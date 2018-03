Facebook julkaisi koko sivun anteeksipyyntöjä Britannian ja Yhdysvaltain lehdissä: "Olen pahoillani, että emme tehneet enemmän"

Facebook julkaisi sunnuntaina Britannian ja Yhdysvaltain tärkeimmissä lehdissä näyttäviä ilmoituksia, joissa pyydettiin anteeksi käyttäjien "luottamuksen rikkomista".

– Meillä on velvollisuus suojata tietojanne. Jos emme pysty siihen, emme ansaitse niitä, toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin allekirjoittamissa mainoksissa luki.

Britanniassa yhtiö oli ostanut koko sivun ilmoituksen muun muassa Mail on Sundaysta, The Sunday Timesista ja The Observeristä. Yhdysvalloissa sama anteeksipyyntö julkaistiin The New York Timesissa, The Washington Postissa ja The Wall Street Journalissa.

Ilmoituksessa selitettiin, että yliopistotutkijan rakentama sovellus "vuoti miljoonien ihmisten Facebook-tiedot vuonna 2014".

– Olen pahoillani, että emme tehneet silloin enemmän, mainoksessa sanottiin.

Zuckerberg pyysi tietojen vuotamista Facebookin puolesta anteeksi jo viime viikolla yhdysvaltalaiskanavien tv-haastatteluissa.

Tietovuodossa keskeisen Facebook-sovelluksen tehnyt tutkija Aleksandr Kogan on puolestaan sanonut, että hänestä yritetään tehdä syntipukki.

Lähteet: Reuters, AFP