Tyynenmeren jätepyörre jopa 16 kertaa isompi kuin on luultu – Suursiivous alkaa ensi kesänä

Tyynenmeren jätepyörrettä voi sanoa maapallon suurimmaksi kaatopaikaksi. Roskapyörre on 4-16 kertaa isompi kuin aiemmin on arvioitu. Se on uusimman Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistun tutkimuksen mukaan kolmen Ranskan kokoinen.

Hawaijin ja Kalifornian välisellä merialueella velloo tutkimuksen mukaan ainakin 79 000 tonnia muoviroskaa. Paino vastaa viittä sataa jumbojettiä. Ja roskaa tulee lisää kiihtyvällä tahdilla.

Tyynenmeren jätepyörre sijaitsee Kalifornian ja Hawaijin välillä. The Ocean Cleanup

Koko roskameri haravoitiin läpi

Hollantilaisen The Ocean Cleanup -järjestön tekemän tutkimuksen tiedot roskan määrästä kerättiin uusin, perusteellisin menetelmin. Roskapyörrettä tutkittiin ensimmäistä kertaa myös ilmasta käsin kahdella lentokoneella. Kaikkiaan 30 monitoimialuksella ja 652 roskankeräysverkolla kerättiin yli 1,2 miljoonaa muovinäytettä, jotka analysoitiin laboratoriossa.

– Päätimme tutkia koko alueen. Kun alukset ajavat Tyynenmeren jätepyörteen läpi samaan aikaan ja ottavat näytteet samalla tavalla, katamme ison alueen ja saamme hyvän käsityksen siitä mitä siellä on, sanoo The Ocean Cleanupin perustaja ja toimitusjohtaja Boyan Slat.

Tutkijat keräsivät Tyynenmeren roskapyörteestä kaiken tielle osuvan muoviroskan 30 aluksen voimin. The Ocean Cleanup

Mikromuovit ovat pahin ongelma

Tutkitusta muoviroskasta kolme neljäsosaa on yli viisisenttisiä roskia, siis erilaisia muovituotteita ja niiden palasia. Mikromuovia on kahdeksan prosenttia. Kun muovi hajoaa pieneksi mikromuoviksi, sitä on enää lähes mahdoton poistaa meristä.

– Nuo kahdeksan prosenttia, jotka ovat jo mikromuovia, olivat aiemmin isompia muoviesineitä. Auringon säteily hajottaa muovia pienemmiksi palasiksi, joita on vaikeampi ja vaikeampi puhdistaa. Se suurentaa ongelmaa, Slat sanoo.

Valtaosa merien muoviroskasta on toisen tutkimuksen mukaan peräisin kymmenestä suuresta joesta, joista kahdeksan on Aasiassa ja kaksi Afrikassa.

On arvioitu, että 1,15 - 2,51 miljoonaa tonnia muoviroskaa päätyy meriin joka vuosi. Merivirrat kuljettavat roskat valtamerten keskelle, johon ne jäävät pyörimään ja hajoamaan pienemmäksi. Osa jätteestä jää kellumaan pinnalle, mutta iso osa myös vajoaa syvemmälle.

Tutkijat lensivät myös jätepyörteen yli ja kuvasivat sekä analysoivat aluetta. The Ocean Cleanup

Muovi tappaa eläimiä ja voi päätyä lautasellemme

Miljoona merilintua ja 100 000 merinisäkästä kuolee joka vuosi muovijätteiden takia. Muoviroska aiheuttaa 13 miljardin US-dollarin vahingot joka vuosi kalastukselle, merenkululle ja turismille.

Merissä ajelehtiva muoviroska on yksi suurimmista meriä ja ravintoketjuja uhkaavista saasteongelmista. Esimerkiksi jätepyörteen lähistöllä elävien merikilpikonnien “ruoan” kuivapainosta 74 prosenttia on muoviroskaa. Koska 84 prosenttia tutkitusta muoviroskasta sisältää ainakin yhtä ympäristömyrkkyä, eläimet, jotka syövät muovia, saavat myrkyt elimistöönsä.

Kun muovi päätyy merten ravintoketjuun, ennen pitkää sen ainesosan voivat saastuttaa myös ihmisen ravintoketjun ja kertyä ihmisiin.

Matthew Chauvin

Meren siivous alkaa ensi kesänä

YK:lla on ollut jo vuodesta 1982 lähtien merioikeuksia käsittelevä sopimus, jonka yhtenä osana on meriä koskevan jätteen ongelma. Sopimuksen toimeenpanossa on ollut ongelmia ja merten roskaantuminen on vain jatkunut.

Kansainvälisen sopimisen hitaita liikkeitä odotellessa moni yrittäjä onkin ryhtynyt tuumasta toimeen. Tutkimuksen tehneen, voittoa tavoittelemattoman, hollantilaisen The Ocean Cleanupinkaan työ ei lopu ongelman toteamiseen. Järjestö kertoo alkavansa siivota jätepyörrettä ensi kesänä.

Merivirtoja hyödyntämällä muoviroskat ohjataan roskapuomien avulla siiloon, joka kerää ne talteen ja uudelleenkäytettäväksi. Arviolta puolet muoviroskasta saadaan poistettua viiden vuoden aikana.