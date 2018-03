Altian pörssitaival alkoi – alkoholiyhtiöllä käyty reippaasti kauppaa

Yhtiön osakeen arvo on noussut hitusen alavireisessä pörssissä.

Alkoholiyhtiö Altia on ollut Helsingin pörssin vaihdetuimpia osakkeita perjantaiaamuna.

Yhtiön pörssitaipaleen ensimmäisen tunnin aikana yhtiön osakkeista reilusti yli joka kymmenes on vaihtanut omistajaa. Ensimmäisen tunnin aikana omistajaa on vaihtanut yli 500 000 yhtiön osaketta.

Yhtiön pörssiosake on ollu hienoisessa nousussa muuten alavireisen pörssin aamussa. Altian osakkeen arvo on noussut 7,50 euron merkintähinnasta prosentin verran. Osakkeen arvo tunnin kaupankäynnin jälkeen on 7,58 euroa.