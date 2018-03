Työtön tulevaisuus pelotti 22-vuotiasta naista Italiassa, joten hän halusi palkattomiin töihin Suomeen: "Aluksi mietin, että mihin oikein olen tullut"

Olimpia Fumo on yksi niistä nuorista, jotka kärsivät yhä kymmenen vuoden takaisen talouskriisin vaikutuksista.

Mistä on kyse? Eurooppalaiset nuoret hakevat työkokemusta vapaaehtoistyöstä Suomessa

Erityisesti Etelä-Euroopassa nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla tasolla

Kokemuksen toivotaan auttavan palkkatyön saannissa

Lentokoneen ikkunasta piirtyi tummanvihreä metsämaisema, joka peittyi sakeaan lumipyryyn. Italialainen Olimpia Fumo katseli näkyä ristiriitaisin tuntein.

– Aluksi mietin, että mihin oikein olen tullut. Kaikki näytti niin erilaiselta kuin Italiassa, 22-vuotias Fumo kertoo.

Kieliä ja kulttuuria opiskellut Fumo oli juuri valmistunut yliopistosta, jonka hän oli käynyt omien säästöjensä turvin. Kun hänen kaverinsa juhlivat ja matkustivat, Fumo teki tarjoilijan töitä maksaakseen opintonsa. Kun muut jäivät vielä lukion jälkeen vuosiksi kotiin asumaan, Fumo halusi kauempana sijaitsevaan yliopistoon.

– Italiassa se ei ole tavallista, mutta työelämässä katsotaan hyvällä, jos kykenee kantamaan vastuun itsestään ja asumaan yksin.

Fumon tähtäin oli selvä: kouluttautua ja saada nopeasti työpaikka. Hän kuitenkin tiesi, että tulevaisuus näytti synkältä. Fumo on yksi niistä nuorista, jotka kärsivät edelleen kymmenen vuoden takaisen talouskriisin vaikutuksista.

Työttömyysluvut ponnahtivat silloin ennennäkemättömän korkealle etenkin Etelä-Euroopassa. Tilanne ei ole ohi, sillä etenkin nuorisotyöttömyys on monessa maassa edelleen hälyttävällä tasolla.

Italiassa on työttömänä noin 40 prosenttia niistä Fumon ikäisistä nuorista, jotka eivät opiskele. Siksi Fumo päätti lähteä Suomeen vapaaehtoistyöhön.

Hän halusi nähdä, millaisesta maasta joulupukki on kotoisin.

Bussilla kulkeminen vaikeaa

Alku oli haastava. Pienessä kaupungissa Italiassa kasvanut Fumo muutti opiskelija-asuntoon yli 80 000 asukkaan Kouvolaan.

– Busseilla kulkeminen ja niiden vaihtaminen oli vaikeaa, mutta toisaalta myös hauskaa.

Fumon oli tarkoitus alkaa työskennellä kahden muun vapaaehtoisen kanssa apuohjaajana Kouvolan nuorisopalveluissa. Fumon tehtävänä oli kertoa nuorille italialaisesta kulttuurista ja opettaa heitä laittamaan italialaista ruokaa.

Sitten selvisi, että kaksi muuta nuorta olivat peruneet tulonsa. Fumo halusi silti aloittaa työn.

– Teen nyt kaikkien työt, ja hommaa on tosi paljon. Pidän myös blogia, jossa kerron päivistäni.

.

Olimpia Fumo tutustuttaa muita nuoria italialaiseen kulttuuriin. Juulia Tillaeus / Yle

Nyt ruokapöydän ympärillä istuu kolme tyttöä, jotka pyörittelevät käsissään vaaleaa taikinaa. Luomukset näyttävät pieniltä käärmeiltä. Niistä tulee italialaisia grissini-leipätikkuja.

Tärkeänä osana Fumon työtä on aktivoida nuoria puhumaan englantia. Samalla hän oppii itsekin.

– Ulkomailla työskentely kytkeytyy siihen, mitä olen opiskellut. Tapaan ihmisiä eri kulttuureista, pystyn harjoittamaan kielitaitoani ja saamaan samalla työkokemusta.

Helpottaa työnsaantia

Suomeen tulee vuosittain Euroopasta satoja vapaaehtoisia, joista suuri osa on korkeakoulutettuja. Syynä on korkea nuorisotyöttömyys.

