksi ihmistä kuoliaaksi.

Halonen on ollut jo vuosikymmeniä kiinnostunut mielenkehittämisestä ja -laajentamista. Ohjaaja-käsikirjoittaja näkee, että aihe resonoi myös tässä päivässä.

–Se oli uskomaton tapaus. Mies tunnusti ja otti kaiken niskoilleen. Olsen-niminen poliisi alkoi tutkia tapausta, jolloin paljastui, että ryöstäjän taustalla oli Bjørn Schouw Nielsen, joka oli manipuloinut ja hypnotisoinut Hardrupin. Silloin tapahtui kaikkien aikojen rikos Tanskan historiassa. Samaa mittakaavaa vastaa nyt kohauttanut sukellusvenetapaus. Nyt on kyse samantyyppisestä kummallisesta ja sekopäisestä rikoksesta, sanoo ohjaaja Arto Halonen.

– Politiikka, sosiaalinen media ja terrorismi ovat sellaisia, joissa käytetään mielenmanipulaatiota ja johdattamista tiettyyn suuntaan. Tässä leffassa avataan niitä mekanismeja, miten ihmisessä olevan hyvän voi kääntää negatiiviseksi.

Ohjaaja tapasi hypnoosimurhaajan 90-luvulla

Arto Halonen on perehtynyt aiheeseensa pitkän kaavan kautta. 90-luvulla hän jäljitti maannielleen kaksoismurhaajan Pelle Hardrupin. Mies oli vaihtanut nimensä, mutta Halonen jäljitti hänet assistenttinsa kanssa miehen äidin tyttönimen avulla. Hardrup kutsui Halosen omaan kotiinsa.

– Hän oli hyvin avoin, energinen ja positiivinen ihminen, mitä ei ensimmäisenä uskoisi hänen historiaansa vasten. Hän kantoi kuitenkin taakkaa harteillaan ja teki paljon kirkon kautta hyväntekeväisyystyötä. Surullista oli erityisesti hänen tekemänsä sopimus entisen vaimonsa kanssa. He olivat sopineet, että heidän lapsensa ei ikinä saa tietää, kuka hänen isänsä on.

Halonen tietää myös itse millaista on itse kokea hypnoosi.

– Olen ollut hypnotisoituna ja harjoittanut hypnoosia itse pienessä piirissä. Ymmärrän paljon niitä mekanismeja. Siitä oli paljon hyötyä elokuvaa tehdessä.

Game of Thrones -tähti pääroolissa

Kroatiassa ja Tanskassa kuvatussa, englanninkielisessä elokuvassa nähdään kansainvälinen roolitus. Pääosassa esiintyy tanskalainen Game of Thrones tähti Pilou Asbæk, joka on nosteessa myös Hollywoodissa. The Guardian Angelissa hän esittää pääosaa rikostutkijana. Poliisin puolisoa näyttelee suomalaistanskalainen Sara Soulié.

– Ajattelin, että minun on pakko päästä mukaan, kun kuulin elokuvasta. Oli hienoa päästä tekemään töitä tanskalaisten näyttelijöiden kanssa ja kuvata myös Kööpenhaminassa, sanoo Soulié.

Suomessa asuva, esimerkiksi Nymfit-tv-sarjasta tuttu Soulié seuraa tanskalaisia sarjoja ja elokuvia, joten vastanäyttelijä oli jo käynyt hyvin tutuksi niiden kautta.

– Pilou on hyvin lämmin, ystävällinen ja kunnianhimoinen ihminen. Opin häneltä paljon, meillä oli paljon avointa keskustelua. Totta kai vähän kyselin, että millaista oli tehdä Game of Thronesissa. Pilou sanoi, että vaikka he kuvaavat yhtä kohtausta viikon, on työ kameran edessä lopulta aina samanlaista.

Soulién roolihahmo tutustuu elokuvassa hypnoosirikolliseen omin päin ja riskeeraa paljon.

– Hän ei ole vaimo, joka vain tukee miestään työssään. Hän lähtee itse ratkomaan tätä hypnoosimurhaa. Hän on moderni ja itsenäinen nainen, joka on juuri valmistumassa maisteriksi. Ihailen häntä, Soulié sanoo.