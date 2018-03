Kesämökkivero jopa päälle 800 euroa – Katso laskurista, kuinka suuri vero on euroina omassa mökkikunnassasi

Kesämökin omistaja on saanut huomata kiinteistöverolaskunsa kallistuvan vuosi vuodelta. Ja ihmekös tuo: kunnat ovat nostaneet kiinteistöveroprosenttejaan jo pitkään eli käytännössä koko 2000-luvun ajan kuluva vuosi mukaanluettuna.

Myös kiinteistöjen verotusarvojen kohoaminen on omalta osaltaan hilannut kiinteistöverolaskua ylöspäin.

Nousuputken seurauksena kuluvan vuoden mökkiverolasku vetää monen mökinomistajan suupielet viivaksi: vuosilasku voi helposti olla 500–700 euroa ja enemmänkin.

Maan korkein keskimääräinen mökkiverolasku on tänä vuonna Espoossa: 836 euroa. Suositussa mökkikunnassa Raaseporissa se on 610 euroa ja Porvoossa 520 euroa. Maan keskiarvo on 243 euroa.

Yle Uutisgrafiikka

– Minusta 200 euroa vuodessa on sopiva mökkivero. Sen edestä saa mökkikunnassa jo palvelujakin. Sitä suurempi summa on pelkkää rahastamista ja menee jo kuntatalouden pelastamisen piikkiin, lataa Vapaa-ajan asukkaiden liiton varapuheenjohtaja, eläköitynyt huippuvirkamies Erkki Virtanen.

Jutun pohjalta löytyvästä mökkiverolaskurista voit helposti tarkistaa oman mökkikuntansa keskimääräisen vapaa-ajan asunnon kiinteistöveron. Samalla näet verolaskun muutoksen vuodesta 2014 tähän päivään. Kyse on keskiarvosta kussakin kunnassa, koska jokaisen kiinteistön kiinteistöverolasku on omansa.

Mökkiveroa neljännesvuosisata

Kesämökkeilystä tehtiin kuntien raha-automaatti 1990-luvun alussa kiinteistöveron avulla. Vastineen antaminen mökkikuntalaiselle esimerkiksi palveluina ei ollut tuolloin päällimmäisenä mielessä.

– Näinhän ei koskaan ajateltu, kun laki säädettiin. Silloin ajatus oli vain rahastaa mökkiläisiä. Piste. Ja tarkoitus on edelleen sama, väittää Virtanen.

1990-luvun alun päivistä mökkivero on kallistunut huimasti ja sen tuotto kunnille on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Suosittu mökkikunta voi saada huviloista verotuloa monta miljoonaa euroa vuodessa. Näillä rahoilla kustannetaan kaikille yhteisiä ja toki mökkiläistenkin suosimia palveluja kuten kirjastoja, liikuntapaikkoja ja terveyskeskuksia.

Monen mielestä mökkiveroeuroja olisi kuitenkin syytä käyttää muutenkin mökkiläisten hyväksi. Näin myös tehdään esimerkiksi Raaseporissa.

– Laajennamme vesi- ja viemäriverkostoa. Olemme ottaneet haltuun yhden vesiosuuskunnan kahdella miljoonalla eurolla ja modernisoineet sitä 300 000 eurolla. Meillä on pienvenesatamia, joissa mökkiläiset säilyttävät veneitään ja pääsevät saareensa. Olemme tukeneet myös kuituverkkoa yhdessä kylässä, jossa on paljon myös vapaa-ajan asutusta, luettelee Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist.

Kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist sanoo Raaseporin panostavan kohtuullisen paljon mökkiläisten palveluihin. Markku Pitkänen / Yle

Kunnilla riittää menokohteita jatkossakin. Erkki Virtanen uskoo kuntien jatkavan verojen nostolinjaa tulevinakin vuosina.

– Kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa joka tapauksesssa ja sote-uudistuksen jälkeen vielä suuremmassa. Löisin vetoa sen puolesta, että kiinteistöverot ja mökkiverot nousevat jatkossa vähintäänkin kohtuullista vauhtia.

Maksajia piisaa. Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä.