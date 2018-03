Slovakialaisten Jánin ja Martinan piti mennä toukokuussa naimisiin – sen sijaan heidät ammuttiin, ja nyt mielenosoittajat vaativat politiikkaa ilman korruptiota

Bratislava

Näky on harvinainen Euroopassa.

Slovakialaisen Aktuality.sk-verkkouutislehden alaovella Bratislavan toimistokorttelissa partioivat aseistetut poliisit. Yläkerrassa toimituksen ovella istuu kaksi yksityisen vartiointiyhtiön vartijaa.

Syy raskaaseen vartiointiin on lehden toimittajan Ján Kuciakin ja hänen tyttöystävänsä Martina Kušnírován murhat viime kuussa.

Kuciakia ammuttiin rintaan kahdesti. Kušnírováa ammuttiin kerran päähän kulmasta, joka viittaa siihen, että hänestä pidettiin ammuttaessa kiinni.

Heidät löydettiin Veľká Mačan kylästä, josta he olivat juuri ostaneet uuden talon. Pariskunta oli kihloissa. Heidän piti mennä naimisiin toukokuussa.

– Ján oli todella kiltti ja todella rauhallinen. Hän hymyili jatkuvasti. Kysymme nyt, miksi juuri hänet valittiin kohteeksi, Kuciakin kollega, Aktuality.sk-lehden toimituksessa työskentelevä Peter Porubský sanoo Ylen haastattelussa.

Murha pysäytti Slovakian. Järkytys käynnisti Slovakiassa suurimman mielenosoitusaallon sitten kommunismin kaatumisen 30 vuotta sitten. Pääministeri ja sisäministeri ovat joutuneet eroamaan murhan seurauksena.

Kriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi. Murhatun pariskunnan sukupolvi vaatii, että Slovakian politiikan on muututtava nyt pysyvästi.

Slovakialaiset toivat vielä kuukausi murhien jälkeen kynttilöitä muistopaikalle. Uwe Tautenhahn

Vielä kuukausi murhan jälkeen Ján Kuciakin työpiste näyttää siltä kuin hän olisi vain lähtenyt käymään lounaalla. Tietokoneen edessä on kaksi likaista kahvikuppia ja osittain luettu kirja, joka kertoo Italian mafiajärjestöstä 'Ndranghetasta.

Kuciak tutki Slovakian johtavien poliitikkojen yhteyksiä rikollisjärjestöihin. Poliisin arvion mukaan tämä on todennäköinen motiivi murhille.

Kuciak oli tutkiva datatoimittaja, joka selvitti avoimista lähteistä poliitikkojen ja liikemiesten välisiä yhteyksiä. Aktuality.sk julkaisi Kuciakin murhan jälkeen tämän kesken jääneen jutun.

Kuciakin viimeiseksi työksi jäänyt selvitys osoitti, että mafiakontakteista epäillyllä italialaisella liikemiehellä oli yhteyksiä henkilöihin, jotka myöhemmin palkattiin töihin pääministeri Robert Ficon kansliaan. Fico on joutunut eroamaan kohun seurauksena.

Aktuality.sk:n neuvotteluhuoneen seinälle on piirretty kuva yhteyksistä liikemiesten ja poliitikkojen välillä. Mukana tutkinnassa on nyt toimittajia myös muista EU-maista. Koko kaavion keskellä on Ficon kasvot, vaikka mitään syytteitä ei ole nostettu.

Aktuality:sk:n Porubský ei osaa vastata suoraan, seisovatko vartijat ovella suojelemassa toimittajia rikollisjärjestöiltä – vai Slovakian omilta politiikoilta.

– Hyvä kysymys. Murhan motiivi on vielä epäselvä.

Aktuality.sk-verkkolehdessä työskentelevä Peter Porubsky sanoo tapetun Ján Kuciakin olleen pidetty kollega. Uwe Tautenhahn

Syvä epäluottamus hallitukseen on syy sille, miksi kymmenettuhannet ihmiset ovat murhan jälkeen viikko toisensa jälkeen marssineet kaduilla vaatimassa hallituksen eroa. Moni ei luota, että hallitus pystyisi takaamaan puolueetonta tutkintaa.

Kaduilla marssii erityisesti murhatun Kuciakin sukupolvi. Slovakialaiset, jotka ovat syntyneet kommunismin kaatumisen 1989 jälkeen ja kasvaneet aikuisiksi aikana, kun Slovakia on ollut osa Euroopan unionia.

Mielenosoituksia ovat olleet organisoimassa myös lukioikäiset.

Kuciak syntyi vuonna 1990. Kollega Porubskýn mukaan Kuciakin tavasta tehdä töitä näkyi se, että hän oli osa kommunismin kaatumisen jälkeistä sukupolvea.

