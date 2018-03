Historiallinen muutos matkailubisneksessä: Airbnb kattaa jo viidenneksen Helsingin majoituspaikoista – kaupunki yllättyi

Anna Varakas on vuokrannut Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevaa asuntoa Airbnb:n kautta kahden vuoden ajan.

Kännykän ruudulla vilahtaa kuvia helsinkiläisestä yksiöstä.

Lattia on puinen ja seinät korkeat. On puistonäköala, asunto lähellä palveluja ja merenrantaa.

Yksiön sisälle ei nyt pääse, sillä siellä on tänäänkin asukas. Vain muutaman päivän ajan. Helsingissä vierailulla oleva.

Helsinkiläiselle Anna Varakkaalle tällaiset vuokralaiset ovat jo arkipäivää. Hän on vuokrannut Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevaa parikymmenneliöistä asuntoa verkkopalvelu Airbnb:n kautta noin kahden vuoden ajan.

Varakas on ollut valintaansa tyytyväinen.

– Halusimme saada kokemuksia lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja verrata sitä pidempiaikaiseen vuokraamiseen. Lähdimme tähän ihan mielenkiinnosta, hän sanoo ullanlinnalaisessa kahvilassa.

Helsingin hotellitarjonta on verrattain tylsää. Siinä mielessä Airbnb:llä on paljon tarjottavanaan. Anna Varakas

Kysyntää on ollut ja Varakkaan mukaan se on vain kasvanut kahden vuoden aikana. Hän ymmärtää, miksi Airbnb kiinnostaa majoittujia myös Helsingissä.

– Tietyssä segmentissä se toimii tällä hetkellä todella hyvin. Ehkä jopa uhkaa hotellitarjontaa.

– Minusta Helsingin hotellitarjonta on verrattain tylsää. Siinä mielessä Airbnb:llä on paljon tarjottavanaan hinta-laadullisesti, Varakas sanoo.

Helsingin matkailu nousi kasvuennätykseen viime vuonna. Henrietta Hassinen / Yle

Airbnb kattaa Helsingin majoituspaikoista noin viidenneksen

Varakkaan huomio Airbnb:n kasvusta Helsingissä saa tukea myös tilastoista.

Majoitusta välittävän verkkopalvelun tarjonta kattaa pääkaupungin majoituspaikoista jo noin viidenneksen, Helsingin kaupungilta kerrotaan.

Tilastotieto on peräisin ulkomaiselta AirDNA-yhtiöltä, joka kokoaa Airbnb:n aineistoa yhteen maksua vastaan, sanoo tilastoja tarkastellut erikoistutkija Pekka Mustonen Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä.

Suomessa AirDNA:n tiedot on hankkinut käyttöönsä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK.

Majoituspaikat Helsingissä. Lähteet: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK, AirDNA, Helsingin kaupunki. Ronnie Holmberg / Yle

Tilastojen mukaan Helsingissä oli viime vuonna runsaat 2 300 Airbnb-majapaikkaa, kun muita, käytännössä hotellihuoneita oli noin kymmenentuhatta, Mustonen kertoo.

Vaikka Airbnb kattaakin Helsingin majoituspaikoista noin viidenneksen, se ei tarkoita kuitenkaan, että joka viides yö olisi nukuttu viime vuonna Airbnb-majoituksessa.

Ehkä emme ole ajatelleet, että täälläkin on tarjolla koko ajan tuhansia kohteita. Pekka Mustonen

Tuoreet tilastotiedot tulivat siitä huolimatta yllätyksenä sekä Mustoselle että Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin toimitusjohtajalle Laura Aallolle.

– Kaikki me tiedämme, että suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa Airbnb on todella iso. Mutta ehkä emme ole ajatelleet, että täällä Helsingissäkin on tarjolla koko ajan tuhansia kohteita, Mustonen toteaa.

Hän on kirjoittanut aiheesta aiemmin myös Helsingin kaupungin Kvartti-verkkolehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Laura Aalto pitää Airbnb-uutista hyvänä nimenomaan Helsingin matkailun kannalta. Helsingin kaupungin mukaan Helsingin matkailu nousi kaikkien aikojen kasvuennätykseen viime vuonna (siirryt toiseen palveluun), kun neljän miljoonan hotelliyöpymisen rajapyykki ylittyi kaupungissa ensimmäistä kertaa.

– Airbnb toimii tavallaan joustovarana sille perinteiselle majoituskapasiteettitarjonnalle, Aalto sanoo.

– Minä näen asian niin, että molempia tarvitaan ja ne tukevat toisiaan, hän jatkaa.

Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto. Ronnie Holmberg / Yle

Anna Varakkaan kokemuksen mukaan tyypillinen Airbnb-vuokralainen on esimerkiksi saksalainen tai brittiläinen pariskunta, joka toimii jollain luovalla alalla. Sen sijaan aasialaisia turisteja ei asukkaina juurikaan ole.

