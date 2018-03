Kansanedustaja Kärnä: Puigdemont ei ole enää Suomessa

Espanja on tehnyt kansainvälisen luovutuspyynnön Puigdemontista.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vahvistaa Ylelle, että Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont on lähtenyt Suomesta eilen illalla Belgiaan. Kärnä kertoo asiasta myös tiedotteessa.

Kärnä kertoo keskustelleensa Puigdemontin kanssa mahdollisesta pidätysmääräyksestä perjantaina järjestetyllä lounaalla. Lounaan jälkeen he totesivat, että mikäli pidätysmääräys annettaisiin, on Puigdemontinlla vaihtoehtona joko ilmoittautua Suomen viranomaisille tai poistua Suomesta Belgiaan, jossa luovutusprosessi on jo käynnissä.

– Presidentti [Puigdemont] valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon ja mielestäni järkevästi. Luovutusprosessi Suomessa olisi kestänyt pitkään ja se olisi estänyt häntä jatkamasta demokratian, ihmisoikeuksien ja väkivallattomuuden sanoman levittämistään maailmalla. Presidentti myös vahvisti minulle tänään, että Belgiassa hän tulee toimimaan täydellisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa, Kärnä kertoo.

Espanja on tehnyt kansainvälisen luovutuspyynnön Puigdemontista. Luovutuspyyntö tuli Suomeen yöllä. KRP olisi aloittanut Puigdemontista normaalin luovuttamisprosessin, jos poliisi olisi tavoittanut hänet ennen maasta poistumista.

Poliisilla ei ollut tiedossa Puigdemontin olinpaikkaa. Puigdemont saapui vierailulle Suomeen torstaina. Vierailun oli määrä kestää lauantaihin saakka.