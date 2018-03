Poliisi paljastaa 25 peltipoliisin kameran paikat – Kiinnijäämisen riskin pelote säilyy kuitenkin

Suomessa on 955 peltipoliisia. Kameroita on keskimäärin päällä 120. Kolmen kuukauden kokeilun aikana autoilijoille paljastetaan, missä osa kameroista sijaitsee.

Poliisin ja Liikenneturvan kampanjalla on tarkoituksena vähentää korkeita ylinopeuksia. Kaikkien aktiivisten kameroiden paikkoja ei kuitenkaan haluta kertoa.

Tulevien kolmen kuukauden aikana autoilijat voivat ottaa rennommin, kun vastaan tulee poliisin nopeusvalvontakameratolppa eli peltipoliisi – edellyttäen, että kameran paikka on tarkistettu Liikenneviraston Liikennetilanne-verkkopalvelusta (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi ja Liikennevirasto aloittavat yhteisen kokeilun, jossa kokeiluluontoisesti näytetään autoilijoille, missä osa aktiivisista automaattivalvontakameroista sijaitsee.

Suomessa on kaikkiaan 955 nopeusvalvontakameratolppaa, joista 120:ssa on valvontakamera. Toisin sanoen kokeilussa paljastetaan noin viidennes aktiivisten kameroiden paikoista.

Ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo, että kokeilun keskeisimpänä tavoitteena on pohjimmiltaan edistää liikenneturvallisuutta. Se pitäisi tapahtua ajonopeuksien alentumisena ja erityisesti korkeiden ylinopeuksien vähentymisenä.

– Mikäli saamme hyviä tuloksia, meillä on tietysti mahdollisuus jatkaa tätä pilottia. Haemme optimaalista määrää, kuinka monta näitä tolpissa olevia kameroita kannattaa kerralla ilmoittaa.

Pastersteinin mukaan jatkossa voidaan harkita, että myös perinteinen poliisivalvonta voitaisiin ilmoittaa tielläliikkujille.

– Täällä on rattijuoppousvalvontaa ja tuolla taas turvalaitevalvontaa. Asukkaat ja tienkäyttäjät näkisivät, mitä valvontaa tehdään.

Ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo, että kokeilulla haetaan optimaalista määrää, kuinka monen kameran sijainti kannattaa ilmoittaa autoilijoille. Tavoitteena on ylinopeuksien vähentäminen. Ted Urho / Yle

Poliisin ja Liikenneviraston konseptista herää helposti kysymys, miksi sitten ei kerrota kaikkien kameroiden paikkoja, jos kerran autoilijoiden halutaan hidastavan peltipoliisin läheisyydessä.

– Ei ole mielekästä paljastaa kaikkien kameroiden paikkoja, koska silloin kärsii kiinnijäämisriskin pelko. Ajoneuvonkuljettajan käyttäytyminen muuttuu. Toki toivomme, että kuljettajat noudattaisivat rajoituksia ilman valvontaa, mutta kun näin ei vielä ole, joudumme pitämään suurimman osan kameroista hämärän peitossa, Dennis Pasterstein selvittää.

Kaikkiin tolppiin ei asenneta kameroita kustannussyistä

Ruotsissa on käytössä saman verran tolppia kuin Suomessa, mutta naapurimaassa niissä on kaikissa kamerat sisällä. Suomessa tähän ei haluta mennä.

– Tämä on kustannuskysymys. Kameralaitteiston hinta on kymmeniä tuhansia euroja, minkä vuoksi ei ole katsottu järkeväksi seisottaa kalliita laitteita tolpissa. Ratkaisevaa on se, kuinka suuren määrän sakkotapauksia Liikenneturvakeskus pystyy käsittelemään. Jos kuvia tulee liikaa, kameroita joudutaan sammuttamaan.

Vuosi sitten vastaavaan aikaan valvontakameroita oli 80–90. Nyt 120 kameralla ylinopeuksien määrä on sama kuin vuosi sitten, eli suhteellisesti laskettuna voidaan sanoa, että ylinopeuksien määrä on vähentynyt. Tämän taas voidaan arvioida johtuvan lisääntyneestä nopeusvalvonnasta kameroiden avulla.

– Tarve uusista kameroista vuoden sisällä on kymmeniä, jopa sata uutta kameraa.

Ensimmäiset kameroiden paikat ilmestyvät Liikennetilanne-palveluun tänään 26. maaliskuuta. Palvelussa ilmoitetut aktiiviset kamerat näkyvät myös kehittyneissä navigaattoreissa.