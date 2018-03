Talvinen metsä avautumassa vihdoin muillekin kuin hiihtäjille – myös kävelijöille ja pyöräilijöille avattu reittejä

Kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettuja niin sanottuja monikäyttöreittejä on kuluneena talvena avautunut useaan kuntaan. Hiihtolatujen määrään verrattuna reittejä on vielä varsin vähän.

On kengän jälkeä, pyörän jälkeä ja koiran jälkeä, mutta ei latu-uraa eikä somman jälkeä. Mäntyharjun Pappilanniemeen tampatulla uralla talviseen metsään pääsevät ulkoilemaan muutkin kuntoilijat kuin hiihtäjät.

– Käyttäjien taholta tuli esille sellainen asia, että olisi hyvä olla tällainen ihan oma reittinsä. Me lähdettiin tähän mukaan ja tämä on osoittautunut ihan oikeaksi päätökseksi, toteaa Mäntyharjun kunnan kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

– Minä en jaksa hiihtää niin isoja mäkiä tuolla, niin tämä on ihan loistava juttu, kehaisee ulkoilemassa ollut mäntyharjulainen Maija Halonen.

Mikään uusi ja vallankumouksellinen ajatus talvikunnostetusta kuntoilureitistä ei ole, mutta siitäkin huolimatta Suomesta löytyy ainoastaan kourallinen kuntia, mistä vastaavanlainen reitti löytyy.

– Suomessa on tehty näitä luonnon virkistyskäytön inventointeja aina tietyin väliajoin ja edellisestä on melkein kymmenen vuotta aikaa. Silloin jo tuli vahvasti esille, että kaivataan näitä polkuja, mutta tie on pitkä. Toivottavasti nyt on huomattu se, että käyttäjiä on muitakin kuin hiihtäjät, toteaa Suomen Ladun maastopyöräilyvastaava Tiina Riikonen.

– Nyt ihan viimeisen parin kolmen talven aikana on alkanut ilmeistyä tällaisia reittejä kuntiin. Se on ihan kunnasta kiinni, kenelle kaikille halutaan tarjota ympärivuotisia ulkoilumahdollisuuksia, jatkaa Riikonen.

Esa Huuhko / Yle

Pelkästään Etelä-Savossa talvikäyttöisiä monikäyttöreittejä avautunut Mäntyharjun lisäksi myös ainakin Pieksämäelle ja Joroisiin. Yhtenä kehitystä edistäneenä tekijänä nähdään maastopyöräilyn suosion kasvu.

– Ehkä tämä läskipyöräily on ollut yksi laukaiseva tekijä, mutta myöskin Etelä-Suomen huonot talvet, kun ei ole ollut hiihtomahdollisuuksia. Mutta läskipyöräilijät ovat nostaneet tätä asiaa esille, ja seuratoiminnassa on enemmän taustaa sanoa asioista kuin yksittäisellä henkilöllä, niin se ei henkilöidy samalla tavalla, pohtii Tiina Riikonen.

– Maastopyöräilyn suosio talvella on lisääntynyt valtavasti, etenkin kun on tullut tällaiset läskipyörät ja leveä renkaiset maastopyörät, mitkä sopivat erittäin hyvin talvella liikkumiseen. Tällaiset maastopyöräilijöillekin avoimet talvireitit on suhteellisen tuore asia, mutta viime vuosina niitäkin on moneen paikkaa ryhdytty suunnittelemaan, kertoo mikkeliläisen pyöräilyseura Velo Saimaan puheenjohtaja Teemu Saramäki.

Ilman lisätyötä reitti ei tietenkään synny, mutta esimerkiksi hiihtolatuihin verrattuna hoidon taso ja käyttäjien laatuvaatimukset ovat sangen alhaiset.

– Tämä on kuitenkin aika helppohoitoinen. Kelkkareitti vaan ajetaan tänne, ja sen takia se kovettuu ja siinä pystyy liikkumaan, toteaa kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

– Tätä on hirveesti kaivattu ja tämä on todellakin hyvä. Minulla on ollut mielessä, että laitan kunnalle kiitokset tästä hyvästä. Oikein on ollut kiva kävellä täällä, kehuu Maija Halonen.