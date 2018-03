Unkarissa hyökkäys kansalaisjärjestöjä vastaan kiihtyy – kohuun liittyy myös suomalaisena esiintynyt nainen, jota syytetään vakoojaksi

Sijoittaja George Soros on näkyvä hahmo Budapestin katukuvassa. Hallitseva Fidesz-puolue syyttää Sorosia hyökkäyksestä Unkaria vastaan.

Budapest

Vuodettuja salanauhoituksia, kutsuja hämäriin tapaamisiin ja lakialoite, jolla halutaan rajoittaa maahanmuuttajia auttavien kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Unkarissa kansalaisjärjestöjen tilanne on muuttunut aiempaa tukalammaksi ensi kuun parlamenttivaalien lähestyessä.

Viime viikolla hallitukselle myötämielinen lehti Magyar Idők (siirryt toiseen palveluun) väitti maahanmuuttajia auttavan Migration Aid -järjestön syyllistyneen laittomuuksiin. Lehti julkaisi nauhan, joka sen mukaan todisti Migration Aidin johtajan András Siewertin olleen kiinnostunut laatimaan luvattoman henkilörekisterin maahanmuuttajista.

Turvapaikanhakijat odottavat junaa Keletin rautatieasemalla Budapestissa 3. syyskuuta 2015. Szolt Szigetvary / EPA

Mistä on kyse? Unkarin hallitus haluaa säätää Stop Soros -nimellä kulkevan lakipaketin, jossa maahanmuuttajia auttavien järjestöjen toimintaa halutaan rajoittaa uusilla säädöksillä ja verolla.

Kansalaisjärjestö Unkarin Helsinki-komitean mukaan tavoitteena on halvaannuttaa järjestöjen toiminta.

Suunniteltu laki on osa laajempaa kampanjaa, jossa Unkarin nationalistinen konservatiivihallitus esittää maahanmuuton ja suursijoittaja George Sorosin rahoituksen kansalaisjärjestöille uhkana Unkarin turvallisuudelle.

Migration Aid on unkarilainen kansalaisjärjestö, joka nousi tunnetuksi autettuaan maahantulijoita Keletin rauhatieasemalla vuonna 2015.

Nauhalla Siewert keskusteli englantia korostuksella puhuneen ulkomaalaisen liikemiehen kanssa. Siewertilta kysyttiin tapaamisessa erityisesti yhteyksistä ulkomaalaisiin diplomaatteihin ja muihin Unkarissa toimiviin kansalaisjärjestöihin.

Migration Aid kiistää lehden väitteet laittomuuksista ja sanoo, että tapaaminen oli ulkomaisten vakoojien järjestämä ansa. Siewertin mukaan liikemies saattoi olla Israelista tai Venäjältä.

Tapaamisessa oli mukana myös nainen, joka Siewertin mukaan sanoi olevansa kotoisin Suomesta.

Siwewert kertoo Ylelle, että nainen korjasi hänen lausuntaansa, kun Siewert kertoili naiselle suomeksi osaamiaan sanoja. Todisteita naisen suomalaisuudesta ei ole.

Myös muut kansalaisjärjestöt ovat kertoneet kutsuista samalta Smart Innotech -nimellä esiintyneeltä yritykseltä. Arvostettu Unkarin Helsinki-komitea kertoo saaneensa outoja kutsuja myös muilta hämäriltä yrityksiltä. Järjestö tarjoaa lakiapua maahanmuuttajille Unkarissa.

Unkarin Helsinki-komitean johtaja Márta Pardavi sanoo, että yritykset tarjosivat heille avustusta ja kutsuja seminaareihin. Kutsut olivat kuitenkin niin epämääräisiä, ettei järjestö tarttunut niihin.

Pardavin mukaan tuoreet "paljastukset" hallitusmielisissä joukkoviestimissä osoittavat kuitenkin, ettei kyseessä ollut mikään tavallinen nettihuijaus vaan pyrkimys mustamaalata kansalaisjärjestöjä ja kerätä niistä arkaluontoista materiaalia.

– Näyttää siltä, että tavoitteena on ollut laittaa epäilyksen alle kansalaisjärjestöt, jotka ovat jo muutenkin olleet Unkarin hallituksen hyökkäyksen kohteena, Pardavi sanoo Ylelle.

Pardavi sanoo, ettei hänellä kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka on hämärien kutsujen taustalla. Hän kertoo kutsuja tulleen jo kuukausia sitten, mikä viittaa järjestelmälliseen toimintaan niin kutsutun kompromaatin eli arkaluontoisen aineiston keräämiseksi.