Tarjontaa eniten juuri Helsingissä

AirDNA:n tilastoissa Suomen viidestä suurimmasta kaupungista juuri Helsingissä on selvästi eniten Airbnb-tarjontaa.

Airbnb-majapaikat Suomen viidessä suurimmassa kaupungissa. Sekä asunnot että yksityiset huoneet. Lähteet: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK, AirDNA. Ronnie Holmberg / Yle

Listan ulkopuolella erottuu esimerkiksi Rovaniemi: siellä Airbnb-majapaikkoja oli tilastojen mukaan viime vuonna liki neljäsataa.

Koko Suomessa Airbnb:n majoitusmyynnin arvioidaan olleen lähes 58 miljoonaa euroa. Helsingissä summa olisi ollut noin 24 miljoonaa.

Airbnb-majoitusmyynti Suomen viidessä suurimmassa kaupungissa. Lähteet: Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK, AirDNA. Ronnie Holmberg / Yle

Yle kysyi Airbnb:ltä vahvistusta tai kommenttia AirDNA:n tilastotietoihin, mutta yhtiö ei vastannut kysymykseen.

– Airbnb kehittää palvelujaan Suomessa ja on avaamassa uusia taloudellisia mahdollisuuksia paikallisille perheille ja yhteisöille. Majoittajat saavat jopa 97 prosenttia majoitusmyynnistä itselleen. Vieraat ympäri maailman saavat aitoja, paikallisia matkailukokemuksia paikoissa, joita suomalaiset kutsuvat kodiksi, Airbnb:n tiedottaja kommentoi Ylelle sähköpostitse.

Pekka Mustonen huomauttaa, että kyse on vain suuntaa antavista arvioista – ei yhtiön omista luvuista.

Tutkijana hän kuitenkin pitää AirDNA:n kokoamaa aineistoa suhteellisen luotettavana. Parempaakaan ei ole tarjolla, hän sanoo.

Helsinki alkaa pohtia pelisääntöjä Airbnb-majoittajille – "Ennen kuin siitä tulee ongelma"

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Ronnie Holmberg / Yle

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ei ole yllättynyt, että Airbnb vastaa jo viidesosaa Helsingin majoitustarjonnasta.

Ammattimaista Airbnb-majoitusliiketoimintaa täytyy säännellä samalla tavalla kuin hotellitoimintaa. Timo Lappi

– Airbnb on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa. Samalla se on ammattimaistunut ja muuttunut vertais- ja jakamistaloudesta ammattimaiseksi toiminnaksi, jossa sijoittaja ostaa useita kerrostalohuoneistoja ja harjoittaa niissä täysimittaista hotelliliiketoimintaa sen sijaan, että perustaisi oman hotellin.

– Ammattimaista Airbnb-majoitusliiketoimintaa täytyy säännellä samalla tavalla kuin hotellitoimintaa. Samanlaisella toiminnalla tulee olla samanlaiset säännöt.

Lapin mielestä Airbnb-tarjonnan kasvu ei ole välttämättä hyvä uutinen.

– Kun se kasvaa ja ammattimaistuu, se on pois hotelleilta ja hostelleilta.

Maailmalla näin on jo käynyt ja Airbnb:tä on ryhdytty rajoittamaan. Helsingissä ongelmiin aiotaan puuttua ennalta, Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto kertoo.

Hänen mukaansa Helsinki on tänä vuonna pohtimassa pelisääntöjä niille kaupunkilaisille, jotka ovat ajatelleet vuokrata asuntonsa Airbnb:n kautta.

Helsingin Senaatintori. Petteri Sopanen / Yle

Työ alkaa myöhemmin keväällä, ja siitä vastaa Helsingin kaupungin elinkeino-osasto.

Aalto kiistää, että tarkoitus olisi suitsia kaupungin Airbnb-majoittajia.

– Helsingin näkökulmasta on tärkeää, että ennen kuin asiasta tulee ongelma – ennen kuin vaikkapa vuokrat nousevat tai tietyt alueet ovat pelkästään Airbnb-vierailijoiden käytössä – mietitään yhdessä pelisääntöjä, miten toimitaan, hän selittää.

Helsinkiläinen Anna Varakas: Airbnb muuttaa markkinaa, ja yleensä muutosta ei haluta

Kokeeko helsinkiläinen Anna Varakas olevansa ammattimainen Airbnb-majoittaja?

Hän ei osaa sanoa.

– En tiedä, millä muulla alalla ammattimaisuus olisi uhkatekijä. Yleensä sitä, että asiat hoidetaan hyvin, pidetään etuna.

– Hotellipuolen kannalta uhkatekijänä on todennäköisesti se, että Airbnb muuttaa markkinaa jollain tavalla. Ja yleensä muutosta ei haluta.

Pitkäaikaiseen vuokraamiseen verrattuna Airbnb-vuokraus on varsin työlästä, sillä se voi vaatia majoittajalta toimia jopa päivittäin. Varakas aikoo kuitenkin pysyä verkkopalvelussa – ainakin toistaiseksi.

– Mutta sen enempää en osaa sanoa, hän toteaa.

