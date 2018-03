Työmatkalaiset vaativat kaikkien junien pysähtymistä Hämeenlinnassa – "Onhan se surkeata, että junia menee, mutta moni menee ohitse"

Hanna Feodorov aikoo osallistua maanantaina mielenilmaukseen. Kyltti on jo valmiina.

Työmatkalaiset eivät sulata sitä, että Hämeenlinna on jäänyt junamatkustamisessa sivuraiteelle. Maanantaina osoitetaan mieltä Hämeenlinnan asemalla.

Mistä on kyse? Hämeenlinnan asemalta junaan astuvat työmatkalaiset ovat tyytymättömiä VR:ään

Nyt voimaan astuneet uudet aikataulut heikentävät työmatkalaisten mielestä entisestään työssäkäyntiä Hämeenlinnasta

Yksi pendelöijistä, Hanna Feodorov, irtisanoi työnsä Helsingissä juna-aikataulujen muutosten vuoksi

Pasilan asemalla on kylmä odotella junaa. Pakkasta ei ole paljon, mutta tuuli löytää talvivaatetuksesta kaikki mahdolliset kolot, joista puhaltaa luihin ja ytimiin.

Hämeenlinnalainen Hanna Feodorov voi pian heittää hyvästit junalla taitetuille työmatkoille kotikaupungista Helsinkiin ja takaisin. Voisi kuvitella, että hän on tyytyväinen, kun junan odottelu loppuu lähes 10 vuotta kestäneen pendelöinnin jälkeen.

Ihan näin yksinkertainen tilanne ei kuitenkaan ole. Hanna Feodorov päätti irtisanoutua työstään Helsingissä, koska 25. maaliskuuta voimaan astuneet uudet juna-aikataulut olisivat hankaloittaneet liikaa työn ja perheen yhdistämistä.

– Alkuvuonna tuli ensin huhuna meidän korviin, että VR muuttaa aikataulujansa niin, että työssäkäynnistä tulee mahdotonta sellaiselle, jolla on suunnilleen se kahdeksan tunnin työaika oltava toimistolla, eikä kauheasti ole joustomahdollisuuksia. Pieni lapsi kotona, päiväkoti on mahdotonta hoitaa tässä sivussa ja mies on jo yrittänyt hoitaa työasioitansa niin, että pystyisi joustamaan.

– Kyllä se käy liian raskaaksi meille, että toinen käy Tampereella ja toinen Helsingissä. Työpäivä olisi minulle 12 tuntia.

Feodorov onneksi löysi töitä Hämeenlinnasta, mutta olisi jatkanut junailua, jos aikataulut olisivat sen sallineet.

Lähijunat eivät korvaa IC-junia

Hämeenlinnassa työmatkailijat ja muut junalla kulkevat tunsivat jäävänsä mottiin keväällä 2016, kun VR karsi Hämeenlinnassa pysähtyviä junavuoroja. Työmatkalaiset olivat harmissaan etenkin siitä, että osa IC-junista alkoi porhaltaa aseman ohi pysähtymättä.

Myöhemmin VR lisäsi lähijunayhteyksiä, mutta työmatkalaisia se ei lämmittänyt. IC-junissa on parempi työskennellä.

Nyt voimaan tulleet aikataulut hidastavat muun muassa kaukojunia. Päärata on huonossa kunnossa, sitä korjataan ja junia on pakko hidastaan. Tämän työmatkalaiset ymmärtävät, mutta ovat tuohtuneita siitä, että aikatauluja on käännetty sellaiseen asentoon, joka haittaa ainakin osaa työmatkalaisista.

Hanna Feodorovia edellinen muutos ei haitannut niin paljon kuin uudet nyt aikataulut. Kotikin oli hankittu aseman lähistöltä ihan sen vuoksi, että Feodorov pääsee kätevästi junalla kulkemaan Helsinkiin.

Hanna Feodorovin pendelöinnistä tulee loppu. Hän irtisanoutui Helsingin-työstään, mutta löysi onneksi töitä Hämeenlinnasta. Tiina Kokko / Yle

Feodorovilla on tarjota ratkaisu Hämeenlinnan junaongelmiin.

– No, ehdottomasti se, että kaikkien junien pitää pysähtyä Hämeenlinnassa. Pendolinot pitää saada pysähtymään Hämeenlinnassa ja kaikkien Intercity-junien pitää pysähtyä Hämeenlinnassa. Onhan se surkeata, että junia menee kyllä, mutta aika moni menee ohitse.

Kun VR:n matkustajaliikenteen johtajalta Maisa Romanaiselta kysyy, voisiko useampi kaukojuna pysähtyä Hämeenlinnassa, hän jaksaa muistuttaa, että Hämeenlinnassa pysähtyy päivittäin 49 junaa, joista 29 on IC- tai Pendolino-junia.

– Ruuhka-aikoihin on varmasti vaikea saada lisäjunia johtuen pääradan ja Helsingin ratapihan ruuhkaisuudesta. Vaihtoehtoja tutkitaan koko ajan yhdessä hämeenlinnalaisten kanssa.

Hämeenlinnalaiset eivät kuitenkaan kaipaa lisäjunia, vaan sitä, että ohiajavat junat pysähtyisivät myös Hämeenlinnassa.

Vuodenvaihteeseen mennessä normaalit aikataulut?

Uusista juna-aikatauluista tuskastuneille Romanainen sanoo, että muutokset ovat tilapäisiä, koska ratatyötkin ovat sellaisia.

– Toisaalta ratatöitä tarvitaan, jotta liikenne Hämeenlinnaan ja muuhun Suomeen saadaan sujuvammaksi, ja pysytään niissä aikatauluissa, joita asiakkaalle luvataan. Eli se iso lohdutus on se, että valoa näkyy sen tunnelin päässä.

Hämeen liiton ja Hämeenlinnan kaupungin väki kävi viime viikolla VR:n pakeilla keskustelemasta Hämeenlinnan paikasta Suomen junakartalla. Kesäkuussa aikatauluongelmaan saadaan yksi pieni parannus.

– Toivottavasti vuodenvaihteeseen mennessä päästään palaamaan normaaleihin aikatauluihin, Romanainen sanoo.

Hämeenlinnassa työmatkalaiset ovat edelleenkin sitä mieltä, että Hämeenlinnan on junamatkustamisen osalta ajautunut sivuraiteelle. Siksi maanantai-aamulla kello 6.30 Hämeenlinnasta töihin junalla matkustavat aikovat protestoida junaliikenteeseen liittyviä heikennyksiä.

Työmatkalaiset aikovat tulla asemalle, mutta eivät suostu nousemaan uuden aikataulun mukaiseen, kello 6.43 Helsingin suuntaan lähtevään junaan.