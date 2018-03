Yksi Itä-Ghoutan moteista tyhjennetään – Syyrian armeijan kerrotaan surmanneen kymmeniä naisia ja lapsia napalmpommilla

Syyrian armeija ja osa Itä-Ghoutan kapinallisista ovat päässeet sopimukseen tulitauosta. Yksi Itä-Ghoutan piiritetyistä alueista on määrä tyhjentää.

Damaskoksen koillispuolella oleva Itä-Ghoutan alue on ollut kapinallisten tukialueita jo vuodesta 2013 lähtien. Viime kuukausien aikana Syyrian armeija ja sitä tukevat voimat ovat rajujen taistelujen ja pommitusten jälkeen onnistuneet jakamaan Itä-Ghoutan kolmeen osaan.

Osista keskimmäinen, Harastan kaupungin ympärillä oleva motti on nyt määrä tyhjentää niin kapinallistaistelijoista.

Harastan tyhjentäminen alkoi jo eilen torstaina. Mottia on hallinnut ääri-islamilainen Ahrar al-Sham -ryhmittymä on päässyt sopimukseen armeijan kanssa, että piiritetyllä alueella olleet 7 000 taistelijaa ja heidän perheensä siirretään Luoteis-Syyriaan, Idlibin alueelle, joka on kapinallisten hallussa oleva ns. de-eskalaatioalue.

Ahrar al-Sham on neuvotteluissa yrittänyt saada läpi omia vaatimuksiaan, mutta niihin ei ole suostuttu, kertoo Syyrian tilannetta seuraava turkkilainen Omran Centre -järjestö. Armeijan ylivoima on ollut niin suuri, ettei kapinallisille jätetty enää valinnanvaraa. Tilanne piiritetyllä alueella on ollut siviileille kauhistuttava, tarkkailijat kertovat.

Siviilit kärsivät sodan keskellä

Uutiskanava al-Jazeeran haastattelemien ihmisten mukaan ilmahyökkäyksiä on ollut niin paljon, etteivät monet siviilit ole voineet käydä lainkaan maan pinnalla neljään kuukauteen, vaan ovat pysytelleet maan alle rakennetuissa suojissa ja talojen kellareissa.

Itä-Ghoutaa on pidetty Syyrian vilja-aittana, mutta vuosien piirtyksen jälkeen ruoka on ollut loppumassa. Ihmiset ovat kärsineet aliravitsemuksesta ja huonosta hygieniasta. Pakoon päässeillä siviileillä on ollut kirppuja ja syyhyä.

Siviilit ovat myös joutuneet pommitusten kohteiksi. Al-Jazeeran haastattelemien (siirryt toiseen palveluun) White Helmet -vapaaehtoisten mukaan perjantain-vastaisena yönä tehtiin Itä-Ghoutan eteläiseen mottiin pommi-isku napalmpommilla.

Polttoammus osui pommisuojaan, jossa oli nukkumassa yli sata siviiliä, lähinnä naisia ja lapsia. Ainakin 37 heistä paloi kuoliaiksi ja lukuisilla muilla on vakavia palovammoja. Kuolonuhrien määrä todennäköisesti nousee, avustajat kertovat

Syyrian armeijaa on aikaisemminkin syytetty napalmammusten käytöstä erityisesti Itä-Ghoutan taisteluissa.

Napalm on erittäin herkästi syttyvää hyytelömäistä ainetta, joka esimerkiksi iholle osuessaan tarttuu siihen kiinni. Napalmin käyttöä sotilastarkoituksiin ei ole yksiselitteisesti kielletty kansainvälisissä sopimuksissa. Siviilikohteiden pommittaminen on täysin kielletty.

Lähteet: Reuters, AFP