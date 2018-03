Oletko poliisin etsimä Android-hakkeri? KRP:llä on sinulle työpaikka – ”Paikka oli auki jo viime kesänä”

Kyberrikollisuuden ehkäisyyn haetaan nyt työntekijöitä mitä ihmeellisimmin tittelein. Perjantaina Keskusrikospoliisi avasi työpaikkailmoituksen (siirryt toiseen palveluun), jossa haetaan Android-hakkeria.

Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Timo Piiroinen sanoo, että samaa tyyppiä haettiin jo viime kesänä, mutta huonoin tuloksin.

– Hakijoita oli, mutta ketään heistä ei valitettavasti voitu palkata.

Löytyessään Android-hakkeri toimisi Vantaalla Keskusrikospoliisin Rikosteknisessä laboratoriossa. Tarkkaa toimenkuvaa ei etukäteen lyödä kiinni, sillä hakijoilla voi olla hyvin erilaista osaamista.

Sen verran kuitenkin tiedetään, että työtehtäviin kuuluu esimerkiksi ”matkapuhelimen käyttöjärjestelmän ja matkapuhelinsovellusten tuottaman tiedon analysointia.”

Android-hakkeri saisi työpaikan mukana kuitenkin myös oikean virkanimikkeen. Valitusta tulee rikosinsinööri.

– Tällä hetkellä haetaan kolmea rikosinsinööriä ja yksi paikka tulee vielä, Piiroinen sanoo.

Kaikkiaan kevään aikana KRP:llä on auki tai ollut haussa yli 20 uutta työpaikkaa. Nyt haetaan nimenomaan teknisen taustan omaavia siviilejä eli henkilöitä, jotka eivät ole poliiseja.

– Siviilivirassa ei välttämättä tarvitse olla suomalainen, mutta aika vaikea on ilman suomen kielen taitoa käytännössä toimia. Tätä ollaan pohdittu, mutta mitään lopullista kantaa ei ole otettu.

Ritchie B. Tongo / EPA

Mistä saa turvallisuusselvityksen läpäisevän hakkerin?

Kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö Timo Piiroinen sanoo, että työhakemuksella ei viitata rikolliseen hakkerointiin. Haussa on ”valkohattuhakkeri”, mutta ei nuoruuden hairahdus vähemmän laillisen hakkeroinnin puolelle välttämättä ole este.

– Yksittäistapauksessa arvioidaan mikä merkitys sillä on. Sitten keskustellaan sen hakijan kanssa. Jos on tällaista taustaa ja sitten tullut kaidalle tielle takaisin, niin hakiessaan varmasti tuo nämä asiat esille. Kaikkihan on luottamuksesta kiinni, että voimmeko luottaa kyseiseen henkilöön.

Joka tapauksessa hakijoille tehdään turvallisuusselvitys.

Android-hakkerin lisäksi KRP pistää viimeistään maanantaina auki myös ”kyberalan moniottelijan” vakinaisen viran. Siihen tehtävään puolestaan ei haeta niinkään teknistä henkilöä, vaan sellaista, joka osaa viedä kyberasioita läpi ”laajalla rintamalla”.

Kiinnostavia töitä olisi tarjolla myös salauksen purkamiseen erikoistuneelle osaajalla sekä signaalin eli kuvan ja äänen metkut osaavalle.

Piiroinen muistuttaa, että virkasuhde pitää sisällään salassapitovelvollisuuden, joka jatkuu myös työsuhteen jälkeen. Ja joillakin työsuhde voi jäädä lyhyeksi, sillä tehtäviin voidaan käyttää enintään puolen vuoden koeaikaa.

– Osaaminen on käytettävissä, mutta operatiiviset keissit, joissa on ollut mukana, niistä on oltava hiljaa.