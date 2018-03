Herätys: Tyynenmeren jätepyörre luultua suurempi, Venäjällä tuhoisa ostoskeskuspalo, viikko alkaa aurinkoisena ja kylmänä

The Ocean Cleanup

Tyynenmeren jätepyörre jopa 16 kertaa isompi kuin on luultu

Tyynenmeren jätepyörrettä voi sanoa maapallon suurimmaksi kaatopaikaksi. Roskapyörre on 4–16 kertaa isompi kuin aiemmin on arvioitu. Hawaijin ja Kalifornian välisellä merialueella velloo tutkimuksen mukaan ainakin 79 000 tonnia muoviroskaa.

Paino vastaa viittä sataa jumbojettiä.

Digilelut eivät vieneetkään soittamisen iloa

Verkkokauppa on vienyt puolet Suomen soitinliikkeistä 2000-luvulla. Nyt F-musiikki menee vastavirtaan ja uskoo taas kivijalkamyymälöihin. Pelko musiikkiharrastuksen hiipumisesta on siis liioittelua – harrastajien määrä musiikkiopistoissa on kasvussa.

F-Musiikin toimitusjohtaja Janne Kainulainen. Kristiina Lehto / Yle

Ostoskeskuksen tulipalossa Siperiassa kymmeniä kuolonuhreja

Ainakin 37:n ihmisen pelätään kuolleen ostoskeskuksen palossa Venäjällä Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa. Palo alkoi talon ylimmästä, neljännestä kerroksesta.

Parikymmentä ihmistä pelastettiin liekeistä ja noin sata evakuoitiin. Uutistoimisto TASSin mukaan kateissa on 40 lasta.

EPA

Pornotähti Stormy Daniels: Minua vaadittiin vaikenemaan suhteesta Donald Trumpiin väkivallalla uhaten

Pornonäyttelijä Stormy Daniels kuvattuna saapuessaan esiintymään Solid Gold Fort Lauderdalen strippiklubille 9. maaliskuuta. Joe Raedle / AFP

Aikuisviihdetähti Stormy Daniels on kertonut CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa harrastaneensa kerran suojaamatonta seksiä Donald Trumpin kanssa kymmenen vuotta ennen tämän presidentinvaalikampanjaa.

Danielsin mukaan häntä uhkailtiin väkivallalla vuonna 2011, kun hän oli aikeissa paljastaa salasuhteensa Donald Trumpiin.

Viikko alkaa aurinkoisena ja kylmänä

Pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa. Sää on laajalti aurinkoista, mutta paikoin lumikuuroja liikkuu aluksi pohjoisessa ja tiistaina myös etelässä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Öisin pakkanen on edelleen paikoin kireää, päivisin lämpötila nousee paikoin vähän plussalle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.