Järjestöt pitävät tapahtunutta osana laajempaa hyökkäystä Unkarin kansalaisjärjestöjä vastaan. Jo viime kesänä EU vei jäsenmaansa Unkarin oikeuteen sen jälkeen, kun se alkoi edellyttää ulkomaalaista rahoitusta saavien järjestöjen rekisteröitymistä "ulkomailta tuetuiksi organisaatioiksi".

Unkarissa hallitus esitteli tämän vuoden tammikuussa uuden lakipaketin, jolla rajoitettaisiin erityisesti maahanmuuttajia auttavien kansalaisjärjestöjen toimintaa entisestään. Hallitus pitää maahanmuuttoa turvallisuusuhkana Unkarille.

Laki verottaisi rahoitusta entistä kovemmin ja edellyttäisi järjestöiltä uudenlaista lupaa toimia. Hallituksen edustajat kutsuvat lakipakettia nimellä Stop Soros viitaten Unkarista kotoisin olevaan yhdysvaltalaiseen suursijoittajaan. George Soros rahoittaa useita kansalaisjärjestöjä Unkarissa, myös Migration Aidia ja Unkarin Helsinki-komiteaa.

Soros on tunnettu liberaalin demokratian puolestapuhuja. Unkarin hallitusta johtaa nationalistinen pääministeri Viktor Orbán, joka on hyökännyt suoraan Euroopan unionin arvoja vastaan. Hän on jo vuosia maalannut maahanmuuton Unkarin turvallisuusuhkaksi.

Unkarin pääministeri Viktor Orban piti vuosittaisen puheensa kansakunnalle helmikuussa. EPA

Pari viikkoa ennen vaaleja Budapestin katujen varsilla on paitsi eri ehdokkaiden vaalimainoksia myös sinisiä Unkarin hallituksen maksamia kylttejä. Verorahoilla maksettujen kylttien perusviesti on se, että Bryssel, YK tai Soros haluavat vahingoittaa Unkarin itsemääräämisoikeutta ja pakkoasuttaa maan ulkomaalaisilla.

Pääministeri Orbán sanoi maaliskuun 15. päivänä pitämässään kansallispäivän puheessa, miten ulkoiset voimat yrittävät saada Unkarin valtaansa:

– Emme taistele pieniä ja väsyneitä oppositiopuolueita vastaan, vaan vastassa on suuri kansainvälisten verkostojen imperiumi.

Pääministerin mukaan Unkaria vastassa ovat ulkomaalaiset oligarkit, levottomuuksia aiheuttavat mielenosoittajat ja kansalaisjärjestöjen verkosto, joka saa rahoituksensa ulkomaisilta sijoittajilta.

– Kaikki yhdistyy George Sorosin nimeen. Hän on niiden ruumiillistuma, Orbán sanoi.

Unkarilainen politiikan tutkija Edit Zgut Political Capital -tutkimuslaitoksesta sanoo Unkarin hallituksen viestivän kansalle, että EU ja Soros työskentelevät yhdessä Unkarin valtiollisen itsevallan viemiseksi. Zgutin mukaan viesti ulkoisesta vihollisesta on toiminut hyvin Unkarin hallituksen hyväksi.

– Sen avulla kaikki kritiikki on helppo leimata ulkomaisen vihollisen hyökkäykseksi ja Unkarin kansan tahdon vähättelemiseksi, Zgut sanoo Budapestissa Ylelle.

Unkarissa oppositio on heikko, ja mielipidemittausten mukaan Orbánin Fidesz jatkaa huhtikuun 8. päivän vaalien jälkeen suurimpana puolueena.

Unkarin Helsinki-komitean Márta Pardavi sanoo olevansa huolissaan kansalaisjärjestöjen kohtalosta, sillä Unkarin hallitus sanoi (siirryt toiseen palveluun)viime viikolla tehtyjen paljastusten jälkeen ajavansa Stop Soros -lain läpiviemistä heti vaalien jälkeen. Pardavin mukaan laki halvaannuttaisi järjestöjen toiminnan, sillä sen myötä toimintaluvan myöntämistä voitaisiin pitkittää.

– Se estäisi maahanmuuttajalapsien auttamisen ja jopa maahanmuuttajien tilanteesta puhumisen julkisesti.

Nyt suunnitelty lakipaketti koskisi vain maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä järjestöjä. Pardavin mukaan riski on, että lain jälkeen myös muiden, eri asioita ajavien kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoitettaisiin.