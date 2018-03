Siperian ostoskeskuspalossa kuollut yhdeksän lasta ja 16 kateissa – "Sisällä näkyvyys nollassa ja vaarallisia kaasuja"

Kemerovon ostoskeskuspalosta on syntynyt paljon savua.

Kolme ihmistä on otettu kiinni Kemerovon tulipalon takia, yksi heistä ostoskeskuksen johtaja. Aluehallinto tarjoaa perheille rahaa korvaukseksi.

Siperian Kemerovossa ostoskeskuspalo on vaatinut ainakin yhdeksän lapsen hengen.

Sunnuntaista lähtien riehunut tulipalo on nyt sammutettu. Ostoskeskuksesta on löydetty 48 ihmisen ruumiit, ja 16 ihmistä on edelleen kateissa.

Venäjän hätätilaministeriön mukaan 20 ihmistä on saatu pelastettua raunioista. Kuolonuhreja ei ole vielä tunnistettu.

Keski-Siperiassa sijaitsevan Kemerovon alueen kuvernööri Aman Tulejev sanoi, että onnettomuusperheiden tukena on psykologeja, lääkäreitä ja sosiaalialan ammattilaisia.

– Tämä on vaikeaa myös minulle henkilökohtaisesti, koska yksi lähisukulaisistani kuoli siellä ja valitettavasti hän oli pieni tyttö, kuvernööri sanoi uutistoimisto Tassille.

Uhrien perheille korvauksia

Kuvernööri Tulejevin mukaan lapsiuhrien perheille maksetaan korvauksia. Jos perhe on menettänyt yhden jäsenen, korvaus on 14 000 euroa ja jos uhreja on kaksi, 28 000 euroa.

Venäjän hätätilaministerin Vladimir Putshkovin mukaan palomiesten työ ostoskeskuksen sisällä on erittäin vaikeaa. Ostoskeskuksen kerrosten lattiat uhkaavat romahtaa.

– Sisällä on näkyvyys nollassa, vaarallisia kaasuja ja epävakaita rakenteita, Putshkov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Liekit löivät Zimnjaja vishnja -ostoskeskuksesta. Danil Aikin / AOP

Tulipalo syttyi sunnuntaina Zimnjaja vishnja -ostoskeskuksen ylimmässä kerroksessa elokuvateatterissa ja levisi 1 500 neliömetrin alueelle.

Ostoskeskus oli avattu vuonna 2013, ja siinä on muun muassa keilarata, lastenkeskus ja pieneläintarha.

