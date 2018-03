Katy Perry nosti ketkuttelevan yhdysvaltalaisteinin somehitiksi, nyt suomalaiskodeissakin huvitellaan "hammaslankatanssilla"

Yhdysvaltalaisteinin hittitanssia Flossia tanssitaan nyt suomalaiskodeissa. Tanssia on nähty myös urheilijoiden tuuletuksissa.

Kuopiolaisessa tanssikoulussa ennen lattaritunnin alkua on hetki aikaa ottaa rennosti. Ryhmä lapsia ja nuoria katsoo kännykästä Katy Perryn Swish Swish musiikkivideota, jossa tanssii 16-vuotias yhdysvaltalainen koululainen Russell Horningin. Lähes kaikki heistä kertovat tuntevansa tanssijan The Backpack Kidinä ja hänen tanssinsa Flossin.

Hieman vanhemmille yläkoululaisille muutaman kuukauden takainen Floss alkaa olla jo menneen talven lumia, mutta nuoremmat sitä tanssivat vielä innoissaan.

Se on semmoinen hassuttelutanssi, niin kuin läppä. Tuua Tuovinen

Piitu Nupponen, 13, ja Tuua Tuovinen, 12, löysivät The Backpack Kidin videot YouTubesta viime syksynä ja halusivat kokeilla tanssia. Nyt Floss alkaa olla kuitenkin heidän ikäisillään jo vähän ohi.

– Se on lähinnä semmoinen hassuttelutanssi, aikalailla niin kuin läppä. Ei sitä oikein vakavasti voi ottaa, naurahtaa Tuua Tuovinen.

Matti Myller / Yle

Tytöt kuvailevat Flossin liikkeitä yksinkertaisiksi, mutta oikeaan rytmiin pääseminen on vaikeaa. Tanssiessa käsiä heilutetaan suorina vartalon puolelta toiselle samalla, kun lantio keinuu musiikin tahtiin.

Hassuttelutanssia tanssitaan kotona ja koulujen välitunneilla. Sitä on nähty myös vanhojen tansseissa ja urheilutapahtumissa, kun halutaan tuulettaa.

Onko tämä joku vuosisadan lambada? Pirita Paarnio-Nupponen

Paarnio-Nupposen perheessä oudot tanssiliikkeet herättivät aluksi ihmetystä. Perheen äiti kertoo pohtineensa, mistä lasten vemputuksesta oikein on kyse, vai onko tämä joku vuosisadan lambada.

– Keittiöstä löytyi väki tanssimasta ja vähän milloin mistäkin yleensä puolikkaan vitsin varjolla. Mutta sitten sitä tuli hellan ääressä itsekin kokeiltua, paljastaa Pirita Paarnio-Nupponen.

The Backpack Kidin tavaramerkkinä ovat reppu ja ilmeettömät kasvot

The Backpag Kidillä on nyt Instagramissa 1,6 miljoonaa seuraajaa. Russel Horning

The Backpack Kidiksi kutsuttu Russell Horning kertoo Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun), että jakoi ensi kerran videoita sosiaaliseen mediaan vuonna 2014.

Hän oli tanssinut kirkon kesäleirillä ja monet olivat kiinnostuneet tanssista, joten hän päätti tehdä videon. Nopeasti videot alkoivat saada seuraajia.

New Yorkissa ilmestyvässä nuorisokulttuurilehti Complexissä (siirryt toiseen palveluun) Russell Horningin kertoo, kun hän ensimmäisen kerran huvikseen postasi videonsa Instagramiin hänellä oli vain 300 seuraajaa ja sitä katsoi 30–40 ihmistä. Pian hän kuitenkin huomasi, että joku oli merkinnyt hänet omalle tililleen ja sen kautta hän oli saanut yllättäen 700 000 seuraajaa.

Reppu tuli mukaan tanssivideoihin sattumalta. Horning kertoo nähneensä kaverilla kivan repun ja oli sitten hankkinut sellaisen myös itselleen.

USA Today (siirryt toiseen palveluun) lehdessä haastateltu Horning kuvailee liikkeitään yksinkertaisesti siten, että hän vain heiluttaa käsiään ja keinuttaa lantiotaan. Kasvot pidetään peruslukemilla. Ilmeettömyys on tarkoituksellista ja se tekee videoista hauskempia, Horning perustelee.

Katy Perryn YouTube-tili

Katy Perryn ohjelma räjäytti "reppupenskan" suosion

Monet yhdysvaltalaiset artistit ovat kiinnostuneet Horningin hauskasta tanssista.

The Backpack Kidin suosio lähti leviämään entisestään, kun vuonna 2016 joulukuun lopulla Rihanna jakoi hänen tanssivideon. Mutta varsinainen jymypaukku oli, kun Katy Perry kutsui reppupenskan Saturday Night Liveen YouTube-kanavalle viime vuoden toukokuussa.

Ohjelmassa Horning tanssi Katy Perryn kanssa kappalleen Swish Swish. Se oli varsinainen laukaus nuoren tanssijan suosiolle sosiaalisessa mediassa. Horning on sen jälkeen esiintynyt myös lukuisten muiden artistien kuten Ayo and Teo, Candy Reign, Supa Peach, Lela Brown, DJ Shade and Darrel Bailey kanssa, kerrotaan Horningista tehdyssä artikkelissa hänen kotiseutunsa Georgian sanomalehdessä Gwinneth Daily Postissa (siirryt toiseen palveluun).

Nyt hänen Instagram-tilillään on jo 1,6 miljoonaa seuraajaa. Katy Perryn Saturday Night Live-ohjelman videolla on yli 30 miljoonaa näyttökertaa.

Hittitanssit elävät vain vähän aikaa

Tanssin ammattilainen latinalaistanssivalmentaja ja kilpatanssija Disa Kortelainen kuitenkin suhtautuu hittitanssien suosioon kriittisesti.

– Nämä muotitanssit elävät hyvin vähän aikaa, ikävä kyllä. Ne on semmoisia puolen, vuoden ihmeitä, koska niissä ei ole yleensä paljon erilaisia liikkeitä. Periaatteessa tämänkin tanssin liikkeet on keksitty jo aiemmin. Nyt ne tekee vain joku nuori uudelleen, pohtii Kortelainen.

Sosiaalinen media ruokkii uusia tanssin virtauksia nopealla sykkeellä. Flossin tulosta suomalaisten nuorten tietoisuuteen on kulunut vain hetki, kun toisaalla nuoret kännykkä kädessä jo etsivät uusia hittejä. Perheen pienimmille Floss sen sijaan on vielä suurta huvia.