– Hän halusi muuttaa Slovakiaa, eikä vain muuttaa ulkomaille helppojen töiden perässä. Hän halusi tehdä Slovakiasta paremman paikan, vaikka tiesi, että se vie aikaa.

Huolimatta kaoottisesta 1990-luvusta ajatus vapaudesta on Porubskýn mukaan tiivis osa nuorten slovakialaisten kokemusta yhteiskunnasta.

– Heidän ajattelutapansa on erilainen kuin meidän, jotka syntyivät ennen kommunismin kaatumista. He ovat vapaampia ja sen vuoksi tämä sukupolvi on ollut nyt aktiivinen.

Ristiriita nuoren sukupolven ja Slovakian poliittisen kulttuurin välillä näyttäytyi harvinaisen räikeänä Kuciakin murhan jälkeen, kun silloinen pääministeri Robert Fico tarjosi löytöpalkkiota Kuciakin murhaajan löytämiseksi.

Tiedotustilaisuudessa Fico oli pinonnut eteensä pöydälle miljoonan euron löytöpalkkion seteleinä. Monelle tämä näytti mafiapomon tavalta järjestää asiat rahalla lain kunnioittamisen sijaan. Slovakia on yksi euroon kuuluvista unionin jäsenmaista, ja sitä on pidetty yhtenä entisen itäblokin lupaavista nousijoista.

Ficon kaudella Slovakia on kuitenkin asemoitunut entistä vahvemmin osaksi Unkarin ja Puolan liittoumaa, jossa unionin arvot ovat joutuneet kyseenalaistetuiksi.

Moni slovakialainen järkyttyi, kun silloinen pääministeri Robert Fico esitteli tapetun toimittajan murhasta luvattua palkkiota käteisenä. Tapa muistutti mafian tapaa hoitaa asiat rahalla lain sijaan. Vladimir Simicek / AFP

Slovakian presidentti Andrej Kiska nimitti torstaina uuden hallituksen. Ficon lisäksi myös epäsuosittu sisäministeri joutui eroamaan. Uudeksi pääministeriksi nousi Ficon Smer-puoluetta edustava Peter Pellegrini. Puolue on muodollisesti sosiaalidemokraattinen, mutta käytännössä nationalistinen ja populistinen.

Osalle mielenosoittajista uusi hallitus oli riittävä muutos välirauhan julistamiseksi. Joitakin perjantaiksi suunniteltuja protesteja peruttiin.

Milan Knazko on Slovakian tunnetuimpia näyttelijöitä ja pitkän linjan demokratia-aktivisti. Uwe Tautenhahn

Toisille ei. Yksi Slovakian tunnetuimmista näyttelijöistä ja pitkän linjan demokratia-aktivisti Milan Kňažko oli pettynyt päätökseen perua osa mielenosoituksista. Hän oli yksi eturivin vapaustaistelijoista 30 vuotta sitten kommunismin kaatuessa, ja nyt hän on palannut kaduille.

Hänen mukaansa mikään ei ole oikeasti muuttunut, koska vain avainministerit vaihdettiin. Valtapuolueen lonkerot jäivät entisille paikoilleen, sillä pääministeripuolue on yhä sama kuin murhien aikaan.

–Mustekala on yhä sama, vaikka se on nyt eri värinen, Kňažko sanoo.

Alžbeta Hortová sanoo monen toivovan, että murhasta alkoi Slovakian poliittisen kulttuurin uudistaminen. Hän osallistui Bratislavan opiskelijamielenosoitukseen perjantaina. Suvi Turtiainen / Yle

Arviolta 25 000 slovakialaista jatkoi perjantaina pääkaupungissa Bratislavassa mielenosoituksia uuden hallituksen nimittämisestä huolimatta. Yksi korkeakouluopiskelijoiden marssiin osallistuneista oli 31-vuotias Alžbeta Hortová.

Hän kertoo tulleensa mielenosoitukseen, koska hänellä on viesti uudelle hallitukselle.

–Haluan, että he tietävät, että poliitikkoja seurataan nyt eri tavalla kuin ennen. Emme anna enää saman tapahtua uudestaan.

Hortovan mukaan ei riitä, että poliittinen kulttuuri puhdistuu – myös tavallisen kansan pitää muuttaa ajatteluaan. Hänen mukaansa moni ei pidä arkipäivän korruptiota yhtä pahana kuin ylätason korruptiota.

Hän on kuitenkin toiveikas keskellä tuhatpäistä mielenosoittajien joukkoa.

–Uskon, että Slovakialla on mahdollisuus nyt todelliseen muutokseen.