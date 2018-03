Kapinalliset kirjailijat ylistävät naisten epätäydellisyyttä: “Tuhkimo-tarinat eivät ole viattomia vaan edistävät alistamisen kulttuuria”

Elena Favilli ja Fransesco Cavallo ovat Yhdysvaltojen himoitumman teknologiakeskittymän, Piilakson kasvatteja. He istuivat kolme ja puoli vuotta Piilaakson kokoustiloissa ja ihmettelivät, miten superitsevarmasti miehet esittelivät investoijille bisnesideoitaan. Ja saivat niihin rahaa.

– Pojille kerrotaan, että he voivat tehdä mitä tahansa kun he kasvavat. He ajattelevat, että oli heillä mikä tahansa ajatus, se on maailman paras, Elena hymyilee.

Epätäydelliset naiset

Lastenmediassa työskentelevien Elenan ja Fransescan unelma oli kirjoittaa tytöille kirja, jossa tavalliset naiset tekevät epätavallisia asioita ja onnistuvat. Samaan aikaan Yhdysvalloissa käytiin presidentinvaalikamppailua.

– Hillary Clinton puhui ensimmäistä kertaa julkisesti naisten oikeuksista niin, että ne eivät olleet toissijaisia juttuja vaan poliittisen keskustelun keskiössä, Fransesca muistelee. Clinton innoitti myös kirjaunelman kehittelyä.

Riikka Uosukainen / Yle

Mutta perinteiset rahoituskanavat eivät auenneet lastenkirjallisuuden uudistajille.

– Se ei ollut tasa-arvoinen pelikenttä, Elena sanoo.

Piilaakso poikien pelikenttänä

Naiset näkivät Piilaakson sisältä kuinka paljon vaikeampaa naisten oli päästä esiin jopa siinä, edelläkävijöiden ja nuorten ympäristössä.

– Huomasimme, että joka vuosi vain seitsemän prosenttia riskirahoituksesta menee naisten johtamiin yrityksiin. Emme voineet uskoa sitä, mutta numerot eivät valehtele, Elena sanoo.

Hän ja Fransesca päättivät tehdä asiat toisin. He valmistelivat kuukausia projektiaan ja onnistuivat kokoamaan Kickstarter-joukkorahoituspalvelussa kirjansa julkaisemiseen yli puolimiljoonaa euroa.

Onko Thatcher sankari?

Iltasatuja kapinallisille tytöille -teos on nyt käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle, sitä on myyty yli miljoona kappaletta ja jatko-osa julkaistu Yhdysvalloissa helmikuussa.

Suomessakin julkaistussa kirjassa on sata tarinaa eri alojen naisista, tiedenaisista tenniksenpelaajiin. Valitut ovat herättäneet myös närää, koska joukossa on myös ristiriitaisia hahmoja, kuten Burman johtaja Aung San Suu Kyi ja Ison-Britannian entinen pääministeri Margaret Thatcher.

Ison-Britannian entinen pääministeri Margaret Thatcher kuvattuna vuonna 2009. Andy Rain / EPA

Elena ja Fransesca sanovat, etteivät he etsineet täydellisiä naisia tai pyhimyksiä.

– Jos me syötämme naisille sitä ajatusta, että heidän pitää koko ajan miellyttää, meillä ei ole naispääministereitä, naispresidenttejä, tai naisyritysjohtajia. Vastuussa oleva johtaja ei voi miellyttää koko ajan, Fransesca sanoo.

Tuhkimo edistää alistamista

Elena ja Fransesca haluavat rikkoa iltasaduillaan tytöille iskostettuja passiivisia roolimalleja. Tuhkimo, joka ahtaa epämukavaa kenkää jalkaansa on Fransescan mielestä ikoninen, mutta menneen ajan roolimalli tytöille.

– Me todella haluamme vapauttaa lapset tälläisestä agendasta ja haluamme, että vanhemmat tiedostavat, että tälläiset tarinat eivät ole viattomia vaan ne edistävät alistamisen kulttuuria, joka johtaa sukupuolten epätasa-arvoon, kun lapsista tulee aikuisia, Fransesca sanoo.

Tyttö tai poika tai ei kumpikaan

Myös keskustelu sukupuolineutraaliudesta on Elenan ja Fransescan mielestä tärkeä, koska he haluavat kannustaa ihmisiä olemaan sellaisia kuin he ovat. Italialaisessa yhteisössä kasvaneina he näkivät miten yhteisö kannusti tiukkaan eroon sukupuolirooleissa.

– Valinta pitää jättää yksilöille itselleen, on se sitten kumpi tahansa sukupuoli tai ei lainkaan sukupuolta, Fransesca sanoo.

Kirjan tekijät uskovat, että kustannus- ja media-ala muuttuu ja syntyy uutta vuorovaikutusta kirjailijoiden, taiteilijoiden ja lukijoiden välillä. He tilasivat Iltasatuja kapinallisille tytöille -kirjan kuvituksen kymmeniltä naistaiteilijoilta eri puolilta maailmaa ja myös osa joukkorahoitukseen osallistuneista on halunnut olla mukana ideoimassa jatko-osaa.

Suomalaisille tytöille ja naisille Elena ja Fransesca lähettävät terveisinään kirjan alkulauseet:

Unelmoi rohkeammin

Kurkota korkeammalle

Taistele kiihkeämmin

Ja epäilyn hetkellä muista:

sinä olet oikeassa.