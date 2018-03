Tulipalo muutti yrittäjien elämän: "Kun painat illalla pääsi tyynyyn, et tiedä, mitä aamulla tapahtuu"

Anna Moisio ja Heidi Saarela heräsivät tiistaina aamulla siihen, että heidän yrityksensä talossa Tampereella on tulipalo. Perillä odotti surullinen näky.

Sisällä haisee savu. Tapetit kupruavat ja laminaatit on vedetty lattioista.

Yrittäjät Anna Moisio ja Heidi Saarela ovat toppatakit päällä ja katsovat tuhoa parturi–kampaamossaan.

Tampereen Tuomikirkonkadulla syttyi tulipalo varhain tiistaina aamulla. Tulipalon takia useiden kymmenien asuntojen asukkaat ovat nyt evakossa.

Katri Tapola / Yle

Myös parturi-kampaamo Be-you-tifulin tilat tuhoutuivat sammutusvedestä niin pahoin, että Moisio ja Saarela joutuivat etsimään uudet tilat.

– Alusta asti oli selvää, että tämä on niin massiivinen tulipalo, että on pakko ryhtyä heti toimiin uuden tilan löytymiseksi, yrittäjät sanovat.

"Älä nyt järkyty, mutta..."

Tiistaina aamulla kuudelta Anna Moision mies herätti, että kampaamon tilat palavat. Sama herätys odotti Heidi Saarelaa.

– Minuakin mies tuli aamulla herättämään, että älä nyt järkyty, mutta... Saarela sanoo.

– Ensimmäinen ajatus oli, että onneksi meillä on vakuutukset, Anna Moisio kertaa aamun tunteita.

Katri Tapola / Yle

Yrittäjät pääsivät katsomaan tuhoa vasta iltapäivällä, koska sammutustyöt kestivät pitkään. Kerrostalo oli suljettu poliisinauhoilla.

Perillä odotti lohduton näky. Lattia lainehti, tapetit kupruilivat. Kaikki sähkölaitteet olivat tuhoutuneet, asiakkaiden lukemista naistenlehdistä alkaen kaikki oli mennyttä.

– Pieni paniikki hiipi, mutta tsemppi oli heti päällä, että tästä kyllä selvitään, yrittäjät sanovat.

"Alkoi tuntua, että elämä voittaa"

Kalenteri oli täynnä asiakkaita. Moisio ja Saarela alkoivat heti perua ja siirtää aikoja ja järjestää uusia tiloja.

Katri Tapola / Yle

Onneksi uusi tila löytyi läheltä palopaikkaa. Naiset raivasivat tiloja hartiat kipeinä. Kotona he ovat ennättäneet käydä vain nukkumassa pari tuntia. Nyt he odottavat putkiasentajaa.

– Kirjoitimme torstaina vuodeksi vuokrasopimuksen. Alkoi tuntua, että elämä voittaa. Huomenna lauantaina olisi tarkoitus aloittaa työt ja työskennellä aamusta iltaan, Heidi Saarela kertoo.

Epävarmuus jäi

Poliisi epäilee, että tulipaloon liittyy rikos. Poliisi otti tiistaina kiinni miehen, jota epäillään törkeästä tuhotyöstä.

Mies on tunnustanut sytyttäneensä tulipalon. Perjantaina poliisi kertoi, ettei epäiltyä vangita tässä vaiheessa.

Yrittäjiä surettaa etenkin kerrostalossa asuneiden kohtalo. Yrittäjien tilan korjaamisessa menee arviolta puoli vuotta. Asukkaita odottaa pitkä evakko.

Osa on voinut menettää kotinsa lisäksi tärkeitä muistoja.

– Surullista on, jos muistot tuhoutuvat. Valokuvia ja muistoja ei takaisin saa. Koti on toisaalta siellä, missä sydän on, naiset pohtivat.

Yrittäjät kertovat yrittävänsä mennä eteenpäin. Tapahtunut jätti kuitenkin tietyn epävarmuuden elämään.

– Kun painat illalla pääsi tyynyyn, et tiedä, mitä aamulla tapahtuu.