Vilkas yöelämä lisää kaupungin vetovoimaa ja rauhattomuutta – Amsterdamin yöpormestari kertoo, miten häiriötekijät saadaan kuriin

Yöpormestarit kehittävät yöelämää New Yorkissa, Lontoossa, Berliinissä ja Amsterdamissa. Apulaiskaupunginjohtaja Nasima Razmyar haluaa yöpormestarin myös Helsinkiin.

Helsinki ei nuku, kun aurinko laskee. Monet työskentelevät, liikkuvat ja juhlivat kaupungissa myös yöaikaan. Usein juhlat kuitenkin loppuvat ennen aikojaan, kun ravintolat sulkevat ovensa.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (SDP) kutsui tänään perjantaina koolle noin kuusikymmentä vaikuttajaa, jotka toimivat tavalla tai toisella Helsingin yöelämässä.

Ravintola Semifinaalissa järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin, tarvitseeko Helsinki yöpormestaria, kuten Razmyar on ehdottanut. Tilaisuuden vieraslistalla oli edustajia esimerkiksi poliisista ja pelastuslaitokselta sekä ravintoloitsijoita ja tapahtumajärjestäjiä.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Antti Kolppo / Yle

Razmyarin mielestä Helsingin elämä ja palvelut painottuvat liiaksi päiväsaikaan ja alkuiltaan, mutta kiinnostava kaupunki kukoistaa myös yöllä.

– Ihmiset haluavat myös hauskaa yöelämää. Se edellyttää terassien aukioloa, monipuolista klubitarjontaa ja mahdollisuutta syödä myöhään ulkona, Razmyar sanoo.

Yötaloudessa on piileviä mahdollisuuksia

Kun ravintoloilla on hyvät toimintaedellytykset, niillä on paremmat mahdollisuudet tuottavaan liiketoimintaan ja ihmisten työllistämiseen. Ravintoloitsijoilla voi kuitenkin olla vaikeuksia kaupungin byrokratian kanssa, kun taas asukkaat eivät aina halua myöhään auki olevia ravintoloita lähelleen.

Yöpormestarin tehtävänä olisi toimia yhteyshenkilönä yöelämässä toimivien yritysten, kaupungin virkamiesten sekä asukkaiden välillä ja löytää ratkaisuja, joihin kaikki voisivat olla tyytyväisiä.

Razmyarin ajatus yöpormestarista seuraa kansainvälisten suurkaupunkien esimerkkiä. Yöpormestareita on esimerkiksi New Yorkissa, Lontoossa, Berliinissä ja Amsterdamissa. Tällaiset kaupungit tunnetaan vilkkaasta yöelämästään, ja ne vetävät puoleensa niin turisteja kuin ammattitaitoista työvoimaakin.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan Tommi Laition mukaan näiden kaupunkien vetovoima perustuu osittain niiden elinvoimaiseen yöelämään.

– Helsingin yöelämä on olennainen asia, kun halutaan houkutella osaajia ja start up -porukkaa kasvuyrityksiin. Perheellisille houkuttimena toimivat hyvät koulut, mutta perheettömille tarvitaan mahdollisuuksia ajanviettoon illalla, kuten myös kaikille helsinkiläisille.

Ongelmat kuriin Amsterdamin malliin

Kukin kaupunki soveltaa yöpormestarin tehtävää omalla tavallaan. Yöpormestari voi olla kaupungin palkkaama ihminen tai yöelämässä toimivien yrittäjien ja tapahtumajärjestäjien valitsema henkilö. Esimerkiksi Amsterdamin yöpormestari Mirik Milan toimii riippumattoman ja taloudellista voittoa tavoittelemattoman järjestön kautta.

– Kaupunki hyötyy vilkkaasta yöelämästä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Varsinkin luovien alojen ihmiset tapaavat yöelämässä, kaupungin vetovoima turisteja kohtaan kasvaa, ja hotellit, baarit sekä yökerhot ansaitsevat rahaa.

Milan on saapunut Helsinkiin ensimmäistä kertaa elämässään Razmyarin kutsumana. Hän kuitenkin tietää jo, että Helsingillä ja Amsterdamilla on samanlaisia yöelämään liittyviä ongelmia, kuten alkoholiin liittyvää väkivaltaa, huutelua ja metelöintiä kaduilla, roskaamista ja sotkemista.

Amsterdamin yöpormestari Mirik Milan. Phillipe Vogelezang

Amsterdamissa on käytetty pehmeitä keinoja vähentämään ongelmia rauhattomilla alueilla, joille on keskittynyt paljon yöelämää. Milanin mukaan tulokset ovat hyviä.

Valaistukseen on kiinnitetty huomiota niin, että pimeisiin nurkkiin on tuotu lisävaloa, mutta yleisvalaistuksesta on tehty rauhoittava ja miellyttävä. Esimerkiksi mainosvalot eivät saa olla liian kirkkaita.

Parikymmentä sosiaalityöntekijää partioi kaupungilla perjantai- ja lauantai-iltaisin. He neuvovat ja auttavat ihmisiä erilaisissa pulmatilanteissa esimerkiksi silloin, kun nämä eivät tiedä, miten pääsisivät kotiin. Sosiaalityöntekijät luovat rauhallisuuden ja turvallisuuden tunnetta.

Virkavaltaan saa tarvittaessa kätevästi yhteyden tähän tarkoitukseen varta vasten kehitetyllä mobiilisovelluksella, jonka avulla viesti menee suoraan lähellä oleville "community officereille". He eivät ole poliiseja eivätkä kanna asetta, mutta heillä on oikeus esimerkiksi sakottamiseen. Vakavissa vaaratilanteissa hälytetään kuitenkin poliisi.

Joillakin alueilla myös autoliikennettä on rajoitettu iltaisin, jotta ne olisivat miellyttäviä ajanviettopaikkoja.

Helsingin terassit auki entistä pitempään

Kun Helsinki elävöittää yöelämäänsä, se ottaa pieniä askeleita eurooppalaisen ravintolakulttuurin suuntaan. Tämä ei tarkoita pelkästään yökerhoja vaan myös ruokaravintoloita.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina, että asutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat ravintolat saavat pitää terassejaan auki tunnin aiempaa myöhemmin eli yhteentoista asti illalla. Musiikkia ei kuitenkaan saa soittaa iltakymmenen jälkeen.

Uudistuksesta huolimatta asuinrakennuksen kivijalassa toimivan ravintolan pitää lupaa hakiessaan kuulla myös taloyhtiötä, eikä kiinteistön vuokrasopimuksen ehtoja voida ohittaa. Kokeilu on voimassa vuoden 2020 alkuun saakka.

HOK-Elannon ravintoloista vastaavan toimialajohtajan Jouko Heinosen mukaan tunnin pidennys terassien aukioloajoissa on tärkeää etenkin ruokaravintoloille.

– Varsinkin ulkomaalaisille asiakkaille on hankalaa selittää, että nyt teidän pitäisi siirtyä sisälle syömään ruokanne loppuun, vaikka ilta on ihana ja aurinko paistaa.

Heinonen myös toivoo, että kaupunki markkinoisi itseään tasokkaana ravintolakaupunkina turisteille ja matkanjärjestäjille.

– Tukholma ja Oslo ovat paljon Helsinkiä edellä tässä asiassa. Olisi hyvä, jos yöpormestari toisi parannusta näihin asioihin.

Yrittäjät törmäävät edelleen kaupungin byrokratiaan

Ravintolakolmio-konsernilla on vajaat parikymmentä ravintolaa Helsingissä, muun muassa Café ja Ravintola Lasipalatsi sekä Tony´s Deli. Konsernin kentän johtajan Joonas Keskisen mielestä yöpormestari voisi olla hyödyllinen ravintola- ja matkailualan kehittäjänä.

– Byrokratiaa ja koukeroita on meidän alallamme niin paljon, että olisi äärimmäisen hyvä, jos siihen saisi yhteistyötä edistävän tahon.

Keskisen mukaan kaupungin viime vuonna tekemä organisaatiouudistus ei ole vielä poistanut byrokratiaa riittävästi.

– Helsingin kaupungilla on edelleen monta eri tahoa, joiden kanssa sovitaan asioista, mutta ne tahot eivät puhu keskenään. Oman liiketoiminnan kehittäminen on välillä haastavaa.

Yökerho- ja baaritoimintaan painottuneella Night People Groupilla on reilut kymmenen ravintolaa Helsingissä, kuten Kaivohuone ja Apollo. Toimitusjohtaja Antti Raunio yhtyy Keskisen mielipiteeseen kaupungin byrokraattisuudesta.

– Jos juttelen kaupungin markkinoinnin kanssa tapahtumaideasta, niin he ovat sitä mieltä, että se on loistava, mutta sitten ei tiedetä, mistä pitää hakea lupaa. Yöpormestarin virka voisi olla hyvä, kun yrittäjä tulee idean kanssa, niin kaupungilla olisi ihminen, joka kokoaisi oikeat ihmiset yhteen.