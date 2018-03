Lastentarhanopettajien pientä palkkaa perustellaan lisillä, jotka ovat muutaman kympin – "Palkkahuipulla ollaan, kun neljäkymppiä on tullut lisää"

Kiivas keskustelu lastentarhanopettajien palkoista alkoi maaliskuun alussa, kun Yle paljasti, että pääkaupunkiseudun kunnilla on herrasmiessopimus, jonka mukaan lastentarhanopettajien palkkoja ei nosteta. Seuraavana päivänä kuntien henkilöstöjohtajat kiistivät, että palkoista olisi sovittu.

Tällä hetkellä alan keskipalkka on reilut 2300 euroa. Se ei houkuttele päteviä ammattilaisia työhön ja monissa kunnissa on pulaa lastentarhanopettajista.

Lastentarhanopettaja Samuli Ranta Antti Mikkola / Yle

Rovaniemeläisen lastentarhanopettajan Samuli Rannan mukaan pientä palkkaa perustellaan usein vaatimattomilla palkkalisillä.

– Palkkahuipulla ollaan, kun neljäkymppiä tulee lisää esiopetuspätevyydestä, Ranta lataa.

Palkkojen nostoon on painetta, sillä viime syksynä käyttöön otettu alle kuusivuotiaiden opetussuunnitelma ja uusi varhaiskasvatuslaki lisäävät lastentarhanopettajan vastuuta.

Esimerkiksi päiväkodin varajohtajana toimimisesta lastentarhanopettaja saa Espoossa noin 50 euroa lisää palkkaa. Vantaalla taas ryhmässä, johon on integroitu useita erityislapsia, palkka on noin 30 euroa korkeampi.

Ranta muistuttaa, että pienen palkan lisäksi alan arvostus on tärkeä tekijä siinä, kuinka houkuttelevana lastentarhanopettajan työ nähdään.

– Vantaalla on esimerkiksi ehdotettu halvempia vuokra-asuntoja lastentarhanopettajille. Kyllä osa näistä ratkaisuista on tosi hassuja, eikä se ainakaan tunnu, että meitä yhtään enempää arvostetaan.

– Kyllä se on se peruspalkka, joka arkea pyörittää, Ranta jatkaa.

Osa kunnista nostamassa palkkoja

Kemijärvellä palkkausasia on valmistelussa.

– Jos työn vaativuusarvioinnissa tulee esille, että pitää palkkaan korjauksia tehdä niin sitten niitä tehdään, Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen sanoo.

Pääkaupunkiseudun läheltä, Tuusulasta, löytyy esimerkki siitä, että jo pieni korotus vaikuttaa pätevien työntekijöiden saatavuuteen.

Tuusulassa lastentarhanopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2 516 euro eli parisataa euroa keskipalkkaa suurempi. Sillä on ollut vaikutusta rekrytointeihin ja päteviä hakijoita on riittänyt.

Kemijärvelläkin tilipussin kasvamisen toivotaan houkuttelevan kaupunkiin lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

– Tilanne on haastava, sillä lastentarhoissa seinät pullistelee ja tuntuu siltä, että osaavia ammattilaisia ei oikein tahdo saada, Rantanen sanoo.

Mielenilmaus Helsingissä

Lauantaina 24.3. Helsingin Narinkkatorilla järjestetään mielenilmaus lastentarhanopettajien paremman palkkauksen puolesta. Mielenilmaus sai alkunsa Facebook-ryhmässä Ei leikkirahaa. Taistelu lastentarhanopettajien paremman palkkauksen puolesta (siirryt toiseen palveluun) , jossa on keskusteltu myös sopivasta palkkatasosta.

– Siellä on selkeä suunnitelma, että kolme tonnia on se, mitä tavoitellaan ja sitä lähdetään hakemaan, Ranta sanoo.

