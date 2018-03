”Kyse on meidän tulevaisuudestamme” – Näistä syistä mielenosoittajat saapuivat Washingtoniin

14-vuotiaat Michelle Mickelwitt ja Cassie Davis saapuivat Washingtoniin Cassien tädin kanssa. He viettivät samalla Cassien syntymäpäivää.

Washington

March for Our Lives –tapahtuma on ollut tähän asti suurin aseidenvastainen tapahtuma Yhdysvaltain pääkaupungissa. Ihmisjoukot etenivät auringonpaisteessa rauhallisesti kohti Capitol-kukkalaa, missä mielenosoittajat vaativat kongressiedustajilta tiukennuksia aselakeihin.

Mielenosoitukseen osallistui paljon perheitä ja teini-ikäisiä, jotka järjestäytyivät Floridan helmikuun kouluammuskelun jälkeen.

”Kolme uhkausta Floridan jälkeen”

Bel Airista Marylandista saapunut 16-vuotias Heather Lawless kertoi pelkäävänsä mennä kouluun. Hän käy lukiota ja pelkästään Floridan helmikuun joukkoammuskelun jälkeen heidän koulussaan on ollut kolme uhkausta ammuskelusta.

Ne ovat olleet ilkivaltaa, mutta aiheuttaneet pelkoa ja hajaannusta.

Äitinsä Brynnin kanssa mielenosoitukseen saapunut Heather Lawless kertoo, että hänen koulussaan on ollut pelkästään Floridan helmikuun tapauksen jälkeen kolme uhkausta ammuskelusta. Ne ovat olleet ilkivaltaa. Mika Hentunen / Yle

– Aseita on liikaa. Niiden myyntiä pitäisi rajoittaa. Lakeja on tiukennettava, ettei oppilaiden tarvitsisi olla huolissaan, Lawless sanoo.

Hän tyrmää presidentti Donald Trumpin esityksen opettajien aseistamista.

– Metallinpaljastamia kouluihin voisi ehkä tuoda, mutta ei mitään enempää, Heatherin kanssa mielenosoitukseen saapunut äiti Brynn Lawless miettii.

”En sotinut tätä varten”

Katie Sponsler on 14 vuotta sota-alueita muun muassa Afganistanissa ja Turkissa kiertänyt veteraani. Hän osoitti mieltään miehensä ja selkärepussa seuranneen reilun vuoden ikäisen lapsensa kanssa.

Pariskunnan toinen lapsi on 19-vuotias. Hän pystyisi ostamaan melko helposti rynnäkkökivääriä muistuttavan puoliautomaattiaseen kotikonnuillaan Virginiassa.

Veteraani Katie Sponsler tuli mielenosoitukseen miehensä ja pienen poikansa kanssa. Mika Hentunen / Yle

– Aseidenmyynnin alaikärajaa on nostettava ja ostajien taustat on tarkistettava paremmin. Ylipäätään siviileille myytävien aseiden tulivoimaa on vähennettävä.

– Vietin 14 vuotta konfliktialueilla siksi, ettei lapseni tarvitsisi pelätä koulussa, Sponsler sanoi.

”Australian-malli tänne”

Washingtonilainen Bob Hinkley vaatii aseenkanto-oikeuden takaavan perustuslain toisen lisäyksen muuttamista. Hänen mielestään kansallinen kivääriyhdistys NRA vetoaa siihen väärin perustein.

Hinkley pitää perustuslain toista lisäystä ylipäätään aikansa eläneenä pykälänä.

Bob Hinkley pitää aseenkantoluvan varmistavaa perustuslain toista lisäystä aikansa eläneenä pykälänä. Mika Hentunen / Yle

– Se on historian jäänne. 78 prosenttia yhdysvaltalaisista ei omista asetta. Eli ei ole totta, että ne olisivat erottamaton osa kulttuuriamme, hän muistuttaa.

Hinkleyn kanssa kadulle saapunut australialainen Bruce Marshall on sitä mieltä, että Yhdysvalloissa pitäisi tehdä sama kuin hänen kotimaassaan.

Vuonna 1996 Port Arthurissa Tasmanian saarella tapahtuneessa joukkoampumisessa sai surmansa 35 ihmistä, minkä jälkeen lakeja tiukennettiin, aseita kerättiin pois ja niitä tuhottiin.

Sen jälkeen Australiassa ei vastaavia tragedioita ole ollut.

– Australian-malli olisi saatava tänne. Se oli yksinkertainen toteuttaa ja se toimii, Marshall sanoo.

Aseidenvastustaja osoitti mieltään Trump International -hotellin edessä Washingtonissa. Mika Hentunen / Yle

”Kyse nuorten tulevaisuudesta”

Michelle Mickelwitt ja Cassie Davis ovat 14-vuotiaita koululaisia Falls Churchista Virginiasta. Heidät mielenosoitukseen toi Cassien täti Nikki Breece, joka on kotoisin Ohiosta.

Lauantai on Cassien syntymäpäivä. Hän vakuutteli, ettei parempaa tapaa viettää sitä voisi olla.

– Nyt ei ole pelkästään oikea hetki, vaan korkea aika muuttaa lakeja. On kyse meidän tulevaisuudestamme, Cassie sanoo.

”Tällaista ei ole missään muualla”

Chicagolaiset Tom ja Debby Bramer jäivät työmatkan jälkeen viikonlopuksi Washingtoniin, jotta voivat osallistua mielenosoitukseen.

Tom työskentelee atk-ohjelmoijana. Kansalaisjärjestössä työskentelevä Debby kertoo osallistuneensa Chicagossa vastaavaan, pienempään tilaisuuteen jo 50 vuotta sitten.

Tom ja Debby Bramer pitävät aseita epidemiana, joka on saatava loppumaan. Mika Hentunen / Yle

– Mitään ei ole tapahtunut sen jälkeen, hän sanoo.

– Aseet täällä ovat epidemia, jollaista ei ole missään muualla maailmassa. Se on kerta kaikkiaan lopetettava, Tom Bramer pohtii.