Kylmä sää pitää muuttolinnut loitolla ja tappaa niitä, jotka yrittävät palata: "Näille leveyksille ei vielä kannata tulla"

Kylmä sää on myöhästyttänyt muuttolintujen paluuta koko Suomessa. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla lajeja on saapunut selkeästi vähemmän kuin kymmeneen vuoteen. Osa pienimmistä muuttajista on jopa menehtynyt kylmän takia.