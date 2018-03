Herätys: Koreat lähenevät vauhdilla, F1-kausi käynnistyy Australiassa, kylmyys viivästyttää muuttolintuja

Etelä-Korea: Pohjois-Korean kanssa neuvotellaan jo ensi viikolla

Etelä-Korean viranomaiset kertovat, että Pohjois-Korea on suostunut korkean tason neuvotteluihin ensi torstaina. Molemmat Koreoista lähettävät kolmen hengen delegaation tapaamiseen, joka pidetään Panmunjomin rajakylässä. Torstaisen tapaamisen on tarkoitus viitoittaa tietä huhtikuussa pidettävälle huipputapaamiselle.

Australiassa ajetaan ensimmäisen F1-osakilpailun aika-ajot

Formula 1 -kausi käynnistyy Melbournessa. Suomalaisista mukana ovat Mercedeksen Valtteri Bottas ja Ferrarin Kimi Räikkönen. Parhaillaan ovat meneillään aika-ajot, varsinainen kilpailu käydään huomenna. Muutamat asiat ovat puhuttaneet paljon jo ennen kauden alkua.

Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas AOP

Vennamo puhui eurooppalaisen yhteistyön puolesta

Mitä eroa on sinisillä ja puolueen esikuvalla, pienviljelijöiden SMP:llä? Politiikan toimittaja Hannu Tikkala luki SMP:n pitkäaikaisen johtajan Veikko Vennamon pian ilmestyvän elämäkerran ja peilasi nyky-sinisten politiikkaa SMP:n periaatteisiin. Elämäkerrasta käy ilmi muun muassa, että Veikko Vennamo kannatti aurinkovoimaa ja oli eurooppalaisen yhteistyön puolestapuhuja.

SMP:n puoluekokous 1974. Veikko Vennamo marssii kulkueessa. Kalle Kultala

Kylmä sää viivästyttää lintujen kevätmuuttoa

Tähän mennessä eri lintulajeja on saapunut maahamme paikoin selvästi vähemmän kuin aiempina keväinä kymmenen viime vuoden aikana. Rohkeimmat ja etenkin pienimmät muuttajat voivat kokea karun kohtalon, kun ruokaa – puhumattakaan pesimäpaikoista – ei vielä ole tarjolla.

Joutsen pesänrakennuspuuhissa. Ismo Pekkarinen / AOP

Maan keskivaiheilla sataa lunta

Aurinkoinen poutasää jää taakse, kun lumisadealue liikkuu maan keskiosan yli itään. Maan keskivaiheilla on huono ajokeli lumisateiden vuoksi. Etelässä on pitkälti poutaista mutta pilvistä, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen. Sen sijaan pohjoisessa lauantai on osin aurinkoinen. Lue lisää Ylen sääsivuilta.