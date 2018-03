Yleisön suosikkielokuva–Jussin saanut Aku Louhimies murtui puheessaan: " Lapset ovat aina olleet turvassa töissäni"

Jussi-gaala vietettiin historiallisen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Juhlaa edelsi päivien kohu Aku Louhimiehen ohjausmetodeista. Moni alan ammattilaisista uskoo elokuva-alan olevan nyt historiallisessa murroksessa.

Usea lavalle noussut näyttelijä, palkinnonsaaja ja sen jakaja, otti kantaa alan kuohuntaan.

Kaikki alkoi, kun kahdeksan suomalaista eturivin naisnäyttelijää kertoi (siirryt toiseen palveluun) Louhimiehen .poikkeuksellisesta vallankäytöstä ohjaajana, naisnäytttelijöiden alistamisesta ja nöyryyttämisestä. Louhimies on julkisuudessa pahoitellut työtapojaan.

Ohjaajan saapuminen Jussi-gaalaan oli loppuun saakka epävarmaa, gaalaa edeltävällä punaisella matolla häntä ei Helsingin Merikaapelihallissa nähty. Heti Gaala-televisioinnin aluksi kamera näytti ohjaajan istuvan Tuntemattoman sotilaan -pöytäseurueessa.

Eero Aho vastaanotti parhaan miespääosan Jussi-palkinnon elokuvasta Tuntematon. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Louhimies: "En ole ollut viisas käyttämässäni vallassa"

Yleisöpalkinnon Tuntemattomasta sotilaasta pokattuaan Louhimies luki puheensa paperista. Hän aloitti kiittämällä kaikkia elokuvan yli miljoonaa katsojaa ja elokuvansa tekijöitä.

– Toivon, että annatte itsellenne luvan juhlia saavutuksiamme. Minun virheeni eivät ole teidän virheitänne.

Louhimies jatkoi kiittämällä häntä kritisoineita naisnäyttelijöitä.

– Kiitos, että olette lähteneet tuulettamaan koko alaa. Te olette käynnistäneet muutoksen myös minussa. Olen vienyt tilannetta välillä kohti äärirajaa ja sen yli. En ole ollut viisas käyttämässäni vallassa. Haen apua ja olen sitä saanutkin.

Erityisen painokkaasti Louhimies sanoi haluavansa korjata yhden viime päivinä esitetyn väitteen.

– Uskon, että kaikissa töissäni lapset ovat olleet turvassa. Muistan joka päivä omia lapsiani. Teidänkin vuoksenne maailmaa muutetaan, Louhimies päätti puheensa liikuttuneena.

Ohjaaja sai pitkät aplodit. Buuauksia ei kuulunut.

Valkoinen nauha Jussi-palkintoa esittävän patsaan rinnassa kuvattu ennen Jussi-gaalan alkua Helsingissä perjantaina 23. maaliskuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Esko Salminen: "Näyttelijä paranee vuosi vuodelta, oli munat tai ei"

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen muistutti ennen gaalan alkua, että elokuva- ala on syntyneestä kohusta huolimatta 90–prosenttisesti terve ja elokuvateattereilla on jo kuudes loistokas vuosi takanaan.

Emeritusnäyttelijä Esko Salminen ja näyttelijä Minttu Mustakallio jakoivat Jussi-patsaat parhaille nais-. ja miespääosan esittäjille. Palkinnot saivat Krista Kosonen elokuvasta Miami ja Eero Aho Tuntemattoman sotilaan Rokan-roolistaan.

Parivaljakko Salminen&Mustakallio muistutti puheessaan, että näyttelijän tehtänä on tuottaa työssään elämää, ei tuhoutua.

Salminen otti pontevasti kantaa myös vanhenevien naisten roolien vähyyteen.

– Näyttelijä paranee vuosi vuodelta, oli hänellä munat tai ei!

Hannu-Pekka Björkman vastaanotti parhaan miessivuosan Jussi-palkinnon elokuvasta Ikitie Jussi-gaalassa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

H-P Björkman: "Aika käydä sortavia rakenteita vastaan"

Parhaan miessivuosan Jussin roolistaan Ikitie -elokuvassa saanut Hannu-Pekka Björkman kiitti puheessaan liudan elokuvaan osallistuneita. Hän ei maininnut Aku Louhimiestä, joka on yksi elokuvan käsikirjoittajista. Hän myös otti kantaa Aku Louhimies-kohuun – ja sai puheensa päätteeksi raikuvat aplodit. Hän sanoi:

– Sukupolvemme tullaan muistamaan siitä, millaisia arvoja me loimme. Nyt on tullut aika käydä sortavia rakenteita, väkivaltaa, alistamista ja hyväksikäyttöä vastaan .Kiitos niille rohkeille ihmisille, jotka avasitte keskustelun. Nyt on meidän vuoromme jatkaa siitä.

Parhaaksi naissivuosan esittäjäksi valittiin niin ikään Ikitiessä näytellyt tanskalainen maailmantähti Sidse Babett Knudsen. Hän ei ollut päässyt paikalle gaalaan.

Eero Aho (vas.) vastaanotti parhaan miespääosan Jussi-palkinnon elokuvasta Tuntematon sotilas ja Krista Kosonen parhaan naispääosan Jussi-palkinnon elokuvasta Miami Jussi-gaalassa Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Laura Birn: "On käynnissä alan historiallinen muutos"

Tuntemattoman sotilaan äänisuunnittelusta Jussi-patsaan saanut Kirka Sainio oli liikuttunut pysti kädessään.

– Elokuvantekeminen on hienoin ammatti mitä osaan kuvitella. Olen järkyttynyt siitä, että olen tehnyt töitä ihmisten kanssa, jotka eivät ole kokeneet sitä samalla tavalla, enkä ole sitä havainnut.

Ennen gaalan alkua moni näyttelijä kertoi ihailevansa rohkeita naisnäyttelijöitä, jotka viikon aikana ovat tuoneet esiin elokuva-alan vääristyneitä ohjauskäytäntöjä.

Näyttelijä Laura Birn oli juhlissa mukana palkinnonjakajana. Hän sanoi seisovansa sataprosenttiseti Louhimiehen ohjausmetodeista kertoneiden naiskollegojensa takana.

– Se on vaatinut järjetöntä rohkeutta. Nyt on käynnissä historiallinen muutos elokuva-alalla. tämä tulee vaikuttamaan koko alan tulevaisuuteen, Birn uskoo.

Ohjaaja Selma Vilhunen (2. vas.) sekä Elsa Salo (vas.), Mariam Njie ja Alisa Aarniomäki vastaanottivat dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon elokuvastaan Hobbyhorse revolution. . Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Yle kertoi maanantaina 19.3., kuinka Louhimies on nöyryyttänyt useita naisnäyttelijöitä ja käyttänyt ohjatessaan muutenkin kyseenalaisia metodeja. Louhimies on pahoitellut useaan otteeseen sitä, ettei hän ole kyennyt luomaan oikeanlaista työilmapiiriä.

Yle-uutisen aiheuttama kohu ei vaikuta Jussi-voittajiin. Palkintoehdokkaat valittiin jo tammikuussa ja lopullinen äänestys suoritettiin viime viikolla. Yleisöäänestys puolestaan päättyi tämän viikon tiistaina 20.3.

Jussi-palkintojuhlan järjestää elokuva-alan yhdistys Filmiaura ry. Televisioidun gaalan tuottaa Solar Republic yhteistyössä MTV3:n kanssa.

Emmi Korhonen / Lehtikuva

