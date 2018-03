Li Andersson sote-uudistuksesta: "On täysin kestämätöntä, että hallitus vie eteenpäin näin painavaa kritiikkiä saaneen uudistuksen"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelee hallitusta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen eteenpäin viemisestä. Andersson piti lauantaina puoluevaltuustolle puheen, jossa hän nosti sote-uudistuksen tämän vaalikauden tärkeimmäksi kysymykseksi.

– On täysin kestämätöntä, että hallitus vie eteenpäin näin painavaa kritiikkiä saaneen, näin jättimäisen uudistuksen ja vielä näin heikolla enemmistöllä. Se ei ole vastuullinen lähtökohta Suomen historian suurimmalle aluehallintouudistukselle, joka samalla myllää koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uuteen uskoon.

Anderssonin mukaan oppositiopuolue vasemmistoliiton johto ei tule lepäämään ennen kuin hallituksen aikeet kaupallistaa sote-palvelut saadaan kumottua.

– Vasemmistoliiton maakuntamalli-sote olisi jopa nopeammin toteutettavissa kuin hallituksen vaihtoehto. Me haluamme lisätä potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Se on mahdollista järjestelmässä, jossa maakunnilla on verotusoikeus ja ne tuottavat pääosan palveluista, Andersson sanoi.

