Sosiaaliturvan uudistaminen jakaa hallitusta – keskusta pitää kiinni perustulokokeilusta

Juha Sipilän (kesk.) hallitus joutuu setvimään ensi kuussa linjaansa siitä, miten se etenisi Suomen sosiaaliturvan uudistamisessa.

Hallituspuolue kokoomus väläytti lauantaina kulkemista brittimallin mukaisen sosiaaliturvan suuntaan. Britanniassa on nivottu yhteen asumistuen ja työttömyyskorvauksen kaltaiset etuudet niin sanotuksi yleistueksi, jota kokoomus haluaisi kokeilla Suomessa keskustan ajaman perustulokokeilun tilalla.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että puolue haluaisi edetä sosiaaliturvan uudistamisessa perustulokokeilun kokemusten pohjalta.

Siniset kertoivat lauantaina kokoomuksen tapaan haluavansa yhdistellä tukia ja nimittivät kokoomuksen tavoitteista kertonutta valtiovarainministeri Petteri Orpoa perässähiihtäjäksi.

–Yhteisymmärrys on siitä, että perusturvaa pitää uudistaa suomalaisille nykyistä paremmaksi, mutta varmaan yksityiskohdissa on vähän eri näkemyksiä miten se tarkkaan ottaen pitäisi tehdä, Kaikkonen sanoi Ylelle sunnuntaina.

Kaikkonen myöntää: Perustulokokeilu jäi kapeaksi

Maailmalla huomiota herättäneeseen perustulokokeiluun osallistuu parhaillaan 2000 suomalaista, joille maksetaan kahden vuoden ajan 560 euron perustuloa kuukaudessa. Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan rahaa toimeentuloa varten ilman ehtoja.

Perustulon erottaa olennaisimmin kokoomuksen esiin nostamasta yleistuesta se, että brittimallissa etuudet ovat vastikkeellisia, eli tuen saamiseksi edellytetään esimerkiksi aktiivisuutta työnhaussa.

Keskustan hallitusohjelmaan ajaman perustulokokeilun on arvostelu jääneen torsoksi. Antti Kaikkonen pitäisi vielä auki vaihtoehtoa, että vuodenvaihteessa päättyvää kokeilua jatkettaisiin.

–Perustulokokeilu on tärkeä, mutta se on aika kapea. Ei sillä saada vielä riittävää tietoa, onko malli toimiva, se koskee vain 2000 suomalaista työtöntä tällä hetkellä. Tarvitaan jatkoaskelia, se on selvä.

Uuden kokeilun aloittaminen ennen vaaleja tekisi tiukkaa

Antti Kaikkonen ei kuitenkaan sulje keskustelua muistakaan kokeiluista pois, mutta aikataulu uuden kokeilun käynnistämiselle tällä vaalikaudella on tiukka, sillä eduskuntavaalehin on vuosi.

Kokoomusjohtaja Orpo patisti lauantaina, että uusi kokeilu pitäisi saada pian liikkeelle, jotta seuraavan hallituksen olisi mahdollista tehdä päätöksiä.

Kaikkosen mukaan hallitus pui sosiaaliturvan uudistamista huhtikuun kehysriihessään, jossa se käy muutenkin läpi loppuvaalikauden asioita.

–Kysymys on todella isosta uudistuksesta jos siihen päästään, ja toivottavasti päästään, Kaikkonen sanoo.

Vihreiden Aalto: Perustulon leikkaaminen olisi vaikeampaa

Oppositiopuolue vihreiden mielestä perustulokokeilua pitäisi laajentaa sen hautaamisen sijaan. Vihreät haluaisivat kokeilun, jossa olisi mukana vähintään 10 000 ihmistä, ja se kohdistuisi eri puolella Suomea asuviin, eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin.

–Vasta kunnon kokeilun kautta voidaan tietää miten perustulo vaikuttaa, sanoo vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

–Ehkä kokoomuksenkin olisi hyvä mennä perustuloajatuksella eteenpäin. Jos pöydälle tuodaan kymmenen erilaista mallia, jotka tavoittelevat samaa filosofista tasoa, ei päästä oikein minkään kanssa eteenpäin.

Aallon mukaan brittityyppisen Universal creditin keskeisin ero verrattuna perustuloon on se, että "perustulon ideana on yksi yleinen etutaso, jonka leikkaaminen on vaikeaa, mutta korottaminen on helpompaa".