Eniten nuoria tulee Etelä-Euroopan maista, joissa myös työttömiä nuoria on eniten. Pahin tilanne on Kreikassa, jossa alle 25-vuotiaista, työvoimaan kuuluvista nuorista lähes puolet oli vuoden takaisissa mittauksissa vailla työtä. Suomessa alle 25-vuotiaista työttömiä oli viidennes.

Olimpia Fumo tuli vapaaehtoistyöhön EU-rahoitteisen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun kautta. Ohjelmaan osallistuvat nuoret saavat valita kohdemaan.

Fumo asuu opiskelija-asunnossaan ilmaiseksi, eikä hänen tarvitse maksaa ruuasta tai muista kuluista.

Fumo toivoo vapaaehtoistyöstä saadun kokemuksen helpottavan työnsaantia tulevaisuudessa. Ennen Suomeen tuloa hänelle on karttunut työkokemusta myös harjoittelusta päiväkodissa ja museossa.

– Monet työnantajat arvostavat esimerkiksi ulkomailla opittua kykyä ratkaista ongelmia. Se on tärkeä seikka, sillä työllistyminen ei riipu ainoastaan opinnoista tai siitä, mitä yliopistoa on käynyt. Moni haluaa palkata työntekijän, joka on poistunut mukavuusalueeltaan, Fumo toteaa.

Hänen mielestään monilla italialaisilla nuorilla on huono asenne. Moni haluaa saada unelmatyönsä heti, mutta se ei ole mahdollista ilman työkokemusta, varsinkaan nyt kun työttömyys on suurta.

– Pitäisi olla valmis ottamaan vastaan myös sellaista työtä, josta ei pidä. Myöhemmin voi sitten toivottavasti parantaa asemaansa. Italialaisten pitäisi muuttaa käytöstään.

Juulia Tillaeus / Yle

Vaikka työtilanne kotimaassa näyttää huonolta, Fumo uskoo tulevaisuuteensa. Hänen unelmansa on toimia kulttuurisovittelijana kansalaisjärjestössä. Hän ei kuitenkaan usko löytävänsä sellaista työtä Italiasta.

– Tiedän monia nuoria, jotka ovat lähteneet esimerkiksi Iso-Britanniaan tai Ranskaan etsimään töitä. He ovat onnistuneet siinä. Monet myös muuttavat muualta maasta Pohjois-Italiaan, jossa töitä on tarjolla enemmän. Mielipiteeni on, että jos on tarpeeksi innostunut omasta alastaan, löytää kyllä töitä, Fumo toteaa.

Fumo uskoo, että myös työuralla eteneminen on helpompaa Italian ulkopuolella.

– Italian työelämässä ei ole oikeastaan etenemismahdollisuutta. Eräs ystäväni oli vuoden tarjoilijana Lontoossa. Sen jälkeen hän yleni tarjoilijoiden johtajaksi.

Villasukat eivät onnistuneet

Fumo on ollut Suomessa alle kaksi kuukautta, mutta on jo nähnyt ja kokenut paljon. Myös kokonaan uusia taitoja on tarttunut matkaan.

– Olen oppinut tekemään nuotion ja neulomaan. Ensin minun piti tehdä villasukat, mutta se oli aivan liian vaikeaa. Päätin sen sijaan tehdä kaulaliinan, Fumo nauraa.

Fumo kiittelee suomalaisia kouluja, joissa lapsille opetetaan käytännön taitoja. Italiassa vastaavaa ei hänen mukaansa ole.

– Italian kouluissa neulottiin ehkä 70-80 vuotta sitten. Enää sitä ei tehdä. Mielestäni sen ja kaikkien muiden käytännön taitojen opettaminen olisi tärkeää..

Viiden kuukauden mittaisen vapaaehtoisjakson jälkeen Fumo aikoo jatkaa opintojaan Italiassa. Tulevaisuus voisi kuitenkin olla Suomessa.

– Voisin palata Suomeen töihin. Työilmapiirillä on suuri merkitys työnhaussa. Vaikka olenkin vain vapaaehtoistyössä, olen huomannut että ilmapiiri on hyvä. Suomalaiset ovat mielestäni rentoja. He eivät stressaa, Fumo pohtii.