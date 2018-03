Ohjaaja Markku Pölönen Jussi-gaalan ennakkotunnelmissa punaisella matolla: "On puoskarointia pakottaa ilmaisu ulos näyttelijästä"

Elokuvamaailman kerma on saapumassa historian kenties poikkeuksellisimpaan Jussi-Gaalaan. Vielä Louhimies-kohu ei juuri näy eikä kuulu hyväntuulisen juhlayleisön keskuudessa punaisella matolla. Aku Louhimies ei ainakaan vielä ole saapunut juhliin. Juttua päivitetään illan mittaan.

Kiistelty ohjaajaja Aku Louhimies ei ole saapunut Jussi-gaalan juhlaillallisille – ainakaan vielä. Myös moni Tuntemattoman sotilaan -näyttelijöistä ja työryhmästä on saapumatta.

Jos Louhimies ilmaantuu gaalaan, miten hänet otetaan vastaan? Nähdäänkö juhlissa dramatiikkaa, kenties buuauksia? Millaisia puheita pidetään?

Jos näitä asioita onkin etukäteen kohkattu, Helsingin Kaapelitehtaalla, Jussi-gaalan punaisella matolla toisiaan tervehtivä ja median kuvattavana oleva juhlayleisö ei käyttäydy mitenkään poikkeuksellisesti. Nauru raikaa ja poskisuudelmia vaihdetaan. Pian alkavat juhlaillalliset, joihin medialla ei ole pääsyä. Itse palkintogaala alkaa 20.00.

#Metoo-kampanjan valkoisia nauhoja kantavat vain muutamat yleisön joukossa, valtavirtaa se ei ole. Naiset ovat pukeutuneet silmiinpistävän runsaasti mustaan eleganssiin.

Media ja some ovat kuhisseet koko viikon tapaus Louhimiehestä ja elokuva-alan epäkohdista.

Yle kertoi maanantaina 19.3., kuinka Louhimies on nöyryyttänyt useita naisnäyttelijöitä ja käyttänyt ohjatessaan muutenkin kyseenalaisia metodeja. Louhimies on pahoitellut useaan otteeseen sitä, ettei hän ole kyennyt luomaan oikeanlaista työilmapiiriä.

Näyttelijä Krista Kosonen Jussi-gaalan punaisella matolla. Yle

Krista Kosonen

Krista Kosonen on saapunut juhliin erikoisin tunnelmin, mutta positiivisena. Valkoinen nauha koristaa hänen mustaa pukuaan.

Kosonen on ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi elokuvasta Miami. Yritetään pitää yllä valoisia tunnelmia ja juhlia suomalaista elokuvaa, Kosonen sanoo.

Kosonen kertoo tunteneensa vihaa, raivoa ja surua seuratessaan Louhimies-kohua.

– Meillä on ammatti, johon olemme vuosia opiskelleet. Meitä ei tarvitse huijata eikä alistaa mihinkään. Sitten voi aina pyytää kaikenlaista, mutta sen täytyy olla yhteinen sopimus. Keskustelu, joka tästä lähtee on vain hyvä ja puhdistava.

Markku Pölönen: ennenkin on nähty tuskaista ohjaamista

Tavoitimme pitkään elokuvakuvioista poissa olleen ohjaaja Markku Pölösen punaiselta matolta. Hän kantoi valkoista metoo -nauhaa rinnassaan.

Pölönen tekee paluuta elokuvamaailmaan Oma maa -elokuvallaan, joka saa ensi-iltansa lokakuussa. Sähköistä gaalailtaa uumoileva Pölönen kertoo seuranneensa Aku Louhimiehen ympärille syntynyttä kohua hämmästyksen vallassa.

– Olen median tietojen varassa, emme me ohjaajat käy koskaan toistemme kuvasupaikoilla. Joskus joku naisnäyttelijä saattaa sanoa, että takana oli rankka kuvauskeikka, mutta yksityiskohtia ei juuri kerrota. Toisaalta minua ei yllätä, onhan meillä tällaista ohjauskullttuuria ollut aiemminkin, Tarkowskin, Stroheimin ja muitten tuskaisten ohjaajien myötä tullutta.

– Ja onhan meillä Rauni Mollberg ja Mikko Niskanen, joiden työtavat säilyvät pahimmillaan ja pitkään arkistojen kätköissä, Pölönen sanoo hieman arvoituksellisesti.

Miten ohjaaja voi suojata näyttelijöitä elokuvatuotannoissa?

– Kyllä ohjaajan taiteellisten kunnianhimojensa ohella on luotava turvallinen ilmapiiri kuvaupaikoille. Se ei ole niin, että jos näyttelijästäjästä pakotetaan ilmaisua ulos, se ei toimi koskaan. Se on puoskarointia. Näyttelijän täytyy itse haluta tehdä ne tunteet.

Toistaiseksi julkisuuteen (siirryt toiseen palveluun) on ilmoittanut protestoivansa gaalassa Louhimiestä vastaan vain Tuntemattomassa sotilaassa näytellyt Jarkko Lahti. Hän tulee gaalaan, mutta ei Tuntemattoman sotilaan -pöytäseurueeseen. Lahti haluaa näin osoittaa solidaarisuutta "näille rohkeille naisille, jotka ovat astuneet julkisuuteen”.

Jo ennen Louhimies-tapausta Jussi-gaalan järjestäjät olivat päättäneet juhlien teemaksi #metoo-kampanjan, tasa-arvon tukemisen sekä vaatimuksen seksuaalisen häirinnän ja vallan väärinkäytön loppumisesta elokuva-alalla.

Gaalavieraita on pyydetty pukeutumaan valkoiseen nauhaan.

Jussi-Gaalassa Louhimies on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Hän on myös yksi elokuvan tuottajista.

Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuva on ehdolla kaikkiaan kymmenessä eri kategoriassa. Se on keräänyt yli miljoona katsojaa ja on siten vuosikausiin katsotuin kotimainen elokuva.

Yle-uutisen aiheuttama kohu ei vaikuta Jussi-voittajiin. Palkintoehdokkaat valittiin jo tammikuussa ja lopullinen äänestys suoritettiin viime viikolla. Yleisöäänestys puolestaan päättyi tämän viikon tiistaina 20.3.

Vaikka Ylen jutussa esitetyt syytökset Louhimiestä kohtaan eivät liittyneet Tuntemattomaan sotilaaseen, myös sen kuvausten työolojen epäkohdista alettiin puhua pian paljastusten jälkeen

Jussi-palkintojuhlan järjestää elokuva-alan yhdistys Filmiaura ry. Televisioidun gaalan tuottaa Solar Republic yhteistyössä MTV3:n kanssa. Gaala nähdään suorassa lähetyksessä MTV3:llä tänään klo 20